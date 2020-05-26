США імпортували рекордну кількість золота із Швейцарії

Швейцарський експорт золота до Сполучених Штатів у квітні підскочив до рекордоного обсягу у 111,7 тонни. При цьому поставки до інших країн, за даними митниці, зменшувалися.

Коронавірус помітно вплинув на світовий ринок золота: попит у Китаї та Індії падає через карантинні заходи, а на Заході інвестори кинулися купувати золоті зливки як безпечний актив, щоб пережити період фінансових потрясінь.

Поставки до Нью-Йорка стимулюються високими цінами на біржі торгівлі металами Comex CME Group. Швейцарія, основний центр торгівлі, зберігання та переробки дорогоцінних металів, експортувала у квітні загалом 131,8 тонн золота, порівняно з 96,2 тонн у березні, але трохи нижче, ніж у квітні 2019 року. 85% від цієї кількості становив імпорт до США, які, як правило, імпортують менше ніж тонну золота на місяць із Швейцарії.

Швейцарія тим часом доставила 500 кілограмів золота до Індії, 1 кг - до Гонконгу та жодного золота до Китаю у квітні. Кожен з цих напрямків зазвичай отримує десятки тонн металу із Швейцарії щомісяця.

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