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- Голос Америки
73% населення планети вважає, що атака ядерною чи хімічною зброєю можлива в 2023, а третя світова може початись до 2047 - Ipsos
75% населення планети вважає, що протягом наступних 12 місяців відбудеться атака із використанням ядерної, хімічної чи біологічної зброї, свідчать результати опитування Ipsos. На тлі російської війни в Україні цей показник зріс із 66% минулого року.
При цьому 73% опитаних вважає, що портягом наступних 25 років ймовірний воєнний конфлікт за участі провідних держав світу, схожий на Першу чи Другу світову війну.
В дослідженні для Міжнародного безпекового форуму у Галіфаксі (Halifax International Security Forum) Ipsos опитали 32 тисячі респондентів.
Найбільше загрози ядерної, хімічної чи біологічної зброї бояться у Таїланді (84%), Туреччині (82%) та Японії (81%), у Великій Британії та США цей показник сягає 77%, Польщі - 72%, загалом опитано було респондентів у 33 країнах, серед них не було України.
Водночас, українці вперше брали участь в дослідженні думки щодо загрози третьої світової війни у наступні 25 років, при чому 70% опитаних в Україні очікують такий конфлікт за участі супердержав. У США й Канаді цей показник досягає 76%, в Австралії та Ірландії - 81% та 80% відповідно, у Китаї - 64%.
На тлі очікувань щодо загрози глобального конфлікту, двоє із трьох опитаних у 30 державах вважають виправданим збільшення витрат на оборону. При цьому 77% учасників опитування у світі вважають, що більш потужною силою, ніж воєнною, залишається економіка. Як зазначають дослідники Ipsos, на цю думку громадськості могла вплинути сувора санкційна політика Заходу проти Росії за її війну в Україні.
За останній рік світ став набагато більш небезпечним, - вважають 85% респондентів. При цьому, у порівнянні із минулим роком, на 10 відсоткових пунктів - до 60% - знизився страх за світові пандемії. У 2022 році також світовий рівень страху, що держава стане жертвою кібератаки, склав 74%.
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G7 попереджає про "значний вплив" війни Росії проти України на безпеку інших країн
Війна Росії в Україні має "значний вплив" на безпеку інших країн, заявили міністри внутрішніх справ G7 у п'ятницю, попередивши про напади на ключову інфраструктуру та ризики, пов'язані з поверненням іноземних бійців.
Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер підтвердила «непохитну солідарність» Групи семи з Україною після проведення дводенного засідання у західному місті Ельтвіль.
"Агресивна війна проти України мала значний вплив на внутрішню безпеку країн G7", - йдеться у спільному комюніке міністрів Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США.
Раніше цього тижня Європа була приголомшена, коли ракетний вибух вразив польське село поблизу українського кордону, убивши двох людей і викликавши побоювання щодо небезпечної ескалації конфлікту.
Союзники Києва заявили, що вибух, ймовірно, спричинила українська ракета ППО, водночас наголошуючи, що в розв’язанні конфлікту винна Москва.
Фейзер та її колеги з клубу заможних країн заявили, що уважно стежать за наслідками російської війни, включаючи зростання «гібридних загроз», покликаних дестабілізувати демократії та поширювати безпеку.
"Гібридні загрози для нашої критичної інфраструктури, на додаток до маніпулювання інформацією, значно зросли з початку війни Росії", - заявили міністри внутрішніх справ.
Вибухи, які пошкодили газопроводи Nord Stream між Росією та Німеччиною у вересні, підкреслили «необхідність кращого захисту нашої критичної інфраструктури», заявили вони.
У п'ятницю Швеція підтвердила, що вибухи були спричинені диверсією. Вашингтон і Москва заперечують будь-яку причетність до інциденту та звинувачують один одного.
«Розвиток загальної обізнаності про безпеку та побудова партнерства на національному та міжнародному рівнях, у тому числі з приватним сектором, має вирішальне значення для стійкості», — заявили міністри внутрішніх справ G7.
Вони також попередили про нові загрози, які можуть виникнути, коли іноземні бійці повернуться додому з України з бойовим досвідом, а також про ризики, пов’язані зі збільшенням потоку зброї в регіоні.
"Невелика кількість" бійців-добровольців в Україні "може становити підвищену загрозу після повернення", заявили вони.
Міністри G7 пообіцяли тісно співпрацювати з Україною щодо «суворого режиму контролю над озброєннями», щоб запобігти незаконній торгівлі вогнепальною зброєю та боєприпасами.
- Голос Америки
Гутерріш та Зеленський обговорили майбутнє зернової угоди
Майбутнє зернової угоди обговорили під час телефонної розмови генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш та президент України Володимир Зеленський в п'ятницю, повідомила прес-служба ООН.
Посадовці також обговорили те, як покращити дію угоди на користь малозабезпечених країн. Зеленський подякував Гутеррішу за лідерство у продовженні дії Чорноморської зернової ініціативи а також за підтримку гуманітарної ініціативи #GrainFromUkraine, написав Зеленський у Twitter.
