Голова Інтерполу зник у Китаї – ЗМІ

Про це повідомляє видання NPR.

Мен Хунвей раніше працював заступником міністра громадської безпеки Китаю та став президентом Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерполу) в листопаді 2016 року.

За повідомленнями, про зникнення повідомила дружина Мена Хунвея, яка живе в Ліоні. Вона заявила правоохоронцям, що не мала звісток від чоловіка від кінця вересня, коли він поїхав до Китаю.

За версією французького видання Le Monde, за деякою інформацією, Хунвея затримали в Китаї, та його місцезнаходження тримають у таємниці.

За версією французького видання Le Monde, за деякою інформацією Хунвей затримали в Китаї, та його місцезнаходження тримають в таємниці. ​

Китайське видання The South China Morning Post, посилаючись на анонімне джерело, повідомило, що китайська влада "забрала" Хунвея одразу після його прибуття в Китай. Жодного пояснення причин затримання китайська сторона не надає.

"Він точно не зник у Франції", - заявляє джерело Agence France-Presse. Інтерпол оприлюднив заяву про те, що організація "чує повідомлення в медіа у зв'язку зі зникненням Хунвея". Інтерпол також додає, що "це питання для відповідних органів влади у Франції та Китаї".

Втім, французька влада не оприлюднила ніякої інформації щодо розслідування.

Дивіться також: Сенат США ухвалив резолюцію щодо Голодомору як геноциду. Інтерв'ю з послом Валерієм Чалим. Відео