Індія, всупереч санкціям США, планує придбати російські зенітні комплекси

Індія може придбати п’ять російського виробництва зенітних ракетних систем S-400 «Тріумф», повідомляє The New York Times з посиланням на інформацію від індійських посадовців. Придбання Індією російських зенітних систем стало предметом переговорів під час візиту міністра оборони Індії до Москви цього тижня.

Ця угода, якщо відбудеться, буде порушувати американські санкції проти Росії, зазначає видання.

Обсяг можливої угоди – 6 мільярдів доларів. Переговори про неї тривають у той час, як адміністрація Трамп намагається ввести більш дієві санкції проти Росії, а також співпрацювати з Індією у військовій сфері.

Якщо угода відбудеться, адміністрація Трампа змушена буде обирати, чи покарати Індію за порушення санкцій, чи зробити виняток, щоб не псувати відносини.

Сполучені Штати намагаються прихилити Індію до співпраці, адже вона є потужним фактором стримування Китаю.

Можливе придбання російської зенітної системи свідчить, що Індія продовжує покладатись на російське військове устаткування.

Протягом останніх років, американські виробники військової техніки намагались активно співпрацювати з Індією. Компанія Lockheed Martin минулого літа пропонувала перенести виробництво винищувачів F-16 з Техасу до Індії, якщо б Індія погодилась придбати літак.

«Протягом останніх років, ми бачимо суттєве збільшення закупівель американського обладнання. Тому що США хочуть мати тісніші стосунки з Індією і оборонні угоди є насправді дипломатичними угодами», - заявив Шайлеш Кумар, директор з питань Азії компанії з геополітичних консультацій Eurasia Group.

Американські посадовці також намагались переконати Індію придбати американську систему протиракетної оборони Patriot замість S-400. Однак, системи Patriot нещодавно зазнали критики, після того, як вони не змогли захистити столицю Саудівської Аравії від ракет, запущених бойовиками з Ємену.

Обсяги продажу США військових товарів Індії зросли з нуля 15 років тому до практично 15 мільярдів доларів. Протягом останніх п’яти років, США стали другим після Росії за обсягом постачальником зброї до Індії. На Росію припадало 62 відсотки продажу зброї до Індії протягом останніх п’яти років, що менше, ніж 79 відсотків в 2008-2012 роках, повідомляє Стокгольмський інститут миру.

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