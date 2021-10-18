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ЄБРР: інвестори можуть в перспективі зацікавитись приватизацією "Ощадбанку", "Укргазбанку" та "Приватбанку"

Маттео Патроне, виконавчий директор ЄБРР в країнах Східної Європи та Кавказу. Фото ebrd.com

Про це в коментарі "Голосу Америки" сказав керуючий директор ЄБРР з питань Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне.

"В довгостроковій персективі так. Однозначно, - відповів Патроне на питання Української служби "Голосу Америки" стосовно того, чи зможуть українські держбанки зацікавити приватних інвесторів. - Є інвестори, яких можуть цікавити декілька державних банків, можливо не всі, але однозначно це "Ощадбанк", "Укргазбанк" та "Приват".

Європейський банк реконструкції та розвитку разом зі Світовим банком співпрацюють з урядом України над трансформацією державних банків зі стратегічною метою їхньої приватизації. В рамках співпраці з ЄБРР Кабмін цього місяця затвердив Стратегію розвитку "Ощадбанку", яка також є передумовою отримання кредиту ЄБРР у 100 мільйонів євро з правом увійти в капітал банку.

Після транформації, українські держбанки стануть більш клієнтоорієнованими, запровадять цифрові технології і, зрештою, зможуть зацікавити приватних інвесторів, вважають в ЄБРР. ​Однак, щоб це сталось необхідно "пройти значний шлях", додав Патроне.

Допомагає трансформувати "Укргазбанк" структура Світового банку Міжнародна фінансова уорпорація, програмами з "Ощадбанком" займається ЄБРР, пояснив Патроне.

"Зрештою, "Приват", також зможе стати гарним активом для приватних інвесторів", - зауважив банкір.

Раніше цього року міністр фінансів України зазначав пресі, що в 2021 на приватизацію держбанків розраховувати не варто, але наголосив на намірі зменшити участь держави в банківському секторі до 25% до 2025 року.

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