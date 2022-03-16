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Індія веде з Росією переговори про закупівлю нафти зі знижкою
Індія досліджує можливість придбання нафти у Росії на тлі санкцій, запроваджених західними країнами після вторгнення в Україну.
Міністр нафти і природного газу Індії Хардіп Сінгх Пурі заявив у парламенті країни у вівторок, що уряд веде переговори з Росією щодо закупівлі сирої нафти.
«Я мав діалог на відповідних рівнях Російської Федерації. Зараз ведуться обговорення", - сказав Пурі індійським законодавцям. Пурі заявив, що уряд розглядає такі питання, як наявність та оплата нафти.
У повідомленні газети Times of India вказується, що Індія близька до завершення угоди про купівлю 3,5 мільйонів барелів російської нафти зі «значними знижками». Відповідна інформація, вказує видання, отримана від учасників процесу, які захотіли залишитися анонімними.
Індія є третім за величиною імпортером нафти у світі - понад 80% її потреб залежать від нафти з-за кордону.
Основна частина поставок до країни походять з Близького Сходу та Сполучених Штатів, при цьому російська нафта становить лише близько трьох відсотків імпорту до Індії.
Але різкі коливання міжнародних цін після початку бойових дій в Україні викликали занепокоєння щодо впливу зростаючої ціни імпортованої нафти на певне економічне відновлення про яке країна оголосила минулого року.
Аналітики кажуть, що переговори Нью-Делі про закупівлю нафти у Москви сигналізують про те, що Індія лишатиме відкритою можливість торгівлі з Росією.
Росія закликала Індію збільшити експорт нафти та інвестиції. У заяві минулої п’ятниці віце-прем’єр Росії Олександр Новак заявив, що російський експорт нафти та нафтопродуктів до Індії наблизився до 1 мільярда доларів, та існують «явні можливості для збільшення цієї цифри». Він також сказав міністру нафти Пурі, що Москва «зацікавлена в подальшому залученні індійських інвестицій до російського нафтогазового сектору і розширення мережі збуту російських компаній в Індії».
Відповідаючи на питання про можливість того, що Індія може прийняти пропозицію Росії щодо придбання сирої нафти зі знижкою, речниця Білого дому Джен Псакі сказала у вівторок: «Наше повідомлення для будь-якої країни продовжує полягати в тому, щоб вони дотримувались санкцій, які ми запровадили і рекомендуємо. Але я не вірю, що такі дії стануть порушенням (санкцій)».
«Але також подумайте про те, як ви хочете бути згаданами у підручниках з історії, які пишуться зараз. А підтримка російського керівництва – це підтримка вторгнення, яке, очевидно, має руйнівний вплив», – додала вона.
Хоча Сполучені Штати заборонили імпорт російської нафти, Європейський Союз запровадив санкції проти деяких російських компаній, не забороняючи при цьому купувати російську нафту.
Всупереч тиску з боку США та інших західних союзників, Індія утрималася від голосування проти Москви в Організації Об’єднаних Націй. Аналітики пов'язують позицію країни з її величезною залежністю від зброї з Росії.
Індія закликала до припинення насильства та дипломатичного вирішення кризи в Україні. Але Нью-Делі опинився у складній ситуації, бо намагається збалансувати свої давні зв’язки з Росією зі своїм зростаючим стратегічним партнерством з Вашингтоном, яке вважає критичним у протидії Індії Китаю.
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- Голос Америки
США надають військову допомогу Україні на 800 мільйонів доларів - подробиці
У середу, 16 березня, президент США Джо Бадейн підписав указ про надання Україні додаткової військової допомоги на суму в 800 мільйонів доларів. Це на додаток до допомоги на суму в 200 мільйонів, виділених раніше цього тижня. Байден пояснив, що ця допомога полягає у безпосередній передачі зброї та устаткування від Міністерства оборони США українським військовим. Частина цієї допомоги піде на озброєння цивільних людей, які захищають свої міста та села, пояснив американський президент.
