Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Дії члена інавгураційного комітету Трампа розслідують на предмет політичної корупції

Елліот Бройді

Показати коментарі

Служба прокурора США в Брукліні, Нью-Йорк направила до інавгураційного комітету президента США Дональда Трампа запит на документи пов'язані з діяльністю віце-президента комітету Елліота Бройді.

Бройді підозрюють в тому, що він міг використати свою посаду для просування бізнесу з впливовими особами з-за кордону, включаючи двох румунських політиків та президента Анголи. Про це повідомляє АР з посиланням на поінформовані джерела.

/**/ /**/ /**/ Президент Дональд Трамп та перша леді Меланія під час інавгураційного балу, 20 січня 2017 року
Дивіться також:

Український олігарх заявив суду США, що став жертвою шахрайства з квитками на інавгурацію Трампа

Така діяльність становила б порушення Закону США про боротьбу з міжнародною корупцією, яка забороняє надавати будь-що цінне іноземним особам, щоб отримати переваги в бізнесі. В даному випадку може йтися про запрошення на інавгурацію, або зустріч за Трампом.

Юристи Бройді заперечили, що його компанія з торгівлі цінними паперами Circinus мала угоди, або здійснювала обмін грошей з "будь-якою урядовою установою Румунії, представником, чи агентом". Також у заяві юристів йдеться про те, що угода з Анголою не пов'язана з роллю Бройді в інавгураційному комітеті.

Дивіться також: Важливі новини із США за вихідні, які ви могли пропустити. Відео

Важливі новини із США за вихідні, які ви могли пропустити. Відео
Embed
Важливі новини із США за вихідні, які ви могли пропустити. Відео

No media source currently available

0:00 0:02:55 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG