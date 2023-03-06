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Джеффрі Паєтт: Спроби Путіна перетворити зиму на зброю не досягли успіху. Інтерв'ю
Російські ракети обстрілювали українську енергомережу взимку, а через атаки дронів мільйони людей залишались без світла та тепла. Загалом – 255 ударів по об’єктах енергетики за рік нарахували дослідники UAWar. Росіяни намагались повністю знищити українську енергоінфраструктуру, кажуть в українському уряді, і хоча 50% енергоінфраструктури зруйновано, Росії не вдалось заморозити Україну.
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Стійкість українського народу, працівників енергетики надзвичайно вразила Джеффрі Паєтта, помічника держсекретаря США. Паєтт, який був послом США в Україні з 2013 по 2016 роки, згадує, як відвідував Україну в грудні, вже після початку повномасштабного вторгнення Росії, в день, коли відбувся найбільший на той час російський ракетний удар. Паєтт переконує: навіть зараз, з приходом весни, союзники не збавляють темпи підтримки України. А от Росія вже ніколи не поверне собі репутацію надійного постачальника енергоресурсів. «Цією війною Росія завдала значної шкоди собі і нафтогазовій галузі, яка була рушієм її економіки», - каже він.
Про це, новий пакет допомоги в енергосфері, а також про те, як Україна може стати «джерелом динаміки» для європейської енергетики, помічник держсекретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Паєтт розповів в інтерв'ю Голосу Америки.
Оксана Бедратенко, Голос Америки: Енергетика – в центрі війни Росії проти України. Ми бачили, як Росія атакує енергоінфраструктуру України, намагаючись позбавити українців ресурсів. Водночас Росія залежить від нафтових надходжень, щоб фінансувати війну. Тепер, через рік, що можна сказати про російську енергетичну війну?
Джеффрі Паєтт, помічник держсекретаря США: Гадаю, найважливіше, що нам тепер відомо – це надзвичайна стійкість українського народу, працівників української енергетики, які так багато зробили, щоб спроби Путіна перетворити зиму на зброю не досягли успіху. Коли я був в Києві в грудні, в день найбільшої на той час хвилі ракетних ударів, мене надзвичайно вразило, як швидко працівники Укренерго відновлювали спроможності. Для мене було честю бути в складі делегації з різних установ уряду США – Держдепу, Агентства міжнародного розвитку, Міністерства енергетики – які разом працювали, щоб українці могли забезпечити свої нагальні потреби.
Багато зруйновано, потрібно багато працювати, щоб відбудувати енергосистему. Але нас також вразило те, що ми почули від віце-прем’єр-міністра Кубракова про прагнення побудувати більше стійку, більш європейську енергосистему, на яку так заслуговує народ України.
О.Б.: Україна пережила складну зиму. Значну частину інфраструктури зруйновано. Але і прибувала значна міжнародна допомога, зокрема зі США. Прийшла весна, чи є ще відчуття нагальної необхідності підтримувати українську енергетику?
Зараз ми закуповуємо більше обладнання на 125 мільйонів для нагальної підтримки енергетики. І ми щойно подали запит до Конгресу, щоб ще 250 мільйонів доларів коштів уряду США було виділено на нові трансформатори
Дж.П.: Абсолютно. Ми, Сполучені Штати та наші партнери в «Групі семи» повністю віддані цьому. Кожні два тижні я проводжу відео дзвінок з партнерами в «Сімці», щодня працюють співробітники Держдепу, Агентства міжнародного розвитку, Міністерства енергетики з партнерами у світі та в Києві, щоб визначити необхідні вимоги і замовити виробництво необхідного спорядження, яке потребує часу. Сполучені Штати минулого року надали 53 мільйони доларів на додаткову допомогу з устаткуванням для енергомереж. Зараз ми закуповуємо більше обладнання на 125 мільйонів для нагальної підтримки енергетики.
