Нова перша леді України серйозно ставиться до боротьби за свободу - Зеленська дала розлоге інтерв'ю The Daily Beast

Майбутня перша леді України, Олена Зеленська писала для телебачення жарти, завдяки яким її чоловіка обрали президентом України. Однак, за її словами, вона без жартів підтримує свободу та демократію. Так пише журналістка The Daily Beast Анна Немцова у вступі до свого інтерв'ю з Оленою Зеленською.

В інтерв'ю Зеленська запевнила, що її чоловік притримується принципів демократії і йому буде легко стати "слугою народу". Вона зауважила, що тепер є багато спроб судити про її чоловіка за певним шаблоном, обговорювати зовнішній вигляд та кожний жест її та її чоловіка. "Ви звикли до радянської номенклатури", - говорить Зеленська, зауважуючи, що людина має залишатись людиною.

Зеленська наполягає: Володимир Зеленський не буде маріонеткою. Вона нагадала, що Зеленський протистояв спробам цензури шоу з боку олігарха.

В інтерв'ю Зеленська назвала часи російської анексії Криму "трагічними" і згадала про часи, коли її чоловік їздив з шоу для військових біля лінії розмежування.

Зеленська поділилась своєю точкою зору стосовно того, як новий президент плануватиме спілкування з Путіним. Вона наголосила, що прямих двосторонніх переговорів не варто очікувати скоро, однак, новий президент готовий вести переговори з Путіним в присутності міжнародних лідерів.

Перша леді серйозно ставиться до боротьби за свободу, особливо до свободи слова, пише журналістка. Її голос був твердим і впевненим, коли вона говорила про вбивства журналістів та активістів, особливо Павла Шеремерти та Катерини Гандзюк. Вона також висловила сподівання на те, що буде досягнуто правосуддя в розслідування стрілянини під час Майдану, йдеться в статті.

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