«Цей новий пакет сам по собі – надання безпрецедентної допомоги Україні. Він містить 800 зенітних систем, щоб українські військові могли продовжувати зупиняти літаки та гелікоптери, які атакують їх людей та захищати український повітряний простір. На прохання президента Зеленського ми визначили та допомагаємо Україні придбати додаткові системи протиповітряної оборони більшої дальності та боєприпаси для цих систем», - сказав Байден.
У повідомленні Білого дому, зазначається, що цей пакет допомоги містить також 2000 пританкових систем "Джавелін", 1000 одиниць легкої бронебійної зброї та 6000 бронебійних систем AT-4; 100 тактичних безпілотних літальних систем; 100 гранатометів, 5000 гвинтівок, 1000 пістолетів, 400 кулеметів і 400 рушниць; понад 20 мільйонів набоїв стрілецької зброї та гранатометів і мінометів; 25 000 комплектів бронежилетів; і 25 000 шоломів.
Байден сказав, що США та союзники будуть й далі надавати додаткове постачання.
«Тепер, я хочу бути чесним, це може бути довга і важка битва. Але американський народ буде твердо підтримувати народ України перед обличчям аморальних і неетичних атак Путіна на мирне населення», - сказав він.
Президент підкреслив, що США будуть продовжувати мобілізацію гуманітарної допомоги, яку Сполучені Штати вже надали на суму в 300 мільйонів доларів, що включає продукти харчування та предмети першої необхідності, які спрямовані як до Україну, так і до сусідніх з Україною країн, які прийняли українських біженців. США будуть підтримувати Україну фінансово та тиснути на режим Путіна санкціями, завірив Байден.
«Ми будемо продовжувати тиск на кремлівську економіку Путіна, ізолюючи його на світовій арені. Це наша мета - змусити Путіна заплатити високу ціну, послабити його позиції, одночасно зміцнюючи руку українців на полі бою та за столом переговорів. Разом з нашими союзниками та партнерами ми збираємося дотримуватися курсу та зробити все можливе, щоб покласти край цій трагічній, непотрібній війні».
Як повідомлялось, у середу у ході розмови із радником США з нацбезпеки Салліваном секретар Ради безпеки РФ Патрушев, серед іншого, заявив про необхідність припинити відправку до України "іноземних найманців" та озброєнь. У Росії заявили, що продовження таких дій "будуть вести лише до подальшої ескалації".
- Голос Америки
Відбулась розмова радника США з нацбезпеки з секретарем Радбезу РФ - сторони повідомляють про зміст
Як повідомляє Білий дім, радник США з нацбезпеки Джейкс Салліван під час телефонної розмови з генералом Миколою Патрушевим, секретарем Ради безпеки РФ сказав, що Москві слід припинити напади на українські міста та попередив про наслідки будь-якого можливого рішення Росії застосувати хімічну або біологічну зброю в Україні.
У повідомленні Білого Дому зазначається, що розмова відбулася, щоб «підтвердити тверду і чітку опозицію Сполучених Штатів неспровокованому і невиправданому вторгненню Росії в Україну».
Зазначається, що Салліван підтвердив чіткий намір США продовжувати й далі чинити тиск на Росію, підтримувати «захист суверенітету та територіальної цілісності України та зміцнювати східний фланг НАТО» у координації з союзниками та партнерами США.
Між тим ТАСС повідомляє, що Патрушев довів до Вашингтона "позицію Росії про неприпустимість спроб затягування переговорного процесу, що здійснюють Києвом за вказівками ззовні".
Як раніше повідомили у "Радіо Свобода", президент України Володимир Зеленський заявив, що позиції РФ на переговорах з українською стороною "звучать уже реалістичніше".
"Складно, але важливо, тому що будь-яка війна завершується угодою. Зустрічі тривають. Як мені доповідають, позиції на переговорах звучать уже реалістичніше", - наводить слова президента України видання.
Між тим у середу президент Росії Володимир Путін заявив, що цілі поставлені ним перед військовими "безумовно будуть вирішені". Президент Росії також заявив, що Росія не має планів окупувати територію України.
Як повідомляють російські ЗМІ, у ході розмови із Салліваном Патрушев, серед іншого, заявив про необхідність припинити відправку до України "іноземних найманців" та озброєнь. У Росії заявили, що продовження таких дій "будуть вести лише до подальшої ескалації".
