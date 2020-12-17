Чи допоможуть "інвестняні" залучити інвестиції в Україну?

Парламентарі ухвалили Закон «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями».

За законопроєкт, поданий президентом Зеленським, проголосували 252 народних обранці.

Закон виокремлює новий вид інвестора - такого, що має значні інвестиції, і передбачає для нього низку преференцій. Відтепер цих інвесторів під час здійснення їхніх проєктів супроводжуватимуть персональні радники, уповноважені Камбіном: державні інвестиційні менеджери.

Закон перелічує вимоги до інвестиційного проєкту, який претендує на державну підтримку. Вказується, зокрема, що розмір капіталовкладень має перевищувати 20 мільйонів євро та передбачати створення не менш ніж 80 робочих місць. У законі наведено також обмежений перелік сфер промисловості, в яких такі проєкти можуть реалізуватися.

Що ж до суті пільг, то йдеться про звільнення від певних видів податків та мит, забезпечення переважного права землекористування тощо.

В Офісі Президента привітали ухвалення закону, ініційованого самим Зеленським. Як сказано у повідомленні на сайті ОП, так званий закон про інвестнянь "допоможе відновити інвестиційну активність в Україні після кризового 2020 року".

Експерти оцінюють новий закон неоднозначно.

На думку головного редактора англомовного ділового журналу UBN Джеймса Брука, "інвестняні" - позитив, бо допоможуть привабити великі гроші в Україну.

"Для великих проєктів це корисно - отримати таку "няню", суперуповноважену людину, яка має доступ до міністрів, урядовців і може скоротити бюрократичну тяганину", - сказав Брук "Голосу Америки".

Якщо "інвестняні" допоможуть "великій рибі", то це може спрацювати як снігова куля

За його словами, "Якщо "інвестняні" допоможуть "великій рибі" і якщо буде три, чотири, п'ять великих успішних проєктів, то це може спрацювати як снігова куля. Хоч якісь інвестори прийдуть!"

Одначе як він додає, "Шкода, що президент не може цього забезпечити для решти інвесторів - зробити всю країну дружньою для інвестицій та мінімізувати корупцію".

Натомість політаналітик Володимир Горбач скептично налаштований щодо президентської ініціативи. Він не вірить, що "няні" допоможуть привабити інвесторів в Україну.

Жодна інвестиційна няня не врятує інвестора, якщо місцевий корумпований суд вирішить забрати його власність

"Інвестор не потребує няньку. Інвесторам потрібно, щоб місцеве регуляторне середовище було сприятливе для розвитку їхнього бізнесу і не було ризику зловживань, через які можна втратити свою власність й інвестиції. Жодна інвестиційна няня не врятує інвестора, якщо місцевий корумпований суд вирішить забрати його власність і передати якомусь місцевому "феодалу", - сказав Горбач, коментуючи ухвалений закон.

Його позицію поділяє дослідниця Катерина Смаглій. "Ми повинні чітко зрозуміти, чому інвестори не приходять в Україну, - каже вона. - Тому, що в нас відсутня система верховенства права. І якщо західним компаніям постійно доводиться звертатися до приватних юристів і витрачати шалені гроші на те, щоб захистити свою власність і свої інтереси в Україні, то ніяка няня їм не допоможе".

Це призведе до ще більшої корупції. Кожен почне шукати собі цих нянь

Як додає Смаглій, "Це призведе до ще більшої корупції. Кожен почне шукати собі цих нянь, а ті почнуть займатися лобізмом в уряді, комусь чимось вибірково допомагати. Це ставить інвесторів у нерівні умови. Натомість усі інвестори, які сюди приходять, мають почуватися захищеними, незалежно від того, приносять вони 10 доларів чи 10 мільйонів доларів".

"Це просто піар-акція і відкриття шлюзів для компаній, які хочуть заробити на лобізмі", - вважає експертка.

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