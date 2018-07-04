Британська поліція оголосила “серйозний інцидент” через отруєння двох осіб “невідомою речовиною”

Поліція графства Вілтшир в Англії з’ясовує, що сталося з двома людьми чоловічої і жіночої статі приблизно 40-річного віку, яких виявили непритомними у помешканні містечка Еймсбері минулої суботи 30 червня.

Спочатку припускали, що їм стало погано через вживання забруднених наркотиків, але зараз поліція каже, що ті особи зазнали впливу “невідомої речовини” і розглядає ситуацію як “серйозний інцидент”.

Потерпілі перебувають у критичному стані в лікарні міста Солсбері, де чотири місяці тому були отруєні нервово-паралітичною речовиною колишній службовець російської військової розвідки Сергій Скрипаль та його донька.

Поліція зараз каже, що зараз не відомо, чи йдеться про злочин і не пов’язує цей інцидент зі спробою убивства росіян у березні.

Еймсбері розташоване на відстані близько 15 кілометрів від Солсбері.

Розслідування справи Скрипалів ще триває, але британський уряд майже одразу поклав відповідальність за застосування нервово-паралітичної отрути в Солсбері на Росію, яка відкидає будь-яку причетність.

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