"Україна залишатиметься гарантом продбезпеки", - твітує український президент.
В п'ятницю, повідомляють турецькі ЗМІ, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом РФ Путіним. Ердоган подякував Путіну за "конструктивну позицію" з питання продовження дії зернової ініціативи.
Дія зернової угоди мала завершуватись в суботу, однак сторони домовились подовжити її ще на чотири місяці.
Домовленість, укладена за посередництва Туреччини та ООН, розблокувала експорт українського зерна через порти Чорного моря.
Росія також хотіла б забезпечити експорт аміаку в рамках цієї домовленості, повідомляє Reuters, з посиланням на інформацію від двох осіб наближених до перемовин.
Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив цього тижня у Facebook, що Україна офіційно звернулася до партнерів по ініціативі з пропозицією продовжити зернову угоду щонайменше на рік та долучити до неї порт Миколаєва: "Український агроекспорт сьогодні залишається дієвим інструментом протидії світовій продовольчій кризі. [...] Світовий ринок не має можливості замінити українську агропродукцію в найближчий перспективі. Разом з тим можливо збільшити обсяги [поставок] нашого продовольства для світу".
- Голос Америки
Зеленський демонструє готовність до перемовин, а Росія відповідає ракетами - США в ОБСЄ
Президент України Володимир Зеленський чітко продемонстрував готовність до припинення війни, але Кремль відповідає на дипломатичні кроки України ще більшим насильством. Про це заявив посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер, у своєму виступі на засіданні постійної ради ОБСЄ у Відні в четвер.
Карпентер ще раз засвідчив позицію США щодо того, що "лише Україна та її демократично обране керівництво можуть вирішувати коли і як проводити перемовини, а США повністю підтримують їх у відновленні суверенітету та територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах".
Посадовець підкреслив: Україна продемонструвала готовність до щирих перемовин.
"Якою ж була відповідь Росії? Ще один раунд масованих атак по території України, що вбиває цивільних і руйнує інфраструктуру", - заявив він. Карпентер нагадав, що Росія провела більше 100 ракетних пострілів по території України, які пошкодили 15 енергооб'єктів і перервали постачання електроенергії для 10 мільйонів домогосподарств.
Тепер черга Росії показати готовність до завершення війни шляхом дипломатії, каже Карпентер. "Росія - єдина, хто розв'язав цю війну. Росія - єдина причина, чому війна триває. Росія має зупинити цю війну сьогодні", - проголосив дипломат.
11 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає мирних переговорів з Росією, але з "іншою" владою країни – "з тією, що справді готова до миру, [...] яка готова визнати, що вони – окупанти". При цьому у виступі перед учасниками саміту "Групи двадцяти" Зеленський представив "українську формулу миру" із 10 пунктів.
У Кремлі, де повномастшабну війну від 24 лютого продовжують називати "спецоперацією", після чергових ракетних ударів по містах України заявили, що "українська сторона не хоче жодних переговорів".
На місці вибухів «Північних потоків» знайшли сліди вибухівки – слідство
На місці вибухів на газопроводах системи «Північний потік» виявили «сторонні предмети» та сліди вибухівки. Про це 18 листопада заявила служба державної безпеки Швеції.
Учасники розслідування підтвердили, що на газопроводах системи «Північний потік» відбулася серйозна диверсія, йдеться у повідомленні відомства. Крім того, під час огляду місця події було задокументовано сам район та великі пошкодження газопроводів внаслідок вибухів.
Обидві труби «Північного потоку-1» та одна з труб «Північного потоку-2» були виведені з ладу наприкінці вересня. Моніторингові служби прилеглих країн зафіксували сейсмічну активність у районі аварії, що дозволило припустити факт вибухів. «Північний потік-1» був основною магістраллю постачання російського газу до Німеччини, звідки він розподілявся далі країнами Євросоюзу. «Північний потік-2» був побудований також для експорту російського природного газу в Європу, але через напад Росії на Україну не був введений в експлуатацію.
На момент аварії постачання газу до Європи по «Північному потоку-1» також було припинене «Газпромом», чиє керівництво послалося на технічні причини.
Російська влада вважає, що в аварії зацікавлені США та їхні союзники. МЗС Росії повідомило, що Москва не визнаватиме результатів розслідування європейських країн, якщо в ньому не братимуть участі російські фахівці. Президент Росії Володимир Путін назвав подію терактом і заявив, що за ним стоїть «диверсія англосаксів».
Європейські країни також вважають за аварію результатом диверсії. Однак, за даними Wall Street Journal, багато осіб, причетних до розслідування, підозрюють, що за ймовірною диверсією може стояти сама Росія. Вони вважають, що, залишивши неушкодженою одну нитку «Північного потоку-2», Москва хоче змусити владу Німеччини сертифікувати роботу газопроводу.
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