Хто такі управляючі імпічментом? Конгрес США готується до наступних кроків з імпічменту Трампа

Наприкінці року Демократи в Палаті представників Конгресу США проголосували за імпічмент президента США Дональда Трампа, звинувативши його у зловживанні владою в проведенні політики щодо України а також у перешкоджанні роботі Конгресу.

Після того, як спікерка Палати представників Конгресу США передасть це рішення до Сенату США, головну роль у розгляді процедури імпічменту перебере на себе Сенат.

Розгляд імпічменту в Сенаті за форматом нагадує судове засідання і тут Палата представників США все ще має зіграти важливу роль.

Палата представників має обрати так званих "управляючих імпічментом" – конгресменів, які представлять висновки Палати представників США на основі інформації наданої свідками та отриманої в ході слідства. Їх завданням є переконати сенаторів, що Трамп своїми діями заслужив, щоб його усунули з посади

Роль управляючих імпічментом в процесі в Сенаті часто порівнюють з роллю прокурора на судовому засіданні.

Під час процедури імпічменту президента США Білла Клінтона роль управляючих імпічментом взяли на себе 13 конгресменів-республіканців з Комітету юстиції Конгресу. Вони протягом трьох днів представляли звинувачення проти Клінтона.

Цього разу, ймовірно, до складу управляючих імпічментом увійдуть Джеррі Недлер, Голова Юридичного комітету Палати представників Конгресу США та голова голова комітету з розвідки Палати представників США Адам Шифф.

Спікерка Ненсі Пелосі планує вже цими днями подати склад управляючих імпічментом на затвердження Палати представників, повідомляв The New York Times.

Однак Пелосі не поспішає передавати рішення Палати представників щодо імпічменту на розгляд Сенату, заявляючи, що вона спершу хоче дізнатись за якими правилами Сенат проводитиме розгляд імпічменту.

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