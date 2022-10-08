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«Я майже 10 років чекав на Нобелівську премію для Олеся Біляцького» – автор книжки про білоруського правозахисника. Інтерв'ю.
Один з лауреатів цьогорічної Нобелівської премії миру, білорус Олесь Біляцький, нині перебуває за ґратами у Білорусі за свою правозахисну діяльність. Як зауважує його біограф, білоруський журналіст, кореспондент Білоруської служби «Радіо Свобода» Валерій Калиновський, це третій в історій премії випадок, коли її лауреат перебуває в ув’язненні.
Про те, ким є голова правозахасного центру «Весна», в якому стані перебуває правозахисний рух в Білорусі та про те, як поставилася білоруська влада до цієї нагороди, з автором книжки «Справа Біляцького» говорила кореспондентка «Голосу Америки» Наталка Чурікова.
Інтерв’ю є відредаговане заради плинності та ясності.
Я майже 10 років чекав на Нобелівську премію для Олеся Біляцького
Наталка Чурікова: Валерію, Ви написали книжку «Справа Біляцького», яка вийшла у 2012 році, під час його першого ув’язнення, Ви б могли нагадати, що це була за справа?
Валерій Калиновський: Я майже 10 років чекав на Нобелівську премію для Олеся Біляцького, тому що він вже тоді був одним із фаворитів цієї премії. Тоді його заарештували і засудили за правозахисну діяльність, за те, що він допомагав білоруським політв’язням після розгрому, після майданів, після 2010 року, коли було дуже багато репресій в країні і почалися репресії проти нього.
У нього була можливість поїхати десь до Литви, і звідти керувати правозахисним рухом «Весна», який він створив і який очолював в умовах репресивного режиму (президента Білорусі Олександра) Лукашенка. Але він все-таки вирішив залишитися в Білорусі, незважаючи на загрозу потрапити під кримінальне переслідування.
Коли я писав книжку про нього, мав листування з ним, він посилав відповіді на питання, а потім, коли написав книжку, то йому навіть цю книжку передали. Зараз навіть уявити собі таке неможливо.
Я з ним листуватися вже не можу. Лише дружина отримує від нього листи, але теж там дуже мало інформації про нього, про те, як він зараз перебуває в ув'язненні.
Н.Ч.: Його тоді звільнили і це був такий короткий час, коли Білорусь не мала жодного політв'язня за ґратами – 2015-16 рік, коли Європейський Союз зняв з Білорусі санкції, період зближення з Європейським Союзом. Що тоді сталося з білоруським правозахисними рухом? Чому знову ця ситуація повторилася і ще з гіршими наслідками?
В.К.: Тоді так, був короткий період лібералізації і налагодження зв'язків з Євросоюзом, коли Лукашенко злякався путінської агресії на Донбасі та в Криму, і почав шукати якихось доріг до порозуміння з Заходом.
Він звільнив усіх політв'язнів, і в тому числі був по амністії випущений Олесь Біляцький, який не відсидів усього терміну (Біляцького засудили у 2011 році на 4,5 роки тюрми за звинуваченням у несплаті податків з 500 тисяч євро, які були отримані з-за кордону на діяльність правозахисного центру «Весна», – ред.). Тоді, дякувати Богу, я зміг привітати його на волі.
Білорусь повертається майже до сталінських часів, коли тисячі людей за ґратами, тисячі політв’язнів
Цей процес лібералізації Білорусі тривав до 2020-го року, тому що влада була налякана агресивними діями Росі, і білоруське суспільство не хотіло допустити такого. Тому було таке співіснування влади та громадянського суспільства в розумінні спільної загрози.
Але у 2020-му році суспільство вже не захотіло Лукашенка, і щоб утриматися при владі, він зовсім інший режим почав створювати у Білорусі. І на цей момент вже створив.
Біляцький знову, як у 2010-2011 роках не емігрував і залишився разом з усіма політв’язнями, яким він багато помагав
Якщо тоді в 2015-му році його можна було назвати авторитарним, то на сьогодні це фактично тоталітарний режим, де будь-яке інакомислення, будь-які дії, неузгодженість з владою забороняються, закриваються громадські об'єднання, приватні медичні центри, приватні школи, організації національних меншин, незалежні ЗМІ. Білорусь повертається майже до сталінських часів, коли тисячі людей за ґратами, тисячі політв’язнів.
