Голова НБУ Кирило Шевченко: після перемовин з МВФ повертаюсь до України з консервативним оптимізмом

Поки в Україні намагаються вирішити ситуацію довкола Конституційного суду та домовитись про бюджет на 2021-й рік, голова Національного банку України Кирило Шевченко у Вашингтоні вів перемовини з Міжнародним валютним фондом. Від домовленостей про те, коли до України прибуде місія МВФ, буде залежати питання наступного траншу. Якщо спільної мови не вдасться знайти, то, за словами Володимира Зеленського, в бюджеті України “буде діра”.

Ми зустрілись із Кирилом Шевченком у Вашингтоні й поспілкувались про результати переговорів з МВФ, а також про кадрову політику Національного банку та бюджет України на 2021 рік. Більше — в нашому ексклюзивному інтерв’ю.

Вітаю, пане Кириле. МВФ перейшов на звужену програму кредитування України, через безпрецедентну невизначеність щодо економічних і фінансових перспектив. Це відбулося ще в травні. Що говорять вам зараз?

Добрий день. Ви знаєте, звуженість програми жодним чином не впливає на можливість її реалізації. Навпаки, ми сьогодні маємо чіткі меседжі. Дуже багато речей, які ми обговорювали протягом цього візиту, дають нам конкретнішу визначеність в тому, що Україна має зробити для того, аби далі просуватись в межах цієї програми, і щоб прискорити роботу місії МВФ в Україні.

І про що саме йдеться?

Можу сказати, що загалом ми обговорюємо три основних блоки питань. Зрозуміло, що у МВФ виникли занепокоєння в зв’язку з останніми рішеннями щодо антикорупційної інфраструктури в Україні. Є питання щодо бюджету на 2021 рік. І є питання, які ми обговорюємо в межах моєї відповідальності — щодо роботи Національного банку. Це три блоки питань, які ми відпрацьовуємо сьогодні з МВФ. В нас є робочий діалог і ми відчуваємо прогрес в наших перемовинах.

Які в МВФ є вимоги і претензії щодо цих трьох основних напрямків?

Ви знаєте, у нас немає претензій. У нас є робочий діалог щодо цих питань і шляхів їхнього відпрацювання. Зрозуміло, що найбільше занепокоєння свого часу викликало рішення Конституційного суду. Але Володимир Зеленський був чіткий і передбачуваний у своїй реакції на такі виклики. Я сам особисто брав участь в засіданні РНБО після того рішення Конституційного суду. І такі чіткі меседжі, які надав президент, показали, що Україна буде докладати всіх зусиль для того, щоб надалі підтримувати антикорупційну інфраструктуру.

Україна очікувала місію МВФ до кінця року. Але потім склалась ситуація з Конституційним судом. Президент Зеленський казав, що в таких умовах місія під загрозою, і що з МВФ були сигнали, що місії може не бути. Яка зараз ситуація — місія буде?

Сьогодні ми тут, у тому числі, працюємо для того, щоб місія була якнайшвидше в Україні. Питання антикорупційної інфраструктури є поза межами мандату Національного банку, тому я фізично не є учасником цих перемовин. Але я можу запевнити, що такі перемовини є, і я сподіваюсь, що вони будуть дуже ефективні для обох сторін.

Якась конкретика є? Якісь дати, обіцянки, сигнали?

Поки що трохи зарано говорити, бо для того, щоб з’явились конкретні дати, треба досягнути прогресу в усіх блоках питань.

Я особисто в цьому питанні є оптимістом — в України є всі шанси отримати місію МВФ до кінця цього року.

Тобто це вже буде відомо після повернення до України. Якщо будуть виконані зміни, на яких наполягає МВФ.

Так, якщо шляхи вирішення питань будуть напрацьовані, й ми з обох сторін почнемо по них рухатись, то я особисто в цьому питанні є оптимістом — в України є всі шанси отримати місію МВФ до кінця цього року.

В одному із своїх попередніх інтерв’ю ваш заступник Дмитро Сологуб казав, що довіру МВФ зараз фактично треба відбудовувати з нуля. Як ви збираєтесь це робити?