І ми щойно подали запит до Конгресу, щоб ще 250 мільйонів доларів коштів уряду США було виділено на нові трансформатори для обладнання, щоб підвищити надійність енергомережі України, побудувати систему, яка менше залежить від нафти та газу і більше фокусується на відновлюваних джерелах енергії, вітровій та сонячній енергії, які потрібні Україні.
Коли війна скінчиться, коли Україна переможе, я маю всі підстави очікувати, що Україна відновить позиції великого експортера енергії
Коли війна скінчиться, коли Україна переможе, я маю всі підстави очікувати, що Україна відновить позиції великого експортера енергії. Як ви добре знаєте, Україна має надзвичайні ресурси, і ми хочемо переконатись, що робимо все можливе, щоб допомогти урядові України, як сказав мені прем’єр-міністр, коли я був тут у грудні, «відбудувати на краще».
О.Б.: Ви були послом США в Україні. Добре знаєте країну. Яку роль може відіграти Україна в європейській енергобезпеці та в переході Європи на зелену енергію?
Дж.П.: Україна має одні з найбільших ядерних потужностей в Європі і до авіаційних ударів та атак в жовтні Україна все ще експортувала електроенергію до решти Європи. Я багато з цього бачив сам. Багато цих об'єктів зараз – на окупованих територіях на узбережжі Азовського моря України.
Україна віддана переходу на гідроген, використанню біомаси, а також значних ресурсів нафти та газу.
Україна має стати основним джерелом динаміки для європейської енергосистеми
Багато з цього можна використовувати ефективніше завдяки сучасним технологіям видобутку та вловлювання вуглецю, зменшення викидів метану в повітря. Сполучені Штати та наші європейські партнери прагнуть провести ці інвестиції разом з Україною. Як я сказав, в довгостроковій перспективі, Україна має стати основним джерелом динаміки для європейської енергосистеми.
Україна також має значні газосховища. Гадаю, очевидно, що із закінченням війни Європа вже ніколи не дозволить собі потрапити в залежність від постачань газу, що йде з Росії через трубопроводи. Тому ці газосховища дуже цінні і, гадаю, Україна багато в чому поверне собі центральну роль для європейської енергетики і Сполучені Штати, а я спілкуюсь з нашими компаніями, хочуть бути частиною цього, бо це відповідає ширшому прагненню, про яке заявив президент Байден – бути з народом України стільки, скільки буде потрібно.
О.Б.: Чи ви чули вже від американських компаній, що вони зацікавлені інвестувати в українську енергетику?
Дж.П.: Я говорив з багатьма компаніями американського енергосектору, які хочуть працювати в Україні. Очевидно, вони спостерігають за подіями на війні. Вони спостерігають за тим, як відбуваються ракетні обстріли з Росії. Однак вони також бачать можливості. Вони бачать спроможності та ресурси, які має Україна. Вони також бачать відданість і фінансові зобов’язання американського народу та уряду США щодо участі в процесі відбудови та відновлення України після кінця війни.
О.Б.: Хочу повернутись до того, що ви сказали про новий пакет допомоги на 250 мільйонів. Які строки його надання?
Я наголошую: обидві партії США – Республіканці та Демократи – потужно підтримують дії Америки в Україні
Дж.П.: В Конгресі зараз процес правового повідомлення. І я наголошую: обидві партії США – республіканці та демократи – потужно підтримують дії Америки в Україні. Я щоразу це бачу, коли їжджу по країні і говорю з людьми поза Вашингтоном. Я говорив із працівниками Сенату і не почув жодних істотних зауважень. Тому я очікую, що 250 мільйонів буде схвалено Конгресом, як і у минулі рази. Коли це станеться, ми працюватимемо з нашими колегами в Агенції з міжнародного розвитку США, Міністерства енергетики і з нашими партнерами в Києві, щоб якомога швидше визначити, що необхідно придбати, щоб одразу зробити дві речі: відновитись від надзвичайної шкоди, якої Володимир Путін завдав українській енергомережі з жовтня, а також допомогти поставити Україну на шлях сучасної європейської енергосистеми – ціль, яку поставив перед собою український уряд.
