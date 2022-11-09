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Індія продовжить купувати російську нафту, але не відмовляється від розрахунків в доларах - ЗМІ
Індія розширюватиме економічні зв'язки з Росією та продовжить купувати нафту в Москви, заявив міністр закордонних справ Індії, зазначивши, що імпорт нафти з Москви за зниженими цінами корисний для неї.
Міністр закордонних справ Субрахманьям Джайшанкар заявив під час візиту до Москви, що як третій за величиною споживач нафти у світі, це «наше фундаментальне зобов’язання» забезпечити індійським споживачам «найкращий доступ на найвигідніших умовах до міжнародних ринків».
Про це він сказав після зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим у вівторок.
Видання Economic Times, з посиланням на декількох посадовців та керівників компаний, повідомило, що Індія не бажає переходити в розрахунках за нафту з американського долара на євро, або дірхами ОАЕ, як того хотіла б Росія. Все ж Росія на хоче переходіті на індійську валюту для таких розрахунків.
Під час свого першого візиту до Росії після початку конфлікту в Україні індійський міністр підтвердив давні зв’язки Нью-Делі з Москвою, назвавши їх «виключно стабільними» та «перевіреними часом».
"Будь-яка об'єктивна оцінка наших відносин протягом багатьох десятиліть підтвердила б, що вони дійсно принесли обом нашим країнам значну користь", - сказав Джайшанкар журналістам у відповідь на запитання про тиск з боку західних країн щодо скорочення імпорту нафти та приєднання до плану країн G7 запровадити обмеження ціни на російську нафту.
Міністр закордонних справ Індії відвідав Москву за кілька днів до запланованого візиту міністра фінансів США Дженет Єллен до Індії для переговорів, які, ймовірно, включатимуть пропозицію щодо обмеження ціни.
В інтерв'ю Press Trust of India у Вашингтоні Єллен сказала, що Індія може отримати вигоду від обмеження цін.
«Ми хочемо, щоб російська нафта продовжувала надходити на світові ринки, залишалася на ринку. Але ми хочемо переконатися, що Росія не отримує надмірної вигоди від війни, завдяки цінам, які , дуже високі через війну», - Йеллен сказала PTI в понеділок.
Згідно з планом обмеження цін, який, як очікується, буде введено в дію на початку грудня, європейським компаніям буде дозволено транспортувати та страхувати поставки російської сирої нафти, якщо вона продається нижче фіксованої ціни, яка ще має бути визначена країнами G7. План спрямований на подальше зниження цін на російську нафту.
Наша мета полягає в тому, щоб утримати ціну, яку Росія отримує за свою нафту, і зберегти цю торгівлю. Від цього виграють країни, які купують дешеву російську нафту, і ми сподіваємося, що Індія скористається цим», – сказала Йеллен.
Єллен буде в Індії в п’ятницю і співголовуватиме на засіданні "Економічне та фінансове партнерство США та Індії" разом зі своєю індійською колегою Нірмалою Сітхараман.
Індія прямо не коментувала план обмеження цін — міністр нафти та природного газу Хардіп Пурі минулого місяця сказав, що «ми його розглянемо».
Індія та Китай стали найбільшими покупцями російської нафти після конфлікту в Україні. У жовтні Москва була найбільшим постачальником до Індії, обігнавши традиційних постачальників, таких як Ірак і Саудівська Аравія, оскільки імпорт нафти з Росії експоненціально зріс з приблизно 1% до вторгнення в Україну до приблизно 20%.
Зростання імпорту нафти призвело до величезного зростання двосторонньої торгівлі між двома країнами.
Під час візиту в Москву Джайшанкар також заявив, що Індія «рішуче виступає» за повернення до діалогу та дипломатії для врегулювання конфлікту, і сказав, що Нью-Делі готовий підтримати будь-яку ініціативу, як він це назвав, «зменшення ризиків». світова економіка.
Поїздка Джайшанкара відбулася на тлі припущень про те, що Індія може бути потенційним учасником переговорів у зусиллях із припинення конфлікту.
Нью-Делі прямо не засудив Росію за вторгнення в Україну та утримався від резолюцій ООН, які критикують агресію Москви, але неодноразово заявляв, що виступає проти конфлікту.
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США «невпинно працюють», щоб звільнити баскетболістку Ґрайнер з російської в’язниці – речник Держдепартаменту
Переведення американської баскетболістки Брітні Ґрайнер до віддаленої колонії з в’язниці в Москві, де вона перебувала, Державний департамент США вважає «ще однією несправедливістю, пов’язаною з її несправедливим і незаконним утриманням під вартою».
Про це мовиться у заяві Державного департаменту США, опублікованій на сайті відомства у середу, 9 листопада.
