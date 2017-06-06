Українські IT можуть виграти від оптимізму світових інвесторів

Іноземці готові більше інвестувати до ринків, що розвиваються, включаючи Україну. Іноземні інвестори готові вкласти 970 мільярдів доларів до таких країн цього року, що на 35% відсотків більше, ніж в 2016 році, за оцінками міжнародної фінансової асоціації Institute of International Finance (IIF).

Українські фірми працювали над програмним забезпеченням, що використовується в таких великих компаніях як Ford, Boeing, Volvo та Скандинавські авіалінії.

IIF покращила свою оцінку на $290 мільярдів за чотири місяці перебування президента Дональда Трампа на посаді, адже не виправдались очікування різкої зміни курсу США в бік протекціонізму, що було найбільшою загрозою для припливів капіталу до ринків, що розвиваються, пояснив директор IIF Ганґ Трен.

Україна може виграти від покращення настроїв інвесторів, адже наразі економіка України відновлюється, і продемонструвала 2,3% зростання в 2016 році, після кумулятивного падіння в 16% за попередні два роки. Світовий банк покращив оцінку зростання економіки України до 3,5% в 2018 році та 4% в 2019 році з попередньої оцінки в 3% на 2018-2019 роки.

Компанія з інформаційних послуг Ciklum стала фіналістом 2016 рейтингу європейських інформаційних послуг, а SoftServe та OBH визнані найкращими проектами з IT аутсорсингу, в категорії розробки програм для смартфона Sense360

Поновлення конфлікту в Україні призвело до негативних наслідків для промислового зростання, але сільське господарство та сектор IT продовжують привертати увагу інвесторів. Зокрема, ІТ-сектор значно покращив свою репутацію в світі і може отримати значні переваги від пожвавлення іноземного інвестування.

Вже 12 українських IT-компаній представлені в глобальному рейтингу аутсорсингу 2017 Global Outsourcing. “Українські фірми працювали над програмним забезпеченням, що використовується в таких великих компаніях як Ford, Boeing, Volvo та Скандинавські авіалінії. Компанія з інформаційних послуг Ciklum стала фіналістом 2016 рейтингу європейських інформаційних послуг, а SoftServe та OBH визнані найкращими проектами з IT аутсорсингу в категорії розробки програм для смартфона Sense360”, - пише видання Sourcingfocus.

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