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Індія вводить мита на американські товари

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Глобальні торговельні війни набирають обертів. Індія відсьогодні вводить мита на 28 видів американських товарів, у тому числі яблука, мигдаль, грецькі горіхи та деякі види хімікатів. 70-відсоткові мита відтепер додаватимуть на імпорт товарів, на загальну вартість у майже чверть мільярда доларів.

Це все - відповідь Делі на нову політику Вашингтона. Нещодавно Білий Дім виключив Індію зі списку країн, продукти яких не обкладаються митними тарифами. А торік Вашингтон збільшив мита на ввезення індійської сталі та алюмінію. Делі і Вашингтон намагалися домовитися, втім, за словами президента Дональда Трампа: "Індія не змогла запевнити США, що забезпечить справедливий і розумний доступ до своїх ринків".

Держсекретар США Майк Помпео, який має відвідати Індію пізніше цього місяця, заявив минулого тижня, що США готові розв'язати торговельні розбіжності з Індією, якщо американські фірми отримають більших доступ на її ринки.

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Законопроект США про санкції проти "Північного потоку-2" – ексклюзивні коментарі конгресменів. Відео
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Законопроект США про санкції проти "Північного потоку-2" – ексклюзивні коментарі конгресменів. Відео

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