О.Б.: Міжнародна громадськість багато робить, щоб обмежити торгівлю енергоресурсами з Росією. Однак, режим санкцій все ще не універсальний. Китай та Індія не приєднались до санкцій. Ви нещодавно відвідували Індію, яка там позиція щодо торгівлі енергоресурсами з Росією?
Дж.П.: Найважливіше, що після лютого 2022 року ніхто у світі вже не бачитиме в Росії надійного постачальника енергоресурсів. Подивіться на висновки Міжнародної енергетичної агенції, яка вважає, що до 2030 року надходження Росії від нафти та газу впадуть на 50%, що стане надзвичайним ударом і дуже сумною подією для Росії та російського суспільства. Однак, це наслідок дій Путіна і того, що він перетворив нафтогазові ресурси на зброю. Вже з січня по грудень надходження Росії зменшились на 38%.
Цією війною Росія завдала значної шкоди собі і нафтогазовій галузі, яка була рушієм її економіки.
Це гігантський дефіцит, про який зараз публічно повідомляє Росія, а справжні цифри, ймовірно, ще більші. Цією війною Росія завдала значної шкоди собі і нафтогазовій галузі, яка була рушієм її економіки. Ми дуже чітко спілкуємося з нашими партнерами в таких країнах, як Індія про подвійну мету коаліції «Групи семи», що запровадила цінове обмеження на нафту – це мінімізувати надходження Росії від експорту нафти та газу, ресурси, які вона використовує для війни проти України, а також утримати російські нафтопродукти на світовому ринку. Бо ми хочемо уникнути потужної дестабілізації ринку, який і так вже нестабільний.
Це обмеження ціни на нафту та нафтопродукти працює і це видно, наприклад зі знижки, яку отримала Індія від звичайної ціни на нафту «брент». Ми дуже, дуже потужно працюємо, щоб ця війна, в усіх значеннях цього слова, для Володимира Путіна була лише стратегічною поразкою і щоб Росія ніколи не могла знову використовувати нафту та газ як зброю проти решти міжнародної спільноти.
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Китай може шпигувати за військовими вантажами США завдяки кранам у портах - WSJ
Влада США щораз більше стурбована тим, що портові крани китайського виробництва, які розташовані в американських морських портах, можуть використовуватися Китаєм як інструмент для шпигунства. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.
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Співрозмовники видання порівнюють портові крани, китайської компанії ZPMC, з «троянським конем», прихованому на видноті. Маючи порівняно хорошу якість виготовлення та низьку вартість, ці крани містять складні датчики, які можуть фіксувати та відстежувати походження та місце призначення контейнерів, пише газета.
Американська влада побоюється, що Китай, таким чином, може збирати інформацію про вантажі, що відправляються в країну або вивозяться з неї для підтримки військових операцій США по всьому світу.
Крани також можуть забезпечити віддалений доступ для тих, хто хоче порушити логістику товарів, вважає колишній високопосадовець контррозвідки США Білл Еванін. Він порівняв використані в китайських кранах технології з «новим Huawei». «Це ідеальне поєднання законного бізнесу, який також може маскуватися під таємний збір розвідданих», – наголосив Еванін.
У 2019 році Вашингтон звинуватив Китай у шпигунстві за американцями через обладнання для мереж мобільного зв’язку 5G виробництва Huawei та ввів щодо корпорації санкції. Американським компаніям заборонили продавати обладнання та технології Huawei.
Представник китайського посольства у Вашингтоні заявив виданню, що занепокоєння США з приводу кранів «викликане параноєю» і є спробою перешкодити торговельно-економічній співпраці з Китаєм. Поширення теорії «китайської загрози» завдасть шкоди інтересам самих США, заявили в посольстві Китаю.
