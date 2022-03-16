Індія веде з Росією переговори про закупівлю нафти зі знижкою

Індія досліджує можливість придбання нафти у Росії на тлі санкцій, запроваджених західними країнами після вторгнення в Україну.

Міністр нафти і природного газу Індії Хардіп Сінгх Пурі заявив у парламенті країни у вівторок, що уряд веде переговори з Росією щодо закупівлі сирої нафти.

«Я мав діалог на відповідних рівнях Російської Федерації. Зараз ведуться обговорення", - сказав Пурі індійським законодавцям. Пурі заявив, що уряд розглядає такі питання, як наявність та оплата нафти.

У повідомленні газети Times of India вказується, що Індія близька до завершення угоди про купівлю 3,5 мільйонів барелів російської нафти зі «значними знижками». Відповідна інформація, вказує видання, отримана від учасників процесу, які захотіли залишитися анонімними.

Індія є третім за величиною імпортером нафти у світі - понад 80% її потреб залежать від нафти з-за кордону.

Основна частина поставок до країни походять з Близького Сходу та Сполучених Штатів, при цьому російська нафта становить лише близько трьох відсотків імпорту до Індії.

Але різкі коливання міжнародних цін після початку бойових дій в Україні викликали занепокоєння щодо впливу зростаючої ціни імпортованої нафти на певне економічне відновлення про яке країна оголосила минулого року.

Аналітики кажуть, що переговори Нью-Делі про закупівлю нафти у Москви сигналізують про те, що Індія лишатиме відкритою можливість торгівлі з Росією.

Росія закликала Індію збільшити експорт нафти та інвестиції. У заяві минулої п’ятниці віце-прем’єр Росії Олександр Новак заявив, що російський експорт нафти та нафтопродуктів до Індії наблизився до 1 мільярда доларів, та існують «явні можливості для збільшення цієї цифри». Він також сказав міністру нафти Пурі, що Москва «зацікавлена в подальшому залученні індійських інвестицій до російського нафтогазового сектору і розширення мережі збуту російських компаній в Індії».

Відповідаючи на питання про можливість того, що Індія може прийняти пропозицію Росії щодо придбання сирої нафти зі знижкою, речниця Білого дому Джен Псакі сказала у вівторок: «Наше повідомлення для будь-якої країни продовжує полягати в тому, щоб вони дотримувались санкцій, які ми запровадили і рекомендуємо. Але я не вірю, що такі дії стануть порушенням (санкцій)».

«Але також подумайте про те, як ви хочете бути згаданами у підручниках з історії, які пишуться зараз. А підтримка російського керівництва – це підтримка вторгнення, яке, очевидно, має руйнівний вплив», – додала вона.

Хоча Сполучені Штати заборонили імпорт російської нафти, Європейський Союз запровадив санкції проти деяких російських компаній, не забороняючи при цьому купувати російську нафту.

Всупереч тиску з боку США та інших західних союзників, Індія утрималася від голосування проти Москви в Організації Об’єднаних Націй. Аналітики пов'язують позицію країни з її величезною залежністю від зброї з Росії.

Індія закликала до припинення насильства та дипломатичного вирішення кризи в Україні. Але Нью-Делі опинився у складній ситуації, бо намагається збалансувати свої давні зв’язки з Росією зі своїм зростаючим стратегічним партнерством з Вашингтоном, яке вважає критичним у протидії Індії Китаю.