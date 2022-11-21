Пентагон: ЗСУ будуть в значно кращому стані взимку, ніж супротивник

США та міжнародна спільнота "зробили багато, щоб допомоти підготувати українців до боротьби взимку і допомогти їм продовжувати тиснути на супротивників у зимові місяці". Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін, відповідаючи на питання під час спільної прес-конференції з міністром оборони Інзонезії Прабово Субіанто в Джакарті в понеділок.

Остін висловив переконання, що взимку ЗСУ "будуть в значно кращому стані ніж їхні супротивники, завдяки речам, які ми надаємо".

З наближенням зими, Україна досягнула успіхів на полі бою, наголосив посадовець. Він також відзначив успіхи ЗСУ в обороні Києва, звільненні Харківської області та Херсона і запевнив, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Ми зосереджуємося на тому, щоб надати їм повну підтримку, вони зосереджуються на тому, щоб повернути кожен дюйм своєї суверенної території, - додав він. - Важко передбачити, які будуть зміни і у які строки, але ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно".

США надали Україні більше 20 мільярдів допомоги відзначив Остін, але наголосив, що підримка України - це міжнародні зусилля і під час щомісячних засідань Контактної групи з підтримки України, куди входять міністри не лише країн НАТО, але також і з інших країн світу, учасники виявляють "надзвичайну відданість тому, щоб надавати Україні стільки допомоги, скільки ми можемо надати Україні так довго, як це буде необхідно".

Цього тижня Остін перебуває з візитами в Індонезіі та Камбоджі. В Камбоджі очільник Пентагону візьме участь в засіданні міністрів оборони ASEAN.