«У той час, як ми працюємо над звільненням Бріттні Ґрайнер, ми очікуємо, що російська влада надасть співробітникам нашого посольства регулярний доступ до всіх громадян США, затриманих у Росії, включно з Бріттні, що є їхнім обов’язком, – мовиться у заяві. –Забезпечення здоров’я та добробуту громадян США, ув’язнених у Росії, є пріоритетом, і ми продовжуватимемо наполягати на справедливому та прозорому ставленні до них усіх».
У середу адвокати Ґрайнер заявили, що американську баскетболістку, засуджену в Росії за перевезення наркотиків, відправляють до російської виправної колонії, де вона має відбувати решту дев’ятирічного ув’язнення. Російський суд, що засідав наприкінці жовтня, залишив її вирок без змін.
Рідні Ґрайнер висловлювали занепокоєння тим, що перебування в російській колонії, які відомі важкими побутовими умовами, може підірвати здоров’я спортсменки.
Речник державного департаменту, Нед Прайс, виступаючи у Вашингтоні, сказав, що США продовжують наполягати, що суд і ув’язнення американської громадянки є «фіктивними та несправедливими», і що здоров’я та добробут американських в’язнів є «пріоритетом» для США.
«Ми чітко дали зрозуміти, що очікуємо, що російська влада забезпечить нашому посольству регулярний безперервний доступ до всіх громадян США, утримуваних у Росії. Це, звичайно, включає Бріттні Ґрайнер. Вони зобов’язані це робити, забезпечуючи здоров’я та добробут ув’язнених США в Росії. Для нас це пріоритет. Ми продовжуватимемо наполягати на справедливому та прозорому ставленні», – сказав Прайс.
Минулого тижня співробітники посольства США в Москві могли зустрітися із Ґрайнер у в’язниці, вперше з початку серпня. За словами представника Державного департаменту, 18 жовтня дипломати могли поговорити по телефону з Ґрайнер та 31 жовтня – із ще одним затриманим американцем, Полом Віланом. Відвідати Вілана, якого утримують у віддаленому від Москви тюремному таборі, вони не могли з 16 червня.
Бріттні Ґрайнер, яка є дворазовою золотою медалісткою Олімпійських ігор з баскетболу та чемпіонкою жіночої НБА, затримали в московському аеропорту в лютому після того, як у неї виявили в багажі картриджі для вейпа з олією канабісу. Ґрайнер грала за російську команду у перервах між сезонами у США.
Ґрайнер, якій у Сполучених Штатах призначили медичний канабіс для полегшення болю від хронічних травм, сказала, що вона помилилась, ненавмисно упакувавши картриджі для вейпа, коли поспішала на літак. Медичний канабіс заборонений до використання в Росії.
За словами державного секретаря Ентоні Блінкена, американська сторона запропонувала потенційний обмін ув'язненими, щоб повернути додому Ґрайнер та Вілана, якого російська влада звинувачує у шпигунстві.
Це питання він обговорював з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Як повідомляли американські ЗМІ, Ґрайнер та Вілана пропонували обміняти на засудженого у США російського торговця зброєю Віктора Бута, але сторони поки не досягли згоди.
Українці у Конгресі. Хто із конгресменів та губернаторів США має українське коріння?
8 листопада у США відбулись проміжні вибори до Конгресу США та у місцеві законодавчі органи. Зокрема, за попередніми оцінками результатів виборів, про які повідомляють ЗМІ, свої місця зберегли законодавці Палати представників США демократи Марсі Каптур та Майк Квіглі й республіканці Браян Фіцпатрік та Енді Гарріс, які очолюють Групу підтримки України у Конгресі (Congressional Ukrainian Caucus).
Представник Групи підтримки України в Сенаті (Senate Ukraine Caucus) демократ Річард Блументаль був переобраний від штату Коннектикут, а натомість на місце іншого представника "українського кокусу" демократа Роба Портмана, який не брав участі у виборах, прийшов республіканець Джей Ді Венс, який казав, що йому "щиро байдуже, що станеться з Україною".
Голос Америки зібрав також інформацію про політиків з українським корінням, які перемогли на виборах або балотувались.
Палата представників Конгресу США
Конгресвумен-республіканка Вікторія Спартц, переїхала до США з України понад 20 років тому. У 2017 році стала представницею місцевого Сенату штату Індіана. У кріслі конгресвумен з 2021 року. В інтерв'ю Голосу Америки у липні пояснила свою позицію щодо необхідності більшої підзвітності та ефективності надання американської допомоги Україні: "Зараз у нас є проблема - відсутність належної перевірки та неефективна логістика дійсно уповільнюють процес. Належний нагляд і належне матеріально-технічне удосконалення насправді збільшить швидкість і ефективність поставок на передову".
