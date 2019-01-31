У п'ятницю США оголосять про вихід з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності

Якщо США стурбовані, що Росія порушує Договір, то вихід з нього - найгірший можливий вибір, бо дозволить і Росії вийти з договору

Вже у п'ятницю США можуть оголосити про вихід із з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності на тлі тривалих зауважень Вашингтона щодо порушень даної угоди Росією. Про це повідомляють міжнародні агенції новин з посиланням на заяви американських чиновників.

Угода підписана у 1987-му році президентам США та СРСР стала першою угодою щодо контролю за озброєннями, яка заборонила цілий клас озброєнь: крилаті ракети наземного базування з радіусом дії від 500 до 5000 кілометрів. Росія відкидає звинувачення у тому, що вона порушує угоду.

Трамп та Путін грають у гру, в якій повне знищення загрожує великим та малим містам на території Європейського континенту

Головним полігоном розміщення та ціллю відповідних ракет під час "Холодної війни" між СРСР та США була власне територія Європи. Нині країни Європи висловлюють найбільшу зацікавленість у збереженні угоди, прагнучи уникнути нарощування США та Росією відповідних озброєнь у регіоні.

Прикладом порушення договору з боку Росії називають ракетні комплекси "Іскандер", які за повідомленнями преси, на постійній основі розміщено Росією у Калінінграді та на кордоні між Росією та Україною.

"Для того, щоб будь-яка угода про контроль за озброєннями працювала, кожна сторона має виконувати її вимоги. Хоча США та союзники по НАТО роками працювали заради збереження Договору, Росія розробила ракету, яка порушує його основні положення", - заявила нещодавно посол США у НАТО Кей Хачісон.

Повідомляється, що США також висловлюють занепокоєння з приводу розгортання Китаєм озброєнь, які виходять за межі встановлені угодою. Китає не є стороною Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Хоча США та союзники по НАТО роками працювали заради збереження Договору, Росія розробила ракету, яка порушує його основні положення

Держсекретар США Майк Помпео заявив грудні, що Вашингтон дасть Москві 60 днів, щоб повернутись до виконання угоди, і лише піся цього оприлюднить офіційну позицію щодо виходу з договору. Встановлений термін добігає кінця у суботу і очікується, що Адміністрація оголосить про провал сроб відновити виконання умов угоди. Угода припинить дію за 6 місяців після оголошення США про її вихід, якщо це відбудеться. Це дає дякий час для порятунку договору.

У Росії заявили, що зроблять все можливе для порятунку угоди і звинуватиили США в ігноруванні інтересів Європи.

​Рішення США засудила Беатріс Фін, виконавчний директор Міжнародної кампанії за відмову від ядерних озброєнь.

"Якщо США стурбовані, що Росія порушує Договір, то вихід з неї - це найгірший можливий вибір, бо це дозволить і Росії вийти з договору. Не знаю, як ще сказати, наскільки це погана ідея. Це рішення не матиме жодного впливу на Росію та Киай. Ось вам цитата, яка вказує, що США підтримують ідею гонки ядерних озброєнь. "Це дозволить нам розробити та побудувати системи, над якими ми не працювали, бо дотримувались угоди". І знаєте, що найбільше лякає? Ці ракети побудовані, щоб їх використали проти європейських міст. Трамп та Путін грають у гру, в якій повне знищення загрожує великим та малим містам на території Європейського континенту. І наші уряди не роблять достатньо, щоб нас захистити від цього! Уряди Європи не можуть допустити та легітимізувати погрози використання ядерної зброї на їх території. Вони всі повинні приєднатись до угоди про заборону ядерної зброї!", - заявила Фін.

Експерт з питань ядерного роззброєння, колишній посол США в Україні Стівен Пайфер тривалий час критикував наміри США вийти з Договору.

"Рішення Дональда Трампа вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності покладе відповідальність за розвал цього договору на США, спровокує напругу у НАТО і дозволить Росії розмістити ракети середньої дальності наземного базування на які у США зараз немає аналогічної відповіді. Це нерозумно", - твітував Пайфер у жовтні 2018-го року.

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