Відносини між Вашингтоном і Пекіном останнім часом напружені через Тайвань, який Пекін вважає своєю бунтівною провінцією, порушень прав людини в КНР, військової активності Пекіна в Південно-Китайському морі та можливих зв’язків з Росією в контексті війни в Україні.
В Естонії на виборах перемогла партія Каї Каллас, яка твердо підтримує Україну
Результати парламентських виборів в Естонії засвідчують успіх Партії реформ, очолюваної прем’єр-міністеркою Каєю Каллас, яка здобула понад 31% голосів.
На другому місці - крайня-права Консервативна народна партія Естонії, яка отримала 16%, а на третьому, з 15%, опинилася партія Центр, за яку зазвичай голосують представники чисельної російської етнічної меншини.
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Необхідно інвестувати в безпеку. Наш агресивний сусід не зник і не зникне.Кая Каллас
Естонія, найменша балтійська країна з населенням лише 1,3 мільйона, виділяє на допомогу Україні найбільше відносно національного ВВП у порівнянні з іншими країнами світу і прийняла десятки тисяч українських біженців.
Також Естонія, яка має кордон з Росією, є одним найгучніших голосів у Європейському Союзі й НАТО, що вимагають рішучіших дій для стримування агресивності Росії.
45-річна Кая Каллас під час виборчої кампанії проголосила, що саме в Україні «починається оборона Естонії».
Партія Реформ, яка напевне матиме 37 місць у парламенті зі 101, тепер буде намагатися формувати урядову коаліцію.
«Нам потрібні глибокі реформи, наприклад, до «зеленої трансформації». Але також необхідно інвестувати в безпеку. Наш агресивний сусід не зник і не зникне. Отже, з цим нам треба працювати. І в нас також є завдання у вирівнюванні розвитку регіонів, в системі освіти, яка найкраща у світі, але потрібне навчання естонською мовою. Це також велика проблема», - сказала Кая Каллас журналістам.
Тим часом лідер Консервативної народної партії Мартін Гелме заявив, що оскаржуватиме результати виборів, зокрема тому, що не вірить електронному голосуванню.
Понад 50% естонських виборців скористалися можливістю голосувати через інтернет.
«Моя перша реакція полягає в тому, що я не вірю і я не довіряю електронному голосуванню. Я не думаю, що це відображає волю виборців», - цитує Мартіна Гелме агентство Reuters.
Консервативна народна партія під час виборчої кампанії обіцяла зниження цін на енергію, відмовившись від інвестицій в зелену енергетику, а також закликала припинити приймати українських біженців.
Та партія також докоряла уряду Каї Каллас за те, що той витрачає надто багато на військову допомогу Україні і мало - на оборону Естонії.
Кореспондентка Голосу Америки Мирослава Ґонґадзе розповіла з Таллінна, що ці вибори в Естонії називають «виборами в умовах воєнного часу».
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- Голос Америки
Путін повинен відвести війська, це основа для переговорів - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що відповідальність за припинення війни в Україні залишається на президенті Росії Володимирі Путіні.
«На мою думку, необхідно, щоб Путін розумів, що він не досягне успіху зі своїм вторгненням та своєю імперіалістичною агресією, і що він повинен вивести війська. Це основа для переговорів, і, якщо ви подивитеся на пропозиції українців, легко зрозуміти, що вони готові для миру, але дещо має бути зроблено, і це має зробити Путін ", - сказав Канцлер Німеччини Олаф Шольц в програмі на каналі CNN "Fareed Zakaria GPS".
На питання Фаріда Закарії, чи можливі безпекові гарантії для України від НАТО чи членство в ЄС в обмін на «визнання втрати Криму й частин Донбасу», канцлер відповів, що ніяких «рішень без українців не буде».
