Нас вразили молоді люди, яких залучає Зеленський до своєї команди, - сенатор США Джонсон. Ексклюзивне інтерв'ю

Двопартійна підтримка України в Конгресі США - військова, економічна та політична - триватиме. У цьому запевняє сенатор-республіканець Рон Джонсон. Джонсон відповів на запитання журналістки Української Служби Голосу Америки Наталії Леонової про настрої в адміністрації Трампа стосовно допомоги Україні та співпраці в сфері енергетики, ролі Конгресу США в підтримці Україні, а також поділився своїми враженнями від спілкування з командою Зеленського.

Наталія Леонова: Ви щойно повернулися з поїздки в Україну, як би ви оцінили свій візит?

Рон Джонсон: Я відвідав Україну із сенатором-демократом Крісом Мерфі, тому це була демонстрація нашої двопартійної підтримки мужності українського народу, який дуже гучно і безпрецедентно сказав чиновникам України: "Ми хочемо мати некорумповану владу". Ми побачили, що не лише президент Зеленський, але і ті, кого він призначає: чи то Генеральний прокурор, чи інші члени його кабінету, справді прагнуть виконати це бажання людей і досягти успіху на своїх посадах. Ми відвідали відкриття Вищого антикорупційного суду, і в своїй промові президент Зеленський сказав, що вони не просто будуть боротися з корупцією, вони її переможуть. Так, це амбітна заява, але вона демонструє високу мету. Тож ми налаштовані дуже позитивно.

Н.Л.: Отже, ви зустрілися з президентом Зеленським, а також з іншими чиновниками, які питання ви обговорювали.

Р.Дж.: Зеленського хвилювало питання фінансової допомоги, яку зараз переглядає президент Трамп. Я можу вам сказати - в Конгресі підтримка України та насамперед українського народу майже одностайна. Тому ми неодноразово одностайно голосували за надання військової допомоги.

Наприкінці фінансового року (який завершується у вересні), коли гроші ще не витрачені, бухгалтери у Білому домі починають переглядати цю допомогу і президент Трамп вивчає це питання. Але давайте будемо відвертими: він розуміє, що в Україні є корупція. Тож він ставить цілком доречні запитання. Але незалежно від того, яке рішення він зараз ухвалить, я перeконаний, що Конгрес повернеться в наступному фінансовому році, який починається вже 1 жовтня, і через процес асигнувань упевниться, якщо президент Трамп зараз вирішить не витрачати ці гроші, ми не дамо йому іншого варіанту, як витратити їх.

Н.Л.: Ви особисто спілкувалися з президентом Трампом про допомогу Україні?

Конгрес збирається повністю підтримувати Україну, оскільки ми бачимо те, наскільки в складному становищі опинилась Україна, і наскільки агресивними і неправильними є ті дії, які чинить Володимир Путін проти України

Р.Дж.: Так. І частина його аргументації - це знову ж таки рівень корупції, але також його бажання змусити Європу дійсно бути більш активними та подбати про свою власну регіонально оборону… Він також визнає, що Україна знаходиться у подвір'ї Європи. Ми далеко, за океаном. Чому Європа не долучається більше? Це все обґрунтовані питання, і це, я думаю, одна з головних причин, чому він зробив паузу у наданні допомоги. Але знову ж таки, Конгрес збирається повністю підтримувати Україну, оскільки ми бачимо те, наскільки в складному становищі опинилась Україна, і наскільки агресивними і неправильними є ті дії, які чинить Володимир Путін проти України.

Н.Л.: Не лише президент, але й деякі ваші колеги в Конгресі останнім часом були занепокоєні темпами реформ в Україні. Чи допоможе Вам цей візит краще захистити інтереси України в Конгресі?

Р.Дж.: Так, нас дуже вразили молоді, але здібні люди, яких призначив президент Зеленський. Майдан був своєрідною комбінацією різних сил в Україні, які однозначно хотіли рухатись у напрямку Заходу, інтегруватися із західними демократіями та західними економіками, а також молодіжного руху, який втомився від корупції. Це було поєднання цих двох політичних сил, і, на мою думку, президент Зеленський залучає саме цю молоду, налаштовану проти корупції, групу людей.