Конгресмен-республіканець Джордж Сантос з боку матері походить із родини українських євреїв, які втікали від переслідування до Європи, а потім до Бразилії. Працював фінансистом. Представник ЛГБТ-спільноти. Цьогоріч вперше обраний до Конгресу від штату Нью-Йорк. В інтерв'ю Fox News після початку російської війни сказав: "Ми всі пережили 11 вересня (теракти 2001 - ред.), тому ми знаємо відчуття нападу на Батьківщину, і ми знаємо, що це таке, і це справді нагадує 11 вересня, бачити ракети, які літають над столицею України та вражають цивільних у густонаселених районах. Тож це боляче".
Переможці губернаторських перегонів українського походження
Губернатор-демократ штату Іллінойс Джей Бі Пріцкер має українське єврейське походження. У кріслі губенатора з 2019 року. Українська громада Чикаго та штату стверджує, що губернатор багато знає про Україну. Пріцкер також рішуче засуджував російську війну в Україні, а Національна гвардія штату Іллінойс має тісні зв'язки із українськими силами, яким там надавалось тренування.
Губернатор-демократ штату Колорадо Джаред Поліс, демократ, представник ЛГБТ-спільноти, представник третього покоління іммігрантів, які прибули до Сполучених Штатів з Польщі та України на початку 20-го століття. У кріслі губенатора з 2019 року. Після початку війни Росії в Україні офіс Поліса збирав допомогу Україні та працювала над програмою для українських біженців.
Кандидати українського походження, які, за попередніми оцінками, програли вибори
Анжела Грабовська, народжена в Одесі кандидатка єврейського походження, емігрувала до США у 1989 році разом із чоловіком та дітьми. Починала як медсестра, стала фінансовою радницею. Балотувалась до Палати представників від Республіканської партії від штату Індіана, програла демократу Андре Карсону. В інтерв'ю Голосу Америки заявляла, що аби припинити війну Росії в Україні США повинні "посадити всіх за стіл" переговорів, а також "що чим більше зброї надсилають, тим більш агресивною стає Росія".
Макс Семененко, 25 років тому емігрував з України у 14-річному віці. Бізнесмен, інвестор. Балотувався до Палати представників від Республіканської партії від штату Каліфорнія, програв демократці Доріс Матсуї. Як пише американське видання Egcitizen, у березні Семенко заявив, що "шокований" війною Росії в Україні і що його "серце там (з Україною)". Заявив: "(Українці) і досі у Радянському Союзі, але зараз борються за те, щоб стати вільними. Але вони не розуміють наповну, що таке свобода. Я зрозумів, що таке свобода, коли став громадянином (США)".
Каріна Ліпсман, народжена в Одесі кандидатка єврейського походження, емігрувала до США дитиною разом з матір'ю. Економістка, працювала у галузі оборони та розвідки. Балотувалась до Палати представників від Республіканської партії від штату Вірджинія, програла демократу Дональду Беєру.
Юрій Дашевський, народжений у Ташкенті в родині українців з Одеси й Києва, які переїхали туди під час Другої світової. Працював у театральній галузі, документаліст, веде радіопрограму. Балотувався до Палати представників від Республіканської партії від штату Нью-Йорк, програв демократу Хакііму Джеффрісу. Розповів в інтерв'ю UA Diaspora, що збирав на своїй YouTube-сторінці збирав кошти на допомогу Україні і якщо потрапить до Конгресу, то продовжить підтримувати допомогу Україні.
«Вони здають Херсон. Величезна невдача». Західні оглядачі коментують відступ Росії
Провідні західні ЗМІ та оглядачі називають «величезною поразкою» наказ російського командування залишити українське місто Херсон та відступити на лівий берег Дніпра, де російське військо збудувало ешелоновану оборону.
Газета New York Times розповідає, що у середу міністр оборони Росії Сергій Шойгу "наказав російським військам відступити зі стратегічно важливого південного міста Херсон, що може завдати серйозного удару по військових зусиллях президента Володимира Путіна".
Як повідомляє газета, цей крок, оголошений по телебаченню, відбувся після того, як генерал Сергій Суровікін, командувач російськими силами в Україні, доповів міністру оборони Росії, що рішення було «важким», але виведення «збереже життя військовослужбовців і боєготовність сил».
Як пише NYT, відступ від Херсона був би великою перемогою для українських військ, які давно прагнули відбити місто та відкинути російські війська з правого берега Дніпра.
«Це єдина обласна столиця, яка контролюється Москвою, і відхід буде також принизливим публічним розгромом для Путіна, який, за словами представників західної розвідки, відхилив попередні запити командування на дозвіл вийти з міста», – пише NYT.
Відступ російської армії з Херсона став головною подією сходу Європи для англомовних ЗМІ.
«Міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав своїм військам відступити на правий берег Дніпра – тобто вони здають Херсон, єдину столицю області, захоплену під час вторгнення», – пише шеф Московського бюро британського ділового щоденника Financial Times Макс Седдон.
«Це очікувалося, але це «велика» невдача», – твітить британський журналіст.
«Росія оголошує про відступ із Херсона, що є величезною невдачею перед обличчям жорсткого українського контрнаступу», – твітує гарячу новину газета Washington Post.
Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко вважає, що відступ від Херсона може спричинити втрату довіри до президента Росії Володимира Путіна та, як результат, дестаблізіації Росії.
«Здача Херсона вже викликала величезний сплеск критики в Росії. Потенційно це може призвести до серйозної втрати довіри до Путіна і, як наслідок, дестабілізації ситуації в Росії», – пише Геращенко у твіті.
Як каже впливовий американський військовий експерт, Мік Раян, генерал-майор австралійської армії у відставці та співробітник Вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень, у президента Росії складне положення – йому потрібно пояснити, як так сталося, що Росія покинула столицю єдиної області, яку вдалося захопити за понад вісім місяців війни.
«Сказавши російському народу в декларації про анексію, що Херсон є частиною Росії, Путіну знадобиться якась історія, щоб виправдати відхід і відвернути увагу внутрішньої аудиторії», – пише військовий експерт у своєму твіті.
Також, той факт, що заяву про відступ зробили військові, а не Путін, означає, що російський президент планує «покласти на військових провину за російське фіаско в Україні».
Раян також не виключає, що план відступу є «частиною кампанії обману, щоб втягнути українців у битву, до якої готувалися росіяни».
Але, на думку генерала у відставці, відступ все ж виглядає справжнім, бо, як він каже, «навіть якщо росіяни добре підготувалися на правому березі, зрештою їхню позицію важко втримати».
Як пише New York Times, українські військові також розуміють, що російські війська можуть спробувати симулювати відступ, сподіваючись на затяжний міський бій, який може призвести до великих втрат з боку України, і стежать за переміщенням російських військ.
Натомість російські військові блогери сприйняли повідомлення про відступ з Херсона «як зраду», пише NYT.
Як зауважує газета, призначена Росією цивільна адміністрація вже втекла до нової штаб-квартири на лівому березі Дніпра.
Також сьогодні українські і російські ЗМІ, посилаючись на представників окупаційної адміністрації Херсонської області повідомили про загибель у дорожно-транспортній пригоді заступника голови адміністрації Кирила Стремоусова.
Жителі міста тим часом залишаються вже четверту добу без електрики та зв'язку.
Газета цитує заступника голови української адміністрації Херсонської області Сергія Хланя, який заявив у середу, що умови життя десятків тисяч мирних жителів стають дедалі жахливішими, і що «Херсон є на порозі гуманітарної катастрофи».
Як нагадує NYT, Херсон має стратегічне значення, бо є важливим вузлом виходу до Чорного моря та воротами до Криму.
- Голос Америки
На тлі атак Росії на українську інфраструктуру, НАТО працює, щоб посилити кіберзахист
Країни НАТО збираються в Римі 9-10 листопада, на міжнародну конференцію донорства з кіберзахисту на якій, зокрема обговорять питання захисту ключових енергооб'єктів від кіберзагроз, повідомили в Держдепі США.
"Неспровокована війна Росії проти України ще раз наголосила на надзвичайному значенні кіберзахситу для безпеки і на важливості боєготовності в цій сфері", - йдеться в повідомленні Держдепу США.
Протягом минулих тижнів, інтенсивність обстрілів української енергомережі кардинально збільшилась, зауважили в Держдепі США напередодні. "Росія прагне розбити енергомережу і залишити мільйони без струму, води чи тепла, намагаючись послабити стійкість України та рішучість в холодні зимові місяці", - заявив речнік Держдепу Нед Прайс пресі у вівторок.
До учасників засідання НАТО звернеться генеральний серкетар НАТО Єнс Столтенберг.
В березні США заявляли, що напади в кіберсфері можуть викликати активізацію положення НАТО щодо колективної оборони, згідно з яким, напад на одного учасника Альянсу є нападом на всіх.
"Ми можемо побачити умови, за яких союзник може ініціювати колективну відповідь Альянсу на кібернапад, - заявляв в березні радник з нацбезпеки США Джейк Салліван. - Це точно те, стосовно чого ми та інші країни можемо мобізіувувати відповідні потужності, щоб допомогти країні захиститись та відповісти".
Початок повномасштабного вторгнення Росії до України супроводжувався широкими кібернападами. Російській напад на оператора супутникового зв'язку Viasat на початку російської агресії вплінув на діяльність турбін в Німеччині, повідомляють ЗМІ.
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