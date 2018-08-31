Український олігарх придбав квитки на інавгурацію Трампа за 50 000 доларів

Сем Паттен, колишній партнер американського лобіста, екс-очільника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта, через підставну особу придбав квитки на інавгурацію за 50 000 доларів для українського олігарха, чиє ім'я не називається. Про це повідомляє видання The Hill. Раніше Паттен визнав себе винним у наданні лобістських послуг у США клієнтам з України без необхідної реєстрації, як цього вимагає американське законодавство.

Паттен намагався приховати джерело платежу у 50 000 доларів за 4 квитки на президентську інавгурацію

Відповідно до заяви обвинувачення, Паттен намагався приховати джерело платежу у 50 000 доларів за 4 квитки на президентську інавгурацію. Квитки було придбано через американського громадянина тому що Інавгураційний комітет не приймає гроші від іноземних громадян, але дозволяє іноземцям відвідувати інавгурацію, якщо вони самі не платили за квитки.

Повідомляється, що Паттену було відшкодовано його витрати з рахунку на Кіпрі.

Раніше стало відомо, що Паттен визнав себе винним у порушенні закону про реєстрацію закордонних агентів у США, який регулює лобізм в інтересах закордонних урядів. Звинувачення були пов'язані із його роботою в інтересах "Опозиційного блоку" та українського олігарха, чиє ім'я не вказується.

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