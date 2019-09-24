155 конгресменів-демократів підтримують імпічмент Трампа через розмову із Зеленським. Що кажуть республіканці?

На тлі нових викриттів дедалі більше демократів приєднуються до закликів про початок процедури імпічменту президента. Видання NBC підрахувало, що нині вже 155 конгресменів-демократів підтримують імпічмент у тій чи іншій формі.

Напередодні лідер демократичної меншості у сенаті Чак Шумер оприлюднив п’ять вимог до Білого Дому у зв’язку із українським скандалом:

Лідер сенатської більшості Мітч Макконел звинуватив Чака Шумера в політизації питання і розповів, як республіканці в Конгресі і він особисто послідовно працювали на підтримку України

"По-перше, скликати слухання, щоб точно визначити, що спонукало інформатора відправити цю невідкладну скаргу. Як мінімум, ці слухання повинні включати свідчення виконувача обов'язків директора Національної розвідки Джозефа Макгуайра, виконувача обов'язків Голови Адміністративно-бюджетного управління Рассела Воута, Держсекретаря Майка Помпео та приватного адвоката президента Трампа Руді Джуліані.

По-друге, повісткою примусити передати Конгресу скаргу інформатора, як того вимагає закон.

По-третє, подати у Білий дім запит оприлюднити стенограму розмови президента Трампа з президентом України Зеленським, під час якої президент Трамп, як повідомляється, чинив тиск на уряд України, щоб розслідувати віце-президента Байдена та його родину.

По-четверте, вказати посадовців адміністрації, які затримали спрямування 341-го мільйона доларів військової допомоги Україні, і вимагати, щоб усі документи, пов'язані з цим рішенням, були передані Конгресу.

І по-п’яте, наполягати на тому, щоб Міністерство юстиції надало правовий висновок чи інші вказівки стосовно зобов'язання Адміністрації передати скаргу інформаторів конгресу".

Лідер сенатської більшості Мітч Макконел звинуватив Чака Шумера в політизації питання і розповів, як республіканці в Конгресі і він особисто послідовно працювали на підтримку України. Виступаючи з трибуни у Сенаті, він також застеріг про загрозу путінської Росії:

"Прикро, що голова комітету з розвідки Шифф та сенатор Шумер вирішили політизувати це питання. ... Хоча ми не знаємо суті звинувачень, є припущення, що це стосується наших відносин з Україною. Зі свого боку, пане Президент, як я заявляв раніше цього місяця, я був дуже радий бачити, як Білий дім розблокував кошти для оборонної допомоги Україні".

У Джо Байдена повідомляють, що кандидат у президенти зробить заяву, у якій закличе Дональда Трампа надати інформацію, якої вимагають законодавці

"Я виступав за безпекову допомогу США Україні попри заперечення адміністрації Обами в 2014 році, - додав Макконел. - Я послідовно вірив у те, що важливо допомогти нашим українським партнерам захищати свою територію від російської агресії. ... А під час адміністрації Трампа я рішуче підтримував його зусилля з надання оборонної летальної зброї Україні та Грузії. Як я вже неодноразово говорив, Росія становить значну загрозу для американських інтересів. Найкращий спосіб перемогти Путіна та його прагнення - відновити нашу оборону, тісно співпрацювати з нашими союзниками та партнерами та покращити їхні можливості захищати себе".

У вівторок пообіді заяву щодо планів демократів повинна зробити спікерка Палати Представників Ненсі Пелосі.

У кампанії Джо Байдена теж повідомляють: скоро кандидат у президенти зробить заяву, у якій закличе Дональда Трампа надати інформацію, якої вимагають законодавці – щодо України та інших розслідувань. Якщо ж ні – у Конгресу не буде іншого вибору, ніж імпічмент. Про це заявили CNN представники кампанії Байдена.

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