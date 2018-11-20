Проти можливого призначення росіянина керівником Інтерполу виступили у США, Британії та в Україні

Міжнародна організація Інтерпол, що забезпечує координацію дій поліції 192 країн членів, готується у середу голосувати на зборах у Дубаї за призначення нового керівника.

Росія постійно зловживає Інтерполом з метою зведення рахунків і залякування політичних опонентів, дисидентів та журналістів.

​Процедура відбувається у результаті несподіваного арешту у вересні дотеперішнього президента організації Менґ Гонґвея через звинувачення у корупції у Китаї, звідки він походить і де був також чільним посадовцем у системі державної безпеки.

У час приготувань до обрання лунають стурбовані голоси у зв’язку з тим, що новим керівником Інтерполу може стати представник Росії, у той час як Москві закидають зловживання можливостями організації.

Часопис Times, посилаючись на британські джерела повідомляє, що провідним претендентом вважають 56-річного Александра Прокопчука, генерал майора російського міністерства внутрішніх справ, який вже є одним з віцепрезидентів організації.

Американські сенатори Джейн Шагін, Роджер Вікер, Кріс Кунс і Марко Рубіо оприлюднили 19 листопада листа, в якому виступили проти призначення представника Росії на ту посаду, заявивши, що “Росія постійно зловживає Інтерполом з метою зведення рахунків і залякування політичних опонентів, дисидентів та журналістів”.

У листі стверджується, що “Александр Прокопчук був особисто причетний до тієї стратегії залякувань.”

Одним з інструментів, яким згідно зі звинуваченнями зловживає Росія, стали так звані “червоні повідомлення” Інтерполу, які зобов’язують затримувати й видавати осіб на вимогу органів окремих країн.

“Росія використовувала систему червоних повідомлень, щоб переслідувати російських дисидентів, критичних американців та інших осібів, які висьтупали проти кремівської агресії по всьому світу”, - вважають американські сенатори.

Український міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив 19 листопада, що “Можливе президентство Росії в Інтерполі – абсурдне, суперечить духу та цілям організації”.

Міністр також повідомив, що Україна розглядає можливість призупинення членства в Інтерполі, якщо президентом стане представник Росії.

Тим часом в Україні повідомили, що російський посадовець Александр Прокопчук народився в Україні і є старшим братом українського дипломата Ігоря Прокопчука.

Учервні група британських депутатів висловила стурбованість тим, що Росія зловживає членством в Інтерполі, і закликали британського міністра внутрішніх справ домагатися позбавлення Москви доступу до баз даних Інтерполу.

Серед найвідоміших прикладів застосування Росією інструментів Інтерполу стали багаторазові намагання затримати й депортувати в Росію народженого у США британського фінансиста Білла Бравдера.

Бравдер став рушійною силою, завдякий якій у США та низці інших країн ухвалені закони на честь Сергія Магнітського, загиблого в російській в’язниці правника, що розкрив корупцію на найвищому рівні у Росії.

“Закони Магнітського” передбачають санкції щодо порушників прав людини, під які вже потрапили чільні посадовці у Росії.

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