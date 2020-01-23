"Інвестняні", запропоновані Зеленським та Гончаруком, не покращать загальний інвестиційний клімат - думка експертів

Низка оглядачів вважають, що запропоновані владою України "інвестиційні няні" для іноземних інвесторів позбавлять компанії всередині країни мотивів працювати за правилами. Раніше у Давосі президент України Володимир Зеленський заявив, що ті, хто інвестує в Україну понад 100 мільйонів доларів отримають "опікуна" від уряду.

Якщо іноземні інвестори отримують інші умови, то у інвесторів всередині країни зникне стимул діяти за правилами

За словами президента, влада України підготувала "програму, яка називатиметься Investment nanny (няня - англ.)".

"Про що це говорить? Кожному інвестору великої компанії, яка приведе в Україну $100 мільйонів і більше, ми забезпечимо окремий контракт з державою", - заявив Зеленський. Президент також відзначив, що інвестори можуть отримати податкові канікули. Пізніше, за повідомленням Liga.net, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, заявив, що задум щодо "інвестнянь" має на увазі, що держава матиме індивідуальний підхід до великих інвесторів, щоб спростити їх роботу.

Ідея "інвестнянь" викликала критику з боку низки експертів.

"Корумпованому слідчому або корумпованому судді, який вирішить позаритись на ресурси інвестора, плювати буде на інвестняню. Вони будуть використовувати прогалини у законодавстві", - твітує політичний аналітик Євген Воробйов, - "Ідея створити окремі "острівці захищеності" посеред загалом несправної системи також створить антистимули та порушить свободу конкуренції. Якщо іноземні інвестори отримують інші умови, то у інвесторів всередині країни зникне стимул діяти за правилами".



Зауваження з приводу опікунства держави над закордонними інвесторами озвучив і Ерік Карл Гонц, менеджер програм Євразії у "Центрі міжнародного приватного підприємництва".

"Прямі закордонні інвестиції це добре, але закордонні інвестори дивляться, куди інвестують кошти українські компанії. Якщо українські компанії не вкладають кошти у себе самих в Україні, то у іноземних інвесторів виникають питання. Ідея інестнянь вносить ще більше складності та створює антистимули на ринку, який вже деформовано", - твітує Гонц.

Раніше щодо ідеї "інвестнянь" критично висловився український бізнесмен Олександр Ярославський. Ярославський висловив думку, що у разі наявності нерівних умов у порівнянні із іноземними інвесторами, українські компанії "собі самі організують" нянь.

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