«Ми не будемо приймати рішення за них. Ми підтримуємо їх... Ми сказали їм, що вони можуть претендувати на членство в ЄС, і вони працюють, аби досягнути прогресу у відповідності критеріям. Я думаю, вони знають, що ми готові організувати певні безпекові гарантії на мирний час, але ми ще туди не дійшли», - сказав Щольц.
Він додав, що дуже важко судити про те, що буде далі в Україні, але запевнив, що союзники продовжуватимимуть підтримувати Україну фінансовою, гуманітарною допомогою, а також зброєю.
Шольц також розповів, якою є ситуція з енергетикою внаслідок рішення ЄС поетапно відмовитись від російських енергоносіїв. За його словами, Німеччина пройшла зиму краще, ніж очікувалося:
«Ніхто рік тому не очікував, що ми зможемо легко економічно пережити ситуацію, коли не буде постачання газу до Німеччини та інших країн Європи з Росії. Але ми справились. Ми збільшили потужності імпорту зрідженого газу із західних потрів Європи, ми будуємо нові порти на півному узбережжі Німеччини».
Шольц також добре відгукнувся про президента Джо Байдена, з яким 3 бепрезня мав переговори напередодні, сфокусовані головним чином на війні в Україні.
«Він дуже поінформований про міжнародні відносини», — сказав Шольц. «Я вважаю, що він один із найкваліфікованіших президентів, який знає, як йдуть справи у світі, що важливо в часи, які стають все більш небезпечними».
Німецький лідер визнав, що річна російсько-українська війна зайшла в глухий кут, який завдає величезної шкоди Україні. Але він сказав, що не буде змушувати українців йти на незручні компроміси.
- Голос Америки
Росія успішно обходить міжнародні санкції і закуповує з ЄС мікрочипи на рівні 2020 для війни в Україні - WSJ
Росія успішно обходить санкції Європейського Союзу та країн Групи семи, щоб отримувати напівпровідники та інші технології для використання у війні в Україні. Про це з посиланням на високопосадовця у Європі повідомляє видання The Wall Street Journal.
Російський імпорт в основному повернувся до рівня довоєнного 2020 року, і аналіз даних про торгівлю свідчить про те, що сучасні мікросхеми та інтегральні схеми, виготовлені в ЄС та інших союзних державах, доставляються до Росії через треті країни, такі як Туреччина, Об’єднані Арабські Емірати і Казахстан, розповів газеті європейський дипломат.
ЄС і країни G-7 запровадили кілька раундів санкцій після вторгнення в Україну рік тому, намагаючись послабити російську військову машину та підірвати її економіку. Дані свідчать про те, що реальний вплив у деяких галузях поки що не відповідає очікуванням чиновників.
ЄС ввів обмеження проти майже 1500 фізичних та юридичних осіб у Росії, обмежив експорт сотень товарів і технологій і націлив на багато ключових джерел доходу Москви. Але деякі посадовці стурбовані тим, що блок все ще не має ефективного апарату для забезпечення виконання цих заходів і відстає від США, зазначає видання. Постачання з Китаю до Росії також зросли, оскільки Пекін відіграє все більш важливу роль для Москви, додав дипломат.
"Просто підписати нові санкції недостатньо, - сказав WSJ Деніел Таннебаум, керівник глобальної практики боротьби з фінансовими злочинами в консалтинговій фірмі Oliver Wyman. - Урядам зараз потрібні механізми примусу".
"Наші санкції є суворими та сприяють стійкій економічній рецесії в Росії, - заявив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс у Болгарії минулого тижня. - Але їхня ефективність також залежить від того, наскільки добре вони виконуються".
Раніше Голос Америки повідомляв, що Сполучені Штати застерегли Туреччину від експорту до Росії хімікатів, мікрочіпів та інших продуктів, які можуть бути використані під час війни Москви в Україні, в обхід західних санкцій. Також правоохоронці США закликали американців бути пильними до спроб Росії знайти шляхи обходу міжнародних санкцій та експортних обмежень.
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