Спробували зруйнувати всю правозахисну спільноту Білорусі, і тому числі і правозахисний центр «Весна», та інші. Вони тепер можуть діяти лише з-за кордону. Але Біляцький знову, як у 2010-2011 роках не емігрував, відмовився від такої пропозиції, і залишився, щоб бути разом з усіма політв’язнями, яким він багато допомагав. Тепер важка ситуація в Білорусі і Олесь Біляцький потерпає від жорстоких репресій.
Н.Ч.: У 2015 році Нобелівську премію з літератури отримала білоруська письменниця Світлана Алексієвич. Тоді білоруська влада намагалася ігнорувати цю подію. А яка зараз реакція білоруської влади?
Офіційні засоби масової інформації, чи пропаганди, тепер можна їх так назвати, ігнорують цю подію
В.К.: Так, це друга Нобелівська премія для громадянина Білорусі. І на цей момент (розмова відбувалася вдень у п’ятницю, 7 жовтня, у день оголошення премії, – ред.) я можу сказати, що офіційні засоби масової інформації, чи пропаганди, тепер можна їх так назвати, ігнорують цю подію. Немає навіть повідомлення, чи згадок на сторінках інтернет-видань, чи в телевізійних новинах. Лише відверті пропагандисти брутально висловлюються, чи речник Міністерства закордонних справ заявив, що десь у турнірі перевертається Альфред Нобель через такі «політизовані», на їхню думку, рішення Нобелівського комітету.
Це така їхня позиція і вона збігається з позицією нацистської Німеччини у 1935 році, коли Карл фон Осецький (німецький журналіст, видавець, якого Нобелівський комітет нагородив його з формулюванням «За боротьбу з мілітаризмом у Німеччині». У момент присудження премії Осецький перебував у тюремній лікарні, – ред.), чи китайський дисидент Лю Сяобо отримав Нобелівську премію 2010 році. Тоді в Китаї були обурені. Були накази, щоб про це не писали засоби масової інформації, були міжнародні скандали.
Врешті решт Карл фон Осецький був вшанований, але вже після війни. Усі ці люди, які отримали Нобелівську премію миру, перебуваючи за ґратами, мали важку долю, але я маю надію, що доля Олеся Білецького буде кращою.
Н.Ч.: Ви знаєте його особисто, зблизька, що він за людина?
Він є дуже вмотивована білоруськоцентрична людина, борець за права людини, я сказав би, на світовому рівні.
В.К.: Я знаю його особисто багато років, тому що наші доріжки збігалися багато років на різних майдчиках, на різних справах, подіях. Я став його біографом, тому ще ближче пізнав, бо це дуже серйозна робота. Я продовжував із його родиною бути у контакті, знаю якісь приватні речі.
Я можу сказати, що це людина дуже потужна, дуже мотивована, це – діяч, який розуміє, для чого він це робить, і для чого він потерпає від переслідувань. Це йому допомагає. І того разу, під під час першого перебування в тюрмі допомагало, і зараз це йому допомагає. Він є дуже вмотивована білоруськоцентрична людина. Він великий патріот і великий борець за права людини, я сказав би, на світовому рівні.
Бо його рівень розуміння прав не лише в Білорусі, але і в нашому регіоні, у світі загалом – він стежить і висловлює свої думки на такому рівні, – можна порівняти з Сахаровим, чи іншими нобелівськими лауреатами. Це дійсно потужна особистість в Білорусі.
І цей період, який ми зараз переживаємо, буде славний тим, що в нас були такі люди, як Світлана Алексієвич і Олесь Біляцький, а не Олександр Лукашенко.
В умовах страшних репресій, заборони, арештів, утиску, вони все-таки збудували дуже міцну мережу правозахисників по всій Білорусі, яка і зараз діє
Н.Ч.: Валерію, Нобелівська премія присуджується за досягнення. Якщо говорити про досягнення, то що можна сказати про досягнення білоруського правозахисного руху і взагалі опозиції до режиму, оскільки режим залишається на місці вже майже майже 30 років?
В.К.: Це – фантастична діяльність правозахисного руху Білорусі з 1995-го року, коли до влади прийшов і укорінив свій режим Олександр Лукашенко. В умовах страшних репресій, заборони, арештів, утиску, блокування сайтів і можливостей для контактів, переслідування, вони все-таки збудували дуже міцну мережу правозахисників по всій Білорусі, яка і зараз діє.
