В Instagram можна буде боротись з дезінформацією

Соціальна мережа Instagram представила інструмент, який дозволить повідомляти про поширення дезінформації. Про це пишуть американські ЗМІ.

Пости, позначені користувачами як підозрілі, розглядатиме спеціальний колектив фактчекерів. Пости, які буде визнано такими, що містять дезінформацію, не видалятимуть, але вони більше не з'являтимуться на сторінках пропонованих постів та популярних хештегів.

Раніше доповідь Сенатського комітету з питань розвідки звертала увагу компанії Facebook, яка володіє Instagram та мессенджером Whatsap, на недостатню увагу до поширення дезінформації з боку Росії в Instagram.

Журналіст-рослідувач Кесі Мічел зокрема звернув увагу на те, що у доповіді Instagram було названо "ключовим полем бою". Звіт законодавців також звернув увагу на те, що за кількістю взаємодій із користувачами соціальна мережа Instagram випереджає Facebook.

Як відзначає видання The Hill, Instagram послює боротьбу з дезінформацією на тлі спалаху захворювання на кір у США, який пов'язують із значною кількістю дезінформації про буцімто шкоду вакцинації, яка поширюється онлайн.

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