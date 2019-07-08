Дії члена інавгураційного комітету Трампа розслідують на предмет політичної корупції

Служба прокурора США в Брукліні, Нью-Йорк направила до інавгураційного комітету президента США Дональда Трампа запит на документи пов'язані з діяльністю віце-президента комітету Елліота Бройді.

Бройді підозрюють в тому, що він міг використати свою посаду для просування бізнесу з впливовими особами з-за кордону, включаючи двох румунських політиків та президента Анголи. Про це повідомляє АР з посиланням на поінформовані джерела.

Така діяльність становила б порушення Закону США про боротьбу з міжнародною корупцією, яка забороняє надавати будь-що цінне іноземним особам, щоб отримати переваги в бізнесі. В даному випадку може йтися про запрошення на інавгурацію, або зустріч за Трампом.

Юристи Бройді заперечили, що його компанія з торгівлі цінними паперами Circinus мала угоди, або здійснювала обмін грошей з "будь-якою урядовою установою Румунії, представником, чи агентом". Також у заяві юристів йдеться про те, що угода з Анголою не пов'язана з роллю Бройді в інавгураційному комітеті.

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