Ми постійно маємо інформацію про те, хто і де заарештований, самі заарештовані та їхні родини мають підтримку, і матеріальну, і моральну, і юридичну. І незважаючи на всі репресивні дії, ця мережа зберігається і діє. Вона дуже ефективно показала себе у критичні моменти 2020-2021 року і навіть незважаючи на те, що шість очільників, лідерів цієї мережі - за ґратами, ця структура діє. Оперативно і якісно діє.
Вони допомогли тисячам і тисячам до 2020 року, і ще десяткам тисяч після 2020-го року. Це – фантастична робота, книжку можна писати про «Весну» і не одну.
Напевно там є багато секретів, вони допомагають емігрувати і втекти, і знайти адвоката, і якусь інформацію знайти, і взагалі дуже багато роблять для тих людей, котрі потрапили під репресії сталінського, чи брежнєвського типу. Це дійсно великий феномен.
Н.Ч.: В Україні до цьогорічної премії поставилися неоднозначно. При тому, що люди розуміють, що кожен із лауреатів – і організації і конкретні люди – варті премії, той факт, що їх об’єднали в одне нагородження, сприймають як ще одне нав'язування оцієї формули «трьох братніх народів». Як ви це бачите?
Для мене те, що поєднали найкращих представників України, Білорусі та Росії, показує, що є зовсім інша альтернатива для цих народів, альтернатива в позитивних особистостях
В.К.: Я не буду зараз говорити, що братні народи, чи небратні. Зараз не час на такі розмови, зараз час війни, час серйозних випробувань для наших народів: українського, білоруського та і російського, як я розумію, випробування таким режимом, який створив Путін, та режимом, який створив Лукашенко.
Для мене те, що поєднали найкращих представників України, Білорусі та Росії, показує, що є зовсім інша альтернатива для цих народів, альтернатива в позитивних особистостях, рухах, які багато чого доброго роблять. І якби суспільство було налаштоване на них, щоб їх принципи діяли, то не було б ніякої війни, не було б тиранії.
Для Білорусі також дуже важливо показати, що білоруси не є лише з тієї сторони, що Лукашенко, що Лукашенко не представляє Білорусь, що Білорусь представляють скоріше Олесь Біляцький і люди такого типу як він, що білоруси взагалі не хочуть, щоб був Лукашенко.
Якщо говорити про Росію, то «Меморіал» – це дуже гарна, важлива організація, яка теж виступала проти війни, за права людини, і теж тепер потерпає від тиску, від заборони, переслідувань російського сталінського типу режиму, який зараз утворився.
Тобто я на це все дивлюся саме з правозахисної точки зору. І дивлюся у майбутнє. Ми мусимо дивитися на те, що буде далі. І ми мусимо орієнтуватися і підтримувати тих – як це зробив і нобелівський комітет – тих особистостей і організації, які ведуть наші народи до демократичного розвитку, з повагою до миру, прав людини та законності.
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Американка, яка вижила після удару блискавки, звернулася до українців. Інтерв'ю
Її серце зупинялося двічі. 4 серпня, у свій день народження, 28-річна Амбер Ескудеро-Контостатіс збирала біля Білого дому у Вашингтоні пожертви для Міжнародного комітету порятунку, що допомагає біженцям, зокрема українським. Коли почалася гроза, Амбер і ще троє перехожих сховалися під деревом, але в нього влучила блискавка. Амбер - єдина, хто вижив. Це був її другий день народження. Сьогодні Амбер продовжує працювати заради благодійної місії, бо вважає, що кожна людина у світі заслуговує на підтримку та порятунок. Через місяць після трагедії вона розповіла у інтерв’ю Голосу Америки - про своє одужання, і те, як міжнародна організація із досвідом допомоги жертвам нацистських переслідувань, сьогодні допомагає українським жертвам російської війни.
Так трапилося, що це також був мій день народження. Приблизно за десять хвилин до того, як мене мав забрати мій чоловік, мене вдарила блискавка.
Ілона Войтович: Вітаю Ембер. Рада, що маю змогу поговорити з Вами про Вашу роботу, яка допомагає рятувати життя, а також про Вашу історію виживання. Той день біля Білого дому виявився для Вас трагічним. Як Ви сьогодні почуваєтеся? Знаю, що Ви повернулися до роботи.
