Через санкції США футбольна збірна залишилась без бутсів

Санкції США щодо Ірану примусили виробника спортивного одягу та екіпіровки Nike відмовитись від постачання футбольних бутсів збірній Ірану, яка бере участь у Чемпіонаті світу з футболу. Про це повідомляє американський канал ESPN.

У Nike заявили, що "Санкції США означають, що Nike, як американська компанія, не може постачати черевики гравцям іранської національної збірної".

Прикметно, що компанія надавала свої бутси збірній Ірану під час попереднього чемпіонау світу попри те, що тоді проти країни також діяли санкції, під які підпадала і компанія Nike.

Повідомляється, що деякі гравці намагаються вирішити проблему індивідуально - шукаючи у магазинах підходящу пару.

Деякі оглядачі засудили рішення Nike.

"Це приклад того, як США втрачають прихильність народу Ірану", - твітує експерт-міжнародник Валі Наср.

"Боягузами" назвав компанію Nike відомий журналіст-розслідувач Ґлен Ґрінвальд.

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