Н.Л.: Які законодавчі акти розглядатиме Конгрес відносно економічної, політичної чи військової підтримки Україні у наступному році?

Німеччина усвідомлює - американський Конгрес дуже серйозно ставиться до того, яким чином Північний Потік вплине на Україну

Р.Дж.: Перш за все, Комітету з міжнародних зв'язків Сенату вже затвердив законопроект, який накладає санкції на компанії причетні до проекту "Північний Потік 2", який дійсно певною мірою загрожує економічній безпеці України. Це надсилає дуже чіткий сигнал. Сенатор Мерфі в Німеччині спілкується з німецькими чиновниками з цього приводу. Вони почули цей сигнал, почули нашу стурбованість. Я не знаю, яким буде результат, але це добре, що Німеччина усвідомлює - американський Конгрес дуже серйозно ставиться до того, яким чином Північний Потік вплине на Україну. Крім того, ми продовжуватимемо постійну підтримку України: фінансову, але в першу чергу військову допомогу, надання оборонної військової зброї, щоб Україна могла захищати свою територіальну цілісність, яку Росія порушує, ігноруючи Будапештський меморандум, Мінські та інші угоди.

Н.Л.: Також був підписаний Меморандум США, України та Польщі про співпрацю в енергетичній галузі. Чи є щось, що буде зроблено в Конгресі, щоб допомогти інвестувати в український енергетичний сектор, щоб забезпечити його енергетичну незалежність.

Р.Дж.: Сенатор Мерфі розробив законопроект, де я є співавтором, який пропонує гранти для заохочення приватного інвестування в енергетичний сектор по всій Європі, щоб дійсно зменшити залежність Європи від російської нафти та газу. Росія знову використовує свої запаси нафти і газу як геополітичну зброю. І жодній країні просто не розумно залежати від неї. Тому ми намагаємось відкрити нові можливості. Я знаю, що ми також намагаємось заохотити побудову терміналів зрідженого газу та збільшити його експорт. Ми вже прийняли закони, які дозволяють нам почати експортувати власні енергоносії. Отже, ми пройшли довгий шлях. І я думаю, що ми допоможемо відкрити ці енергетичні ринки та зробити Європу менш залежною від Росії.

Н.Л.: Президент Трамп пару днів тому зазначив, що якщо буде потрібно, США приєднаються до мирних переговорів у Нормандському форматі. Ви бачите такий варіант? Чи будуть США грати більшу роль у вирішенні конфлікту на Донбасі.

Кров - на руках Володимира Путіна, і тому ми кладемо цю відповідальність на його плечі, він несе цю відповідальність

Р.Дж.: Це рішення буде приймати адміністрація. З моєї точки зору, є одна людина, яка вирішує, чи є мир чи встановлена безпека, чи триває конфлікт. І це - Володимир Путін. Це повністю його вибір, його ініціатива, його агресія. Кров - на руках Володимира Путіна, і тому ми кладемо цю відповідальність на його плечі, він несе цю відповідальність.

Н.Л.: Як ви можете посилити тиск на Путіна?

Р.Дж.: Ну ви знаєте, що є санкції і вони мають певний ефект. Вони намагаються позбутися санкцій, намагаються розколоти нашу коаліцію. Вони намагаються переконати Європу послабити санкції, і, безумовно, наша порада нашим європейським партнерам - не піддавайтесь на це. Тож Росія повинна змінити свою поведінку, припинити агресію, перш ніж ми послабимо чи скасуємо санкції.

Н.Л.: Джон Болтон покинув команду з національної безпеки. З його відставкою, чи ви передбачаєте будь-яку зміну позиції адміністрації США щодо Росії, адже Болтон завжди був завзятим критиком Володимира Путіна, прихильником сильних санкцій проти Росії.

Р.Дж.: Чи вплине це на політику? Конгрес має потужний голос у цій ситуації. Ми цілком одностайно виступаємо за те, щоб не послаблювати тиск на Володимира Путіна. Продовжувати санкції, поки Путін кардинально не змінить свою поведінку і не віддасть те, що він отримав незаконним шляхом. Тож, президент відповідальний за зовнішню політику, але Конгрес має досить великий вплив.

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