Я працюю в Національному банку майже чотири місяці. І за цей час ми вже всіх переконали, що політика Національного банку залишається незмінною. А це найголовніше. Ми працюємо в тому напрямку, в якому незалежні центральні банки мають працювати. Наша монетарна політика залишилась незмінною. Наш курс на таргетування інфляції залишився незмінним.

Багато хто очікував, що почнуться якісь різкі зміни, пов’язані з відсотковими ставками, з обліковою ставкою Нацбанку. Ми вже всі переконались, і МВФ у тому числі, що в нас нема змін у політиці Національного банку. Це стосується політики плаваючого курсу. Це стосується наглядових політик Національного банку. Занепокоєння щодо зміни голови Національного банку пройшли. Тому мені здається, що зараз це питання вже не на часі.

Які у вас стосунки з вашими заступниками Дмитром Сологубом і з Катериною Рожковою?

Робочі стосунки. Ми працюємо разом.

Це єдині двоє людей, які залишились у правлінні з попередньої команди. На фоні новин про догани ради НБУ Рожковій і Сологубу, на фоні новин про те, що Рожковій скоротили повноваження, може скластися враження, що є проблеми у стосунках, і що ви намагаєтесь вижити їх із НБУ.

Ну почнемо з доган. Так зване питання One Voice Policy (Політика єдиного голосу - прим. ГА) є принциповим для роботи будь-якого центрального банку. Ви не побачите жодного центрального банку в світі, який говорить різнонаправленими меседжами. Чому? Тому що різнонаправлені меседжі можуть призвести до дестабілізації на ринках. І політика єдиного голосу Національного банку України не є виключенням.

Я вважаю, що дійсно ця політика єдиного голосу була порушена. І це стосується не виключно Рожкової або Сологуба, я не коментую прізвища. Ми говоримо про всіх членів команди. Це стосується будь-якого з членів правління. В нас немає місця для порушення будь-якої політики. Це стосується і комунікаційної політики, і монетарної політики, це абсолютно неприпустимо в комунікаціях Національного банку.

А щодо скорочення повноважень?

В нас не було скорочення повноважень. Згідно з тими практиками, які, до речі, є погоджені з міжнародними партнерами, відбувся перерозподіл повноважень. І це зовсім не одне і те саме. Ми відокремили методологічний блок. Це абсолютно слушна практика.

Не може бути, що в одному блоці опрацьовується методологія нагляду за банківськими або небанківськими фінансовими установами, а потім цей самий блок спостерігає за виконанням напрацьованих у себе методологій, і після цього застосовує заходи впливу. З точки зору всіх кращих практик, в центральному банку воно не може так працювати. Методологія має бути відокремлена від тих, хто потім слідкує за виконанням цих методологічних рекомендацій.

Ви сказали, що зміни в політиці НБУ не відбулося. Але є певні зміни в кадровій політиці, перестановки в команді. І на фоні тих новин, про які я згадав, у міжнародних партнерів, у МВФ і в Сполучених Штатів у тому числі виникають занепокоєння щодо незалежності Національного банку і про довіру до НБУ. Вас це не турбує?

З моменту мого приходу в Національний банк я розумів, що буду працювати, знаєте — я можу це порівняти з тим, коли ти стоїш на арені, і на тебе світять всі прожектори. Я розумів, що увага з боку міжнародних партнерів буде підвищена. І будь-яке звичайне або маленьке зрушення буде обговорюватись, і будуть шукати, що стоїть за цими рухами. Оце все і є те, про що ви говорите. Тому що зміни в команді Національного банку, які відбувались — всі ті люди, які прийшли, вони дуже відомі міжнародним партнерам. Абсолютно відомі.

Я розумів, що буду працювати, знаєте — я можу це порівняти з тим, коли ти стоїш на арені, і на тебе світять всі прожектори.

