Індія продовжить купувати російську нафту, але не відмовляється від розрахунків в доларах - ЗМІ

Індія розширюватиме економічні зв'язки з Росією та продовжить купувати нафту в Москви, заявив міністр закордонних справ Індії, зазначивши, що імпорт нафти з Москви за зниженими цінами корисний для неї.

Міністр закордонних справ Субрахманьям Джайшанкар заявив під час візиту до Москви, що як третій за величиною споживач нафти у світі, це «наше фундаментальне зобов’язання» забезпечити індійським споживачам «найкращий доступ на найвигідніших умовах до міжнародних ринків».

Про це він сказав після зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим у вівторок.

Видання Economic Times, з посиланням на декількох посадовців та керівників компаний, повідомило, що Індія не бажає переходити в розрахунках за нафту з американського долара на євро, або дірхами ОАЕ, як того хотіла б Росія. Все ж Росія на хоче переходіті на індійську валюту для таких розрахунків.

Під час свого першого візиту до Росії після початку конфлікту в Україні індійський міністр підтвердив давні зв’язки Нью-Делі з Москвою, назвавши їх «виключно стабільними» та «перевіреними часом».

"Будь-яка об'єктивна оцінка наших відносин протягом багатьох десятиліть підтвердила б, що вони дійсно принесли обом нашим країнам значну користь", - сказав Джайшанкар журналістам у відповідь на запитання про тиск з боку західних країн щодо скорочення імпорту нафти та приєднання до плану країн G7 запровадити обмеження ціни на російську нафту.

Міністр закордонних справ Індії відвідав Москву за кілька днів до запланованого візиту міністра фінансів США Дженет Єллен до Індії для переговорів, які, ймовірно, включатимуть пропозицію щодо обмеження ціни.

В інтерв'ю Press Trust of India у Вашингтоні Єллен сказала, що Індія може отримати вигоду від обмеження цін.

«Ми хочемо, щоб російська нафта продовжувала надходити на світові ринки, залишалася на ринку. Але ми хочемо переконатися, що Росія не отримує надмірної вигоди від війни, завдяки цінам, які , дуже високі через війну», - Йеллен сказала PTI в понеділок.

Згідно з планом обмеження цін, який, як очікується, буде введено в дію на початку грудня, європейським компаніям буде дозволено транспортувати та страхувати поставки російської сирої нафти, якщо вона продається нижче фіксованої ціни, яка ще має бути визначена країнами G7. План спрямований на подальше зниження цін на російську нафту.

Наша мета полягає в тому, щоб утримати ціну, яку Росія отримує за свою нафту, і зберегти цю торгівлю. Від цього виграють країни, які купують дешеву російську нафту, і ми сподіваємося, що Індія скористається цим», – сказала Йеллен.

Єллен буде в Індії в п’ятницю і співголовуватиме на засіданні "Економічне та фінансове партнерство США та Індії" разом зі своєю індійською колегою Нірмалою Сітхараман.

Індія прямо не коментувала план обмеження цін — міністр нафти та природного газу Хардіп Пурі минулого місяця сказав, що «ми його розглянемо».

Індія та Китай стали найбільшими покупцями російської нафти після конфлікту в Україні. У жовтні Москва була найбільшим постачальником до Індії, обігнавши традиційних постачальників, таких як Ірак і Саудівська Аравія, оскільки імпорт нафти з Росії експоненціально зріс з приблизно 1% до вторгнення в Україну до приблизно 20%.

Зростання імпорту нафти призвело до величезного зростання двосторонньої торгівлі між двома країнами.

Під час візиту в Москву Джайшанкар також заявив, що Індія «рішуче виступає» за повернення до діалогу та дипломатії для врегулювання конфлікту, і сказав, що Нью-Делі готовий підтримати будь-яку ініціативу, як він це назвав, «зменшення ризиків». світова економіка.

Поїздка Джайшанкара відбулася на тлі припущень про те, що Індія може бути потенційним учасником переговорів у зусиллях із припинення конфлікту.

Нью-Делі прямо не засудив Росію за вторгнення в Україну та утримався від резолюцій ООН, які критикують агресію Москви, але неодноразово заявляв, що виступає проти конфлікту.