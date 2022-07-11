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Іран готується поставити Росії "сотні" дронів, зокрема бойових - Білий дім

Джейк Салліван, радник президента США із національної безпеки

Радник президент США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив у понеділок, що Росія звернулась до Ірану з проханням поставити їм “сотні” безпілотних літальних апаратів, зокрема бойових, для війни в Україні.

Крім того, за словами Саллівана, Білий дім має інформацію, що Іран готується тренувати російських військових користуватись цими дронами вже цього місяця.

“Наша інформація вказує на те, що уряд Ірану готується у прискорені терміни надати Росії до кількох сотень безпілотних літальних апаратів, зокрема таких, що здатні використовуватись як зброя”, - заявив представник Білого дому.

Заява пролунала напередодні візиту президента США Джо Байдена у країни Близького Сходу, зокрема, в Ізраїль та Саудівську Аравію. Як повідомляють оглядачі, ці дві країни донині не приєдналися до активних глобальних зусиль із запровадження тиску на Росію через її військове вторгнення в Україну.

У середу, 13 липня, президент Байден вирушає у турне країнами Близького Сходу. На порядку денному - обговорення іранської ядерної програми, ізраїльсько-палестинський конфлікт, харчова безпека, цінова політика на енергоресурси.

Напередодні видання The New York Times у статті припустило, що президент Байден, серед іншого, проситиме лідерів країн Близького Сходу передати Україні їхнє озброєння радянського зразка, яке вони раніше купили у Радянського союзу.

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