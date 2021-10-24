Financial Times: ініціатива Covax "значною мірою провалилася"

Глобальна ініціатива Covax, створена для того, щоб забезпечити доступ бідних країн до вакцин від Covid-19, “значною мірою, провалилася”. Про це пише газета Financial Times у статті “Covax хитається, поки багаті країни закуповують вакцину від Covid”, що опублікована 23 жовтня.

“Багаті країни отримали в 16 разів більше вакцин від Ковід-19 на особу, ніж бідні країни, які покладаються на програму Covax, яку підтримує ВООЗ”, - йдеться у статті.

Мільйони людей у найбідніших країнах світу ще не отримали жодної дози, тоді як жителі найбагатших країн вже починають повторно вакцинуватися.

Така нерівність, пише Financial Times, «може призвести до зростання захворюваності і появи більш вірулентних штамів, а також загальмувати відновлення світової економіки».

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив у п'ятницю, що 82 країни можуть не досягнути поставленої ВООЗ мети - вакцинувати 40% населення до кінця року.

«У більшості з цих країн це лише проблема недостатньої і непередбаченої пропозиції», - сказав він.

Раніше цього місяця Великобританія повідомила про найвище число смертей від Ковід-19 за добу від 9 березня. Радник уряду в коментарі Бі-Бі-Сі у суботу сказав, що люди не повинні чекати розпоряджень уряду, аби почати вживати заходів для запобігання передачі коронавірусу.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон відкидає ідею повторного запровадження обмежень в зв'язку з Ковід-19. Попри значне зростання захворюваності в країні, за словами глави уряду, ніщо не вказує на те, що обмежувальні заходи будуть необхідними у найближчі місяці.

За даними Університету Джона Гопкінса, станом на неділю у світі зареєстровано 243,3 мільйона випадків Ковід-19, близько 5 мільйонів людей померли внаслідок зараження. У світі було введено людям 6.7 мільярдів доз вакцин від Ковід-19.

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