Амбер Ескудеро-Контостатіс: Так, я працюю зараз віртуально. Мені поки що не дозволяють повністю вийти на роботу і займатися фандрайзингом на вулиці, до чого я звикла. Але сподіваюся на це вже найближчим часом. Лікарі кажуть, що очікують повного одужання. Я просто дуже рада, що я тут. Мої опіки добре загоюються.
І. В.: Можете розказати трохи більше, що сталося того дня коли Ви прийшли до Білого дому збирати пожертви для Міжнародного комітету порятунку?
А.Е. К.: Це був звичайний день на роботі. Ми приходимо до Білого дому щонайменше раз на тиждень. Це одне із наших улюблених місць для спілкування із людьми про нагальні питання, з якими стикаються люди в Україні або в Афганістані. Комітет працює в більш ніж 40 різних країнах світу і є найбільшою агенцією з переселення біженців у Сполучених Штатах. Ми присутні у понад 25 містах Америки. У той день я була голосом тих людей, які, вочевидь, дуже потребують допомоги, але не можуть особисто про це сказати. І ми даємо людям тут можливість зробити внесок і допомогти. Так трапилося, що це також був мій день народження. Приблизно за десять хвилин до того, як мене мав забрати мій чоловік, мене вдарила блискавка.
І. В.: Чи можете розповісти більше як працює Міжнародний комітет порятунку і про вашу команду Threshold, яку Ви очолюєте, зокрема як Ви допомагаєте українським переселенцям?
А.Е. К.: Threshold - це некомерційна організація найнижчого рівня, яка допомагає вже існуючим неприбутковим організаціям створювати такі адвокаційні команди як у нас.
Наша робота в Україні - це фактично співпраця із місцевими партнерами, допомога з екстреною евакуацією, особливо для жінок і дітей.
Комітет засновано понад 89 років тому на прохання [фізика і біженця] Альберта Ейнштейна. Спочатку вони допомагали родинам, які утікали від нацистських переслідувань, знайти притулок у США. Наша робота в Україні - це фактично співпраця із місцевими партнерами, допомога з екстреною евакуацією, особливо для жінок і дітей. Ми надаємо життєво важливі речі для людей, включаючи ковдри, їжу та воду, а також медичну допомогу. Крім того, ми також розташовані у сусідній Польщі, де ми допомагаємо із отриманням притулку, доступом до інформації стосовно потреб біженців на місцях, а також надаємо тимчасовий притулок і житло, і можливість приїхати як у Сполучені Штати так і в інші сусідні країни.
І. В.: Тож для людей, які шукають можливості біженства у Сполучених Штатах, як саме Ви можете допомогти їм із переселенням та притулком?
А.Е. К.: Родинам, які потребують допомоги із приїздом до Сполучених Штатів, я рекомендую зайти на наш сайт. Там можна знайти контакти більш кваліфікованих людей, які можуть дати відповідь на це питання. Моя роботи полягає у фандерейзінгу. Однак, я можу сказати, що наша організація не покидає на самоті переселенців, яким допомогли із переїздом і пошуком безпечного притулку. Як організація, ми підтримуємо людей на кожному кроці, зокрема із працевлаштуванням, перекладами, доступом до медичної та психологічної допомоги не лише у США, а й на місцях у Польщі та в Україні, де ці послуги є дуже важливі. І взагалі допомагаємо людям знову встати на ноги. Зазвичай, з досвіду роботи із переселенцями, наприклад із Афганістану, люди стають самостійними через 6 -12 місяців, завдяки ефективній та умілій роботі команди Комітету у США, яка допомагає їм досягти успіху та дає змогу відбудувати своє життя.
В Україні, люди на місці можуть зв’язатися з представниками Комітету і нашими партнерами, а також знайти більше інформації на нашому сайті. Десятки тисяч людей вже пройшли через Комітет та партнерів. Минулого року ми допомогли 31,5 мільйона людей по всьому світі.
І. В.: Пригадаємо, коли Білий дім оголосив про програму «Єднання заради України», яка має на меті допомогти переселити близько 100 000 українських біженців у США на обмежений період часу. Чи ваша організація може грати роль спонсора для деяких із цих сімей, які шукають тут притулку?
Наш Комітет, як найбільша агенція з переселення біженців у Сполучених Штатах, планує допомогти більшості родин, які зможуть сюди потрапити.
А.Е. К.: Ми були дуже раді почути про таке оголошення. Ми готові допомагати усім родинам, яким тільки зможем. І наш Комітет, як найбільша агенція з переселення біженців у Сполучених Штатах, планує допомогти більшості родин, які зможуть сюди потрапити.
