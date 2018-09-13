iPhone з "функціями з 2012-го року" та "аптечний" Apple Watch - новинки Apple отримали порцію негативу в Інтернеті

"Один співробітник Apple звертається до іншого:

- Ми нічого не поміняли в цій новій моделі порівняно з попередньою, але, здається, екран став більшим!

А той відповідає:

- Геніально! Цього вистачить! Давай на цьому зосередимо всю увагу! Нечувано! Великий екран! Налітайте, покупці".

Прилади Apple приділяють увагу вашому здоров'ю, бо компанія хоче, щоб ви жили довше і купували ще більше товарів Apple. Пробудіться

Таким смішним (?) анекдотом популярний користувач Twitter @JonahMarais підсумував враження багатьох від презентації новинок компанії Apple: нового Apple Watch Series 4 та телефонів iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR.

Найпомітніша новація нового розумного годинника - здатність моніторити роботу серця, виводити на екран електрокардіограму його роботи і т. п. - заслужила найбільшу увагу і похвалу оглядачів. Пристрій тепер може розраховувати на ще ширшу аудиторію, адже отримав сертифікацію Управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами США.

Можна поспекулювати, що не за горами час, коли Smart Watch "рекомендуватимуть" і лікарі, а значить пристрій, який облюбували як партнера з занять спортом, може розраховувати ще і на увагу з боку тих, хто ретельно відстежує роботу серця, наприклад, з медичних причин. Інакше кажучи - компанія націлилась на пенсіонерів та пацієнтів, тобто багатомільярдний ринок медичних послуг у США.

"Цікаво, що годинник перестали подавати як пристрій, з якого можна "дзвонити, поки займаєшся серфінгом" (попередні моделі рекламувались як елемент активного способу життя - прим. ГА), і тепер просувають як гаджет, який "врятує ваше нікчемне життя". Одразу зрозуміло, кому Apple хоче продавати його, але поза тим круто, що люди можуть отримати усі ці функції разом у пристрої, який можна носини на тілі", - твітує автор технічних оглядів видання The Wall Street Journal Девід Пірс.

"Цей гаджет може врятувати ваше життя", - твітують про годинник у виданні Endgadget.

Численні блогери та оглядачі також завалили новинку аналогічними компліментами та жартами.

"Прилади Apple приділяють увагу вашому здоров'ю, бо компанія хоче, щоб ви жили довше і купували ще більше товарів Apple. Пробудіться", - поперджають у популярному твіті.

Між тим, не всі у захваті від того, що годинник Apple буде знімати електрокардіограму серця користувачів. З критикою виступили у поважному технічному виданні Wired.

Новий натільний пристрій від Apple може і не є пристроєм для підтримки здоров'я серця, яким його нам змальовують, але може - якщо ви дозволите - перетворити вас на піддослідного

"Новий годинник може наробити біди більше, ніж принести благ", - пише видання.

Стаття відзначає, що дослідження не встановили видимих переваг постійного стеження за серцебиттям і наводить слова лікаря-кардіолога, який вважає, що постійне стеження за серцем може навіть викликати спалах іпохондрії, вишуковування у себе неіснуючих хвороб.

У виданні також звернули увагу на те, що Apple пообіцяли ділитися данними серцевих моніторів із дослідниками.

"Новий натільний пристрій від Apple може не бути пристроєм для підтримки здоров'я серця, яким його нам змальовують, але може - якщо ви дозволите - перетворити вас на піддослідного", - резюмує видання.

Apple ще і скасовує виробництво єдиної моделі, яка зручно поміщається у долоню середньої жінки. Що ви робите Apple? ...Розробляйте продукти під наші тіла

А от власне нові телефони, представлені Apple, компліментів (із критичним заглибленням у революційну новацію) не заслужили.

Розмір найбільшого апарату нової серії розсердив деяких користувачок - мовляв, пристрій такого розміру звичайна жінка і не утримає в руці!

"Тепер Apple ще і скасовує виробництво єдиної моделі, яка зручно поміщається у долоню середньої жінки. Що ви робите, Apple? Жінки купують смартфони. Навіть більше за чоловків. Розробляйте продукти під наші тіла", - твітує популярний блогер Кароліна Кріадо Перес.

Покращення потужності процесорів, нові можливості камери та ін. новинки здалися критично налаштованим оглядачам надто незначними, щоб виправдати захмарні ціни. Найдешевший (чи це слово взагалі ще підходить до смартфонів?) iPhone Xs стартує від 1000 доларів, iPhone Xs Max - від 1100, а "економна модель" iPhone XR - від 750 доларів.

"Єдиний продукт Apple, який мені по кишені", - пише користувач Twitter під фото... яблучної маски для волосся.

На фоні цін численні оглядачі відвели душу іронізуючи з приводу окремих новацій. Наприклад, дісталось за запізнілу реалізацію технології одночасного використання двох SIM-карт.

"Ми всі живемо у 2018-му році, а от Apple живе у 2012-му", - посміялися над новинками у виданні 9GAG.

Новації від Apple висміяли, як і годиться, у відеоролику: за сюжетом якого всі новації нових моделей зводяться до кількох прийомів у Photoshop на рівні презентації апарату та зміни назви.

Вже традиційно Apple дісталось за те, що кожна їхня новинка передбачає придбання користувачем цілої купи аксесуарів, які і дозволять повністю реалізувати потенціал пристрою.

"Якщо вже говорити про характеристики Apple:

- Швидко заряджається (якщо купите додатковий пристрій)

- Заряджається без проводів (якщо купите додатковий пристрій)

- Працюватиме зі звичайними навушниками (якщо придбаєте додатковий перехідник)", - пише дописувач видання The Verge Влад Савов.

Не обійшлося онлайн і без традиційних порівнянь Apple та Android.

"Якщо Apple надалі буде гратись, я придбаю Samsung", - погрожує американський актор Кінґ Бах, який має понад 2,6 мільйони послідовників у Twitter.

Між тим акції компанії Apple на другий день після презентації пішли вгору у порівнянні із незначим падінням власне у день презентації. Вони зросли на майже 6 доларів за акцію у порівнянні із попереднім днем.

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