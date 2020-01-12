США назвали відповідальних за сьогоднішній удар по авіабазі в Іраку, на якій працюють американські інструктори

Четверо іракських військовослужбовців отримали поранення у результаті ракетного удару по базі, розташованій на північ від Багдада. Про це повідомили у неділю представники збройних сил Іраку.

Удару було завдано по авіабазі Балад, яка знаходиться у 80 кілометрах від іракської столиці. На базі розміщуються американські інструктори. Представники оборонного відомства США підтвердили, що американці при ударі не постраждали.

Вісім ракет типу «Катюша» були випущені по базі за кілька днів після того, як Іран обстріляв балістичними ракетами дві розташовані в Іраку бази, де також розміщуються американські військові.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за недільну атаку.

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що "розгніваний" ситуацією.

"Розгніваний повідомленнями про новий ракетний удар по іракській авіабазі. Молюся за швидке видужання та закликаю уряд Іраку притягнути до відповідальності винних у цьому нападі на іракський народ. Ці тривалі порушення суверенітету Іраку групами, які нелояльні до уряду Іраку мають припинитись", - відзначив Помпео у Twitter.

Вона сталася на тлі посилення напруженості між США і Іраном, після того, як раніше цього місяця в результаті удару американського безпілотника був убитий високопоставлений іранський генерал Касем Солеймані.

США оголосили про нові санкції проти іранських компаній і восьми високопоставлених чиновників у відповідь на ракетні удари Ірану по базах в Іраку, де розміщуються американські військові. Представники США наполягають, що Солеймані планував удари по американських об'єктах.

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