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Виробники індички непокояться, що через пандемію американці із меншим розмахом святкуватимуть День подяки

  • Голос Америки

Через пандемію мільйони американців планують провести цьогорічний День подяки, що відзначають в останній четвер листопада, у меншому колі друзів і родичів та більш скромно, ніж зазвичай. Це змушує непокоїтись виробників індички, що традиційно - головна страва на святковому столі.

Мережа продуктових крамниць Kroger каже, що 43% їхніх покупців вирішили дослухатись до порад медиків обмежити соціальні зібрання у приміщеннях і святкуватимуть День подяки лише із найближчими родичами.

Відповідно, цього року американці планують купувати менше індичок й замінювати їх свининою, куркою чи морепродуктами. Також у Kroger відзначають збільшення інтересу до вегетаріанських варіантів заміни м'яса.

Інша провідна мережа супермаркетів Walmart каже, що поряд із цілими тушками індичок продаватиме більше індичого філе - для людей, які не хочуть готувати цілого птаха, що забирає до чотирьох-п'яти годин.

Водночас, для менших крамниць, які роблять замовлення індички до Дня подяки, часто дуже важко адаптуватись до змін у настроях споживачів, продиктованих умовами коронавірусу. Так само змінити свій фокус у виробництві можуть не всі фермери, адже індичка, що йде на святковий стіл у кінці листопада, народжується у травні, коли наслідки пандемії ще неможливо було прогнозувати.

Водночас, компанія Butterball, що продає третину від 40 мільйонів індичок, які американці купують до Дня подяки, каже, що 75% їхніх споживачів не планують змінювати свої уподобання на користь менших індиків і подадуть на стіл такого ж або більшого птаха, ніж торік.

За даними Nielsen, минулого листопада американці витратили 643 мільйонів доларів на купівлю індички, 1,9 мільйонів - на яловичину і 12 мільйонів - на продукти-замінники м'яса.

Невизначеність у вподобаннях покупців позначиться також і на різдвяних закупах і мережах, що продають їжу й подарунки, кажуть економісти.

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