І. В.: Чи допомогла Ваша історія збирати кошти? Чи бачите Ви приплив пожертв на кампанію, або бажаючих допомогти постраждалим через війну в Україні?
А.Е. К.: Так, було чудово те, що Міжнародний комітет порятунку звернувся до моєї родини поки я перебувала у лікарні. Оскільки я лежала у відділенні інтенсивної терапії в опіковому центрі, я не змогла брати участі у рішенні створити на нашому сайті сторінку кампанії зі збору коштів. Насправді, це зробили для того, щоб коли люди чули мою історію виживання, відчули, що вони також можуть допомогти комусь вижити.
Знаєте, мені надзвичайно пощастило мати таку підтримку. Це і персонал швидкої допомоги та лікарень, до яких я маю доступ, які рятують життя. Я вважаю, що кожна людина на цій планеті заслуговує на таку допомогу, яку я змогла отримати. Через онлайн посилання на кампанію під моїм іменем, лише за перші чотири дні, люди пожертвували понад тисячу двісті доларів на допомогу людям в Україні, Афганістані та Сальвадорі по всьому світу. Просто неймовірно.
Я з нетерпінням чекаю видужання, щоб знову вийти і збирати кошти від імені українців, щоб ви мали підтримку та рятівні матеріали, яких ви потребуєте та заслуговуєте. Ви у моїх думках.
Відбудова України неможлива без гарантій безпеки. Але і країни НАТО здатна захистити в Європі лише одна держава – Україна. Думки експертів
Після звільнення своїх територій Україна має отримати запрошення до НАТО, або отримати гарантії безпеки, які не будуть істотно відрізнятися від членства, інакше через постійну російську загрозу її повоєнна відбудова стане неможливою, а воєнні перемоги не матимуть великого значення, кажуть американські експерти.
З іншого боку, як наголошують деякі з них, з боку Заходу, це – не благодійність, а тверезий розрахунок. Після «геополітичних канікул», що тривали три десятиліття з часу розвалу СРСР, європейці роззброїлися настільки, що не зможуть захистити себе від воєнної загрози Росії. А українська армія є єдиною на континенті, що має доведену спроможність протистояти російській агресії. Тож підтримати Україну, і взяти на себе зобов'язання на довгострокову перспективу - в прямих інтересах Заходу, вважають вони.
Наступним важливим кроком після вигнання російських військ з території України буде те, що країни НАТО зобов’яжуться забезпечити її безпеку і, можливо, запросять Україну подати формальну заявку на членство в НАТО, вважає колишній американський генерал і шеф американської розвідки Девід Петреус.
У нещодавньому інтерв’ю німецькому державному телеканалу Deutsche Welle він сказав, що на його думку, «момент українського членства в НАТО наближається», бо Альянс надто довго був «чутливий» щодо занепокоєнь Москви щодо питання членства України, але «це не скінчилося добре».
Колишній генерал наголосив, що для повоєнного відродження України гарантії безпеки є ключовими, інакше жодні інвестиції не підуть в Україну.
«Для успіху відбудови України, успіху якогось плану Маршалла, Україна повинна мати гарантії безпеки, інакше нічого не вдасться, ви не зможете нічого відбудувати, не зможете залучати зовнішніх інвесторів, не давши їм відчуття, що безпека буде збережена», – наголошує генерал у відставці.
Пояснючи свою тезу, він звертається до попереднього досвіду США та Європи, коли Вашингтон допоміг повоєнному відродженню Європи не так грошима, як гарантіями безпеки.
«Найважливішим внеском у відбудову європейських країн після Другої світової війни насправді було не фінансування плану Маршалла, хоч це також важливо, не зрозумійте мене неправильно, але насправді це була гарантія безпеки», – сказав Девід Петреус.
Майбутнє НАТО залежить від України – Міхта
Європейці втрачають дорогоцінний час, зосереджуючись насамперед на вступі України до ЄС, замість того, щоб просувати дебати про те, як привести країну до НАТОЕндрю Міхта
Інший американський безпековий експерт, політолог Ендрю Міхта, так само наполягає, що майбутнє України в Європейському Союзі, про яке частіше згадують нині європейські лідери, не має відволікати від головного питання – членства в НАТО, бо важливо вирішити питання «безпеки, суверенітету та виживання».
