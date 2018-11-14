Змагання за інвестора. Нью-йоркці не задоволені угодою з Amazon

Компанія Amazon підтвердила вчора, що вона обрала штати Нью-Йорк та Вірджинію для розташування своїх головних офісів в США. Однак, скептики питають, чи загальна ціна такого переміщення, яка включає на 2 мільярди доларів податкових кредитів, відшкодувань та інших стимулів того варта, пише The New York Times.

Ось що пообіцяв кожен зі штатів:

Нью-Йорк пообіцяв Amazon пакет податкових стимулів, загальна вартість якого перевищує 1,2 мільярда доларів, а також обіцянку, що губернатор Ендрю Куомо та мер Нью-Йорка Білл де Блазіо спільно наглядатимуть за проектом. Місто також погодилось надати місце для вертолітного майданчика засновника компанії - Джефа Безоса

Вірджинія пообіцяла компанії пакет стимулів загальною вартістю більше 800 мільйонів доларів, включаючи важливий вертолітний майданчик.

Посадовці обох штатів заявили, що розташування офісів компанії Amazon створить додаткові 25 000 робочих місць за десять років. Однак, критики говорять, що щедрі пакети стимулюючих заходів створюють тривожний прецедент масштабних змагань за інвестора.

Нью-йоркці критично поставились до такої угоди, пише New York Post. Спостерігачі вказують, що прихід Amazon не матиме такого великого значення, адже створення 2 500 робочих місць на рік є лише незначною частиною в зростанні робочих місць в місті. Також, Google найняв 10 000 співробітників в Нью-Йорку без масштабних субсидій, наголошує видання.

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