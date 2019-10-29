Чи законний імпічмент? Головні питання розслідування щодо можливого імпічменту Трампа.

Президент Дональд Трамп і частина конгресменів-республіканців звинуватили демократів у Палаті представників у порушеннях закону при проведенні розслідування про можливий імпічмент президента. Вони стверджують, що демократи збираються провести слухання про імпічмент у закритому режимі, приховавши цей процес від широкої громадськості.

Чи дійсно демократи проводять імпічмент у закритому режимі?

Демократи у Палаті представників почали процес імпічменту з проведення спеціального розслідування, в ході якого законодавці сформулюють певні звинувачення проти президента. Це розслідування є збором інформації і фактів, які можуть призвести до імпічменту, однак розслідування про можливість імпічменту і власне імпічмент - не одне й те саме.

Імпічмент відбудеться у разі, якщо Палата представників у повному складі проголосує за статтями звинувачень, висунутих проти президента. Згідно з Конституцією США, нижня палата Конгресу може відсторонити президента і інших високопоставлених представників виконавчої влади за «зраду, хабарництво або інші тяжкі злочини і проступки». Термін «тяжкі злочини і проступки» не деталізовано, проте це може бути інтерпретоване по-різному - в тому числі, вклюно із зловживанням владними повноваженнями.

Лідери демократів у Конгресі заявили, що можливі дії президента, який затримав надання військової допомоги Україні в розмірі майже 400 млн доларів для того, щоб натиснути на президента Володимира Зеленського та ініціювати розслідування проти свого ймовірного противника на президентських виборах в 2020 році, можуть бути інтерпретовані як зловживання владними повноваженнями - в разі, якщо вдасться це довести в ході розслідування.

Хоча демократи заявили, що вони будуть продовжувати проводити закриті слухання для збору доказів провини президента, пізніше процес стане публічним, і вже в найближчі тижні будуть опубліковані додаткові подробиці розслідування.

Чи відрізняється цей процес від попередніх розслідувань про можливість імпічменту?

У ході попередніх розслідувань про можливість імпічменту провідну роль грав Юридичний комітет Палати представників, який розслідував передбачувані правопорушення і проводив відкриті слухання про імпічмент. Однак цього разу спікер Ненсі Пелосі призначила Комітет з розвідки провідним у розслідуванні звинувачень, висунутих проти Трампа.

Через підвищену секретність роботи Комітету з розвідки, слухання майже завжди проводяться за закритими дверима - в приміщенні Конгресу з підвищеним рівнем безпеки, відомим як приміщення для роботи з секретною інформацією (SCIF). Ці приміщення надійно захищені від сторонніх осіб, щоб гарантувати, що обговорювана там інформація не опинилася в розпорядженні іноземних спецслужб.

Адам Шифф, голова Комітету з розвідки, може ухвалити рішення про проведення відкритих слухань - і він зробив це зовсім недавно, коли у комітеті свідчив Джозеф Магуайр, в.о. директора Національної розвідки. Магуайр відповів на питання про повідомлення інформатора, яке послужило офіційним приводом для проведення розслідування про імпічмент.

Шифф заявив, що очолюваний ним комітет опублікує протоколи допитів свідків і проведе відкриті слухання у відповідний час.

Чи праві республіканці, які стверджують, що демократи проводять розслідування про імпічмент з порушеннями законодавства?

Демократи стверджують, що розслідування про імпічмент приблизно можна порівняти з процесом, який в американському судочинстві називається процесом великого журі присяжних. Велике журі розглядає докази при дачі показань, що дозволяє присяжним визначити обґрунтованість звинувачень до проведення суду. Під час цього процесу деяких свідків опитують в закритому режимі, щоб уникнути координації або коригування показань.

Члени усіх трьох комітетів, які беруть участь у розслідуванні, допускаються до секретних приміщення Конгресу під час дачі свідчень свідками. Загалом, близько чверті всіх законодавців мають право бути присутніми на таких слуханнях. Зі 109 конгресменів, які перебувають в комітетах, 47 є республіканцями. Багато республіканців, які минулого тижня зірвали слухання в секретному приміщенні, звинувативши демократів в порушенні закону, мали право перебувати в SCIF і відвідували попередні слухання.

В ході розслідування члени комітетів, подібно учасникам великого журі, заслухають свідчення і визначать, чи відповідають висунуті звинувачення статей, за якими можна оголосити імпічмент. Потім статті звинувачень будуть обговорюватися у відкритому режимі на засіданні Палати представників в повному складі. Якщо Палата представників проголосує за статті імпічменту, процес перейде в Сенат. Там, в свою чергу, повинні будуть провести публічне розслідування стосовно можливості відсторонення президента від влади.

Чи є законним розслідування про імпічмент?

Трамп стверджує, що його адміністрація не зобов'язана підкорятися повістками - документам з юридичною силою, які Палата представників виписує для отримання документів, необхідних для проведення розслідування. У Білому домі пояснюють, що розслідування про імпічмент не є законним, бо у Палаті представників не проводилося голосування про його офіційний початок.

«Палата представників ніколи не намагалася почати розслідування про можливість президентського імпічменту без того, щоб більшість Палати не проголосувала за затвердження настільки виняткової конституційної міри, приймаючи політичну відповідальність за це рішення», - йдеться в листі, написаному в жовтні юрисконсультом Білого дому Петом Чиполлоне.

Дійсно, розслідування про можливості імпічменту відносно Річарда Ніксона і Білла Клінтона були ініційовані за допомогою голосування в Палаті представників. Однак Конституція США не передбачає цієї процедури у якості обов'язкової для початку імпічменту.

Ненсі Пелосі повідомила, що голосування про формальний початок розслідування про можливість імпічменту відбудеться вже цього тижнія. Конституція не передбачає жодних правил для цього процесу і просто надає Палаті представників право на висунення звинувачень проти президента, наділяючи Сенат правом відсторонення президента від влади.

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