Якщо ми вже говоримо про прізвища, хоча це не є моя улюблена тема... До команди НБУ приєднався пан Юрій Гелетій (один із заступників голови НБУ, — прим. ГА), який до цього працював заступником міністра фінансів з питань європейської інтеграції. Це людина відома нашим міжнародним партнерам? Абсолютно відома. Пан Ярослав Мотузко (один із заступників голови НБУ, — прим. ГА), який був керівником юридичного напрямку в Приватбанку після його націоналізації. Це людина, яка безпосередньо була на передовій у захисті інтересів держави щодо Приватбанку. Людина відома? Абсолютно відома.

Питання не в прізвищах. Питання в тому, що наші іноземні партнери абсолютно чітко зрозуміли, що Національний банк дотримується всіх своїх політик, і його незалежності нічого не загрожує.

В МВФ піднімали це питання?

У нас розмови з МВФ сьогодні перебувають на більш робочому рівні. Питання незалежності Національного банку є абсолютною константою для стосунків з МВФ. Якщо б в МВФ були занепокоєння щодо незалежності Національного банку, в нас просто не було б зараз діалогу.

Давайте поговоримо також про бюджет України. Ви згадали, що МВФ це також турбувало. Згідно з теперішнім проектом, надходження від НБУ в ньому збільшились на 12 мільярдів гривень. Замість 33 мільярдів заклали 45. НБУ і з попереднім числом не погоджувався і вважав, що це надто багато. Як ви взагалі оцінюєте новий проект бюджету, який ухвалили в першому читанні?

Прогноз НБУ щодо дефіциту бюджету навіть більш консервативний, ніж у МВФ. На наступний рік ми прогнозували дефіцит бюджету на рівні 4%. Що стосується перевищення доходів над видатками НБУ — це перекликається з питанням незалежності. Тому що незалежність центрального банку полягає і у фінансовій незалежності.

Тому нас, м’яко кажучи, трохи здивувало збільшення цієї цифри з 33 до 45 мільярдів. Але я хочу сказати, що для Національного банку ключовою є та сума, яка виникне після того, як міжнародні аудитори підтвердять звітність Нацбанку. І одразу ж після того, як ми побачили число 45, ми про це повідомили і профільний комітет Верховної ради, і міністерство фінансів. Позиція Нацбанку в цьому питанні залишається незмінною: згідно із законом ми можемо перерахувати в бюджет виключно ту суму, яка вийде в результаті підтвердження нашими аудиторами. Попередньо ця сума була заявлена 22,6 мільярдів гривень.

Який тоді вихід із цієї ситуації?

Вихід із ситуації дуже простий. У проекті закону про бюджет ми пропонуємо міністерству фінансів спиратись на ті цифри, які дав Національний банк України, і які є реалістичними.

В бюджеті на наступний рік закладений дефіцит у 270 мільярдів гривень. Деякі аналітики турбуються, що уряд, можливо, піде на крок друкування грошей, щоб закрити цю діру. Чи НБУ розглядає такий варіант?

Фінансування дефіциту бюджету за рахунок емісії заборонено Законом про Національний банк. Це стаття 54, пункт 2. Я настільки часто цю статтю цитую, що дуже добре пам’ятаю її номер та назву.

Фінансування дефіциту бюджету за рахунок емісії заборонено Законом про Національний банк. Це стаття 54, пункт 2. Я настільки часто цю статтю цитую, що дуже добре пам’ятаю її номер та назву.

Більше того: згідно з цією статтею, там заборонене не тільки пряме фінансування дефіциту державного бюджету, а з використанням будь-яких державних структур. Тому немає підстав для розмов, що Національний банк України буде друкувати гроші з метою фінансування дефіциту бюджету. Ні. Ми знову-таки повертаємось до питання незалежності Національного банку.

Підсумовуючи нашу розмову — з яким меседжем від МВФ, з чим ви повертаєтесь назад до України?

Усі наші зустрічі, всі наші перемовини носять абсолютно конструктивний характер. Я б все-таки у відповіді на ваше питання залишався більш консервативним. Я не хочу і не можу зараз коментувати результати, тому що не все лежить в площині роботи Національного банку, за який я відповідаю. Я б сказав так: наразі в мене є консервативний оптимізм.

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