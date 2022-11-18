73% населення планети вважає, що атака ядерною чи хімічною зброєю можлива в 2023, а третя світова може початись до 2047 - Ipsos

75% населення планети вважає, що протягом наступних 12 місяців відбудеться атака із використанням ядерної, хімічної чи біологічної зброї, свідчать результати опитування Ipsos. На тлі російської війни в Україні цей показник зріс із 66% минулого року.

При цьому 73% опитаних вважає, що портягом наступних 25 років ймовірний воєнний конфлікт за участі провідних держав світу, схожий на Першу чи Другу світову війну.

В дослідженні для Міжнародного безпекового форуму у Галіфаксі (Halifax International Security Forum) Ipsos опитали 32 тисячі респондентів.

Найбільше загрози ядерної, хімічної чи біологічної зброї бояться у Таїланді (84%), Туреччині (82%) та Японії (81%), у Великій Британії та США цей показник сягає 77%, Польщі - 72%, загалом опитано було респондентів у 33 країнах, серед них не було України.

Водночас, українці вперше брали участь в дослідженні думки щодо загрози третьої світової війни у наступні 25 років, при чому 70% опитаних в Україні очікують такий конфлікт за участі супердержав. У США й Канаді цей показник досягає 76%, в Австралії та Ірландії - 81% та 80% відповідно, у Китаї - 64%.

На тлі очікувань щодо загрози глобального конфлікту, двоє із трьох опитаних у 30 державах вважають виправданим збільшення витрат на оборону. При цьому 77% учасників опитування у світі вважають, що більш потужною силою, ніж воєнною, залишається економіка. Як зазначають дослідники Ipsos, на цю думку громадськості могла вплинути сувора санкційна політика Заходу проти Росії за її війну в Україні.

За останній рік світ став набагато більш небезпечним, - вважають 85% респондентів. При цьому, у порівнянні із минулим роком, на 10 відсоткових пунктів - до 60% - знизився страх за світові пандемії. У 2022 році також світовий рівень страху, що держава стане жертвою кібератаки, склав 74%.