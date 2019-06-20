За збитий безпілотник США могли би "осоромити" Іран - експерт про загострення між Тегераном і Вашингтоном

Справді страшно. Дональду Трампу треба бути обережним, бо він може втягнути США в обмін пострілами з Іраном

Після збиття Іраном американського безпілотника США та Тегеран надзвичайно близькі до війни, а її початок стримує лише небажання президента Америки Дональда Трампа зробити Сполучені штати учасником конфлікту на Близькому сході. Про це журналісту видання Vox.com Алексу Варду повідомило джерело у Міноборони США.

"Всі чинники вказують на війну. Єдине, що стоїть на заваді - це преференція Трампа знову не брати участь у конфлікті у регіоні. Але ми всі знаємо, що він непередбачуваний і може легко змінити думку", - наводить позицію свого джерела журналіст.

"Справді страшно. Дональду Трампу треба бути обережним, бо він може втягнути США в обмін пострілами з Іраном", - твітує сьогодні екс-посол США в Україні Стівен Пайфер.

Ці та інші стривожені заяви, коментарі американських медійників, експертів - реакція на, як видається, нову ескалацію у напружених відносинах між США та Іраном.

Якщо США хочуть розглянути застосування сили, то значно мудріше було би вдатись до непомітних дій, зв'язок із якими можна було би заперечити (тобто діяти таємно)

Як повідомляє "Радіо Свобода", Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що збив «шпигунський» дрон, який нібито належить Сполученим Штатам, над південною провінцією Гормозган.

За даними державної новинної агенції Ісламської республіки Ірану, йдеться про дрон RQ-4 Global Hawk. У СНА наполягають, що збиття могло відбутись лише за межами повітряного простору Ірану. Речник Центрального командування США капітан Білл Урбан заявив інформаційному агентству Associated Press, що «дронів над іранською територією не було».

У відповідь президент США у своєму Twitter заявив, що Іран припустився "дуже великої помилки". Більшість оглядачів витлумачили дану заяву Трампа як попередження про відповідь Ірану, але пізніше журналіст Vox.com Алекс Вард повідомив, що у ході наради у Білому домі президент США розгорнув свою думку, вказавши, що ймовірно рішення про збиття американського дрона було ухвалено помилково "кимось неконтрольованим та дурним".

"Мені здається, хтось припустився помилки... Це безпілотник, на борту не було чоловіка або жінки. Якби було інакше, ситуація би сильно відрізнялась", - наводить слова приписувані Трампу журналіст.

Трамп також буцімто заявив, що наступні кроки США розглядаються, а він стежитиме за розвитком ситуації.

Загалом у США, як видається, не поспішають із висновками щодо заходів у відповідь на дії Ірану. Так, впливовий сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем відзначив, що збиття безпілотника є "загостренням і без того напруженої ситуації", але не став рекомендувати заходів у відповідь.

"Єдина річ, яку розуміє Іран та будь-який інший бандитський режим - це Сила та Біль. Дуже важливо, щоб США чітко поінформували уряд Ірану, що будь-яка спроба збагачення урану буде розглядатись як ворожий акт щодо США і наших союзників в Ізраїлі та не залишиться без відповіді", - також заявив Ґрем.

Ми звернемося до ООН щодо цієї міжнародної агресії і покажемо, що США брешуть про міжнародні води

Між тим директор напрямку близькосхідної безпеки у центрі Center for New American Security Ілан Ґолденберґ сьогодні застеріг США від "обмеженого військового удару по Ірану". Він назвав подібний крок жахливою і надзвичайно небезпечною ідеєю.

На думку експерта, Трампу запропонують знищити систему ППО, яка збила американський безпілотник, мотивуючи це тим, що такий обмежений удар не викличе заходів у відповідь з боку Ірану. Ґолденберґ вказує, що навіть такий захід може призвести до подальшого нарощування сил кожною зі сторін із непередбачуваними наслідками.

"Дуже швидко все може закінчитись неправильним рішенням із будь-якої зі сторін, бо кожна боїться нападу іншої", - попереджає експерт.

Аналітик радить США вдатись до іншої відповіді на дії Ірану.

"Якщо США хочуть розглянути застосування сили, то значно мудріше було би вдатись до непомітних дій, зв'язок із якими можна було би заперечити (тобто діяти таємно), а після передати до Ірану сигнал, що за таємною операцією стояли США, і Тегерану краще припинити, або буде гірше. Це би осоромило іранців і примусило би їх відповісти публічно. Але це також дало би сигнал, що Ірану загрожує прямий конфлікт із США - якого Іран хотів би уникнути. Подібним чином у минулому діяв Ізраїль (щодо Сирії), а також США. Це дозволяло уникати війни", - вважає експерт.

Між тим міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф заявив сьогодні, що Іран не прагне війни, але буде ревно захищати своє небо, землю та водний простір.

Заріф також заперечив заяву США про те, що американський безпілотник було збито над міжнародними водами, а не над територією Ірану.

"Ми звернемося до ООН щодо цієї міжнародної агресії і покажемо, що США брешуть про міжнародні води", - твітує голова МЗС Ірану.

Далі буде...

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