«Україна є державою середнього розміру, на яку нападає ядерний сусід. Жодна інституційна реформа не змінить цю похмуру реальність. Європейці втрачають дорогоцінний час, зосереджуючись насамперед на вступі України до ЄС, замість того, щоб просувати дебати про те, як привести країну до НАТО, або принаймні як забезпечити її безпеку, якщо вона не матиме повноправного членства», – про це пише Міхта в колонці, опублікованій у Wall Street Journal.
«Допоки європейські уряди не поведуть серйозну розмову про те, який шлях вони можуть запропонувати Україні, щоб стати невід’ємною частиною оборонного периметру НАТО – якщо не самого альянсу – ми будемо говорити про другорядні питання», – твітує Міхта.
Декан Коледжу міжнародних досліджень і досліджень безпеки в Європейському центрі досліджень безпеки імені Джорджа Маршалла, що розташований у містечку Гарміш у Німеччині, каже, що і для НАТО таке обговорення потрібне, бо і його майбутнє залежить від того, що станеться в Україні.
«За кількома винятками країни-члени значно роззброїлися після закінчення холодної війни. Зараз знадобиться щонайменше десятиліття, щоб відновити видимість справжньої військової сили на континенті, – каже Міхта. – Україна, мабуть, має найсильнішу армію в Європі з випробуваними в боях солдатами та доведеною здатністю спільно діяти проти російської армії навіть без усієї необхідної зброї та обладнання».
На його думку, зосередженість Брюсселя на вступі України до ЄС все більше виглядає як спосіб уникнути вирішення жорстких питань безпеки, які постають перед Заходом.
Якщо згідно з новою «стратегічною концепцією», оприлюдненою на червневому саміті в Мадриді, Альянс повернувся до стримування та оборони, то чому б йому не об’єднати зусилля з єдиною країною, яка опинилася на передовій цієї боротьби, запитує американський експерт.
Тим більше, що такий досвід в Європі існує, і походить він якраз з країни, що тепер є серед найбільших скептиків у цьому питанні. Міхта нагадує, що у 1955 році, коли Західна Німеччина приєдналася до НАТО лише через десять років після Другої світової війн, лідерів НАТО не хвилювало питання, чи не сприятиме цей крок відчуженню Москви.
«Вони розуміли, що Німеччина має важливе значення для стримування та оборони в Європі. Така ж динаміка діє і сьогодні, коли Україна стоїть на порозі, не даючи російському загарбнику потрапити до Європи», – каже Міхта.
Україна наприкінці вересня подала офіційну заявку на прискорену процедуру вступу до НАТО. Лідери країн-членів НАТО та керівництво Альянсу не висловилися однозначно на його підтримку, хоча і повторили, що двері Альянсу залишаються відкритими для України. Деякі експерти зауважили, що в НАТО досі немає згоди щодо того, чи надавати Україні членство, особливо зараз, коли вона перебуває у стані війни з Росією вже понад сім місяців.
Деякі експерти зауважують, що перешкодою для членства України є Стаття 5 Статуту НАТО, яка вимагає від усіх членів організації стати на захист одного з них, якщо на нього було здійснено напад. Але ця стаття не діє автоматично, країни мають проголосувати з неї, і ті країни, які зараз не згодні з членством України, і після її вступу можуть не погодитися її захищати, що вже небезпечно для збереження єдності в НАТО, оскільки оборонний союз діє на основі консенсусу.
З оглдяду на ці обмеження, група експертів, колишніх посадовців різних країн НАТО під керівництвом колишнього Генсека НАТО, Андерса Фога Расмуссена, підготували альтернативнийдокумент, який під назвою Київський безпековий компакт презентували 13-го вересня, 2022 у Кєиві. А наприкінці вересня Расмуссен привіз його до Вашингтона.
Документ має юридично закріпити низку зобов’язань для країн-гарантів щодо надання Україні ресурсів для захисту від російської агресії та надати їй гарантії безпеки після звільнення Україною своїх територій від російської окупації.
Вибухом частково зруйновано Кримський міст, ключовий для воєнних дій Росії
Вибух на стратегічному автомобільно-залізничному мосту, що з’єднує Росію та Кримський півострів у суботу, призвів до перекриття ділянок дороги. Рух транспорту йшов в одному напрямку, важливий маршрут постачання для російських військ в Україні пошкоджено.