В російських ЗМІ повідомляється, що розмова відбувалася в рамках підготовки контактів між США та Росією на вищому рівні.
"У Раді безпеки РФ заявили, що Микола Патрушев і Джейкоб Салліван домовилися про спільну роботу над покращенням атмосфери російсько-американських відносин та підвищенням довіри між двома країнами», - повідомляє "Интерфакс".
У статті використано матеріали "Интерфакс", ТАСС.
- Голос Америки
Звернення президента США Джо Байдена про допомогу США Україні. Наживо з перекладом українською
Звернення президента США Джо Байдена про допомогу, яку США надають Україні. Наживо з перекладом українською. Спеціальний випуск Голосу Америки. Початок трансляції заплановано на 12:30 за Вашингтоном (18:30 за Києвом)
- Голос Америки
У Держдепі очікують погіршення гуманітарної ситуації в Україні, вважають, що більшість біженців хотіли би залишитись у Європі
Від початку війни Росії проти України понад 10% населення України, 4,7 мільйона осіб стали вимушеними переселенцями в Україні та за її межами. Про це напередодні заявив високопосадовець адміністрації США, який спілкувався зі ЗМІ анонімно.
За словами посадовця США, в ООН вважають, що реальні цифри можуть бути навіть вищими.
В уряді США вказали, що попри надання США та міжнародними організаціями гуманітарної допомоги постраждалим від війни "ситуація в Україні стрімко погірушється", до того ж російські війська руйнують інфраструктуру необхідну для надання допомоги.
"За відсутності режиму припинення вогню, необхідно гарантувати безпечні гуманітарні коридори, щоб дозволити гуманітарним працівникам дістатись тих, кому потрібна допомога", - заявив посадовець.
Посадовець США наголосив, що Сполучені Штати Америки та їх союзники допомагають постраждалим.
За словами посадовця, лише минулого тижня Агентство США з міжнародного розвитку "відправило літаки з вантажем, який рятує життя" з Дубаї та мобілізувало міжнародних партнерів для негайного надання підтримки. Чиновник вказав на спільну роботу США з Міжнародною організацією з міграції, Всесвітньою продовольчою програмою.
"Загалом США надали додаткової гуманітарної підтримки на майже 293 мільйони доларів протягом лише 2 останніх тижнів, включно із майже 81 мільйоном від Агентства США з міжнародного розвитку", - заявили в уряді США.
Інший американський посадовець наголосив на тому, що українці, які прагнуть податись на отримання статусу біженця, іммігранта чи переселенця до США мають використовувати належні інструменти.
"Я хочу ще раз наголосити, що неімміграційні візи призначені для тимчасового перебування в Сполучених Штатах. Вони не є відповідним інструментом для початку процесу імміграції, отримання статусу біженця або переселеця. Якщо особа подає заявку на візу B1/B2, яку зазвичай називають туристичною візою, але вона не може продемонструвати свій намір покинути Сполучені Штати після певного періоду, щоб повернутися до місця проживання за кордоном, консульський службовець повинен буде відмовити", - вказав чиновник.
В уряді США заявили, що Держдеп нині "розглядає всі можливі варіанти підтримки тих, хто може бажати переселитись до США і відповідає вимогам програми переселення". При цьому, урядовець заявив, що Сполучені Штати "визнають, що більшість тих, хто тікає з України хотіли би лишитись у регіоні, де вони можуть подорожувати без візи і можуть мати членів родин і де наявні значні громади діаспори, з надією скоро повернутись до дому".
В уряді США заявили, що Вашингтон та ООН будуть працювати над тим, щоб допомогти переселитись до "інших країн, включно із США" тим біженцям, які "мають потреби щодо захисту, які не можуть бути задоволені у країні, де вони нині перебувають".
Раніше президент США Джо Байден заявив, що країна прийме біженців з України, надасть гуманітарну допомогу.
"Ми відправимо кошти та їжу та допомогу, щоб зберегти українські життя. Ми з відкритими обіймами приймемо біженців", - також заявив президет США 14-го березня.
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