На вибух на Керченському мосту, винних у якому Росія негайно не назвала, радісно відреагували українські офіційні особи, які, однак, також не взяли на себе відповідальність за вибух.
Росія захопила Крим у України в 2014 році, а 19-кілометровий (12-мильний) міст, що з’єднує його з російською транспортною мережею, президент Путін урочисто відкрив через чотири роки.
Тепер це основний маршрут постачання для російських військ, які взяли під контроль більшу частину Херсонської області на півдні України, а також для військово-морського порту Севастополь, губернатор якого сказав місцевим жителям: «Зберігайте спокій. Без паніки».
Поки не зрозуміло, чи був вибух навмисним нападом чи нещасним випадком, але пошкодження такої важливої інфраструктури сталося в той час, коли Росія зазнала кількох поразок на полі бою. Вибух ще ускладнить для Кремля задачу переконати громадськість, що конфлікт йде на планом.
Також це відбулося через день після 70-річчя Путіна.
Голова Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов опублікував у соцмережі відео палаючого мосту разом із відео, на якому Мерилін Монро співає «Happy birthday, Mr President».
З початку вторгнення 24 лютого українські офіційні особи регулярно натякали на бажання зруйнувати Керченський міст, який в Україні розглядають як символ російської окупації Криму. Поштова служба України повідомила в суботу, що надрукує спеціальну марку на честь вибуху.
Прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова заявила, що реакція Києва на руйнування цивільної інфраструктури "свідчить про його терористичний характер".
Російський національний антитерористичний комітет повідомив, що о 6:07 ранку (03:07 за Гринвічем) на проїжджій частині мосту підірвалася вантажівка, в результаті чого загорілися сім вагонів-цистерн у потязі, який прямував на півострів.
У ньому сказано, що два прольоти автомобільного мосту частково обвалилися, але арка, що перетинає Керченську протоку, водний шлях, яким курсують кораблі між Чорним і Азовським морями, не постраждала.
Сергій Аксьонов, російський губернатор Криму, повідомив у соцмережах, що автомобільний міст в одному напрямку все ще працює, хоча рух тимчасово призупинено.
На зображеннях, опублікованих у соціальних мережах, видно половину дорожнього полотна, що злетіла, а друга тріснула, але тримається, а потяг на верхньому мосту охоплено вогнем. Зображення не вдалося відразу перевірити.
Інші знімки здалеку показують густий дим, що ллється з частини мосту.
"ПОЧАТОК"
Радник президента України Володимира Зеленського опублікував у Twitter повідомлення, в якому заявив, що інцидент це лише «початок», але не сказав, що відповідальність за вибух несуть українські сили.
"Все незаконне має бути знищене, все вкрадене має бути повернуто в Україну, все, що окуповане Росією, має бути вигнане", - написав Михайло Подоляк.
Москва представляє переважно російськомовний Крим як історичну та дорогу частину Росії, і, особливо цього року, таку, де росіяни могли б відпочивати нібито в безпеці від війни.
Призначений Росією заступник голови Херсонської області Кирило Стремоусов заявив, що інцидент з мостом «не сильно вплине на забезпечення армії».
Але з логістикою для Криму будуть проблеми», — додав він у пості в соцмережах.
Микола Бєлєсков з Українського інституту стратегічних досліджень, який є радником президента в Києві, сказав, що Керченський міст є незамінним для загарбницьких російських військ, і якщо його підірвати, "весь російський південний фронт швидко і легко розвалиться".
Хоча війська Москви захопили ділянку узбережжя України, що з’єднує Херсонську область і Крим з Росією, Бєлєсков сказав, що транспортне сполучення там погане, і що Росія воліла відправити підкріплення до Херсона по більш окружному маршруту мосту в Крим.
РЖД повідомила, що потяги до Криму додатково перевірятимуть, і що вони з урядом шукають «найкращий спосіб доставки вантажів на півострів».
У відеозверненні губернатор Криму Аксьонов заявив, що хоче "запевнити кримчан, що Республіка Крим повністю забезпечена паливом і продовольством. У нас палива більше, ніж на місяць, і їжї більше, ніж на два місяці".
Російський губернатор Севастополя, який має окремий територіальний статус у Криму як базі Чорноморського флоту, також намагався заспокоїти місцевих жителів.
"Ми не відрізані від материка! - Михайло Развозжаєв написав у Telegram. - Зберігайте спокій. Не панікуйте".
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