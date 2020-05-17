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Світ

Духовний лідер Ірану: американці будуть вислані з Іраку та Сирії

Духовний лідер Ірану заявив, що всі американці будуть вислані з Іраку та Сирії. Його слова оприлюднили на офіційному сайті Аятоли Алі Хаменеї у неділю.

Американці не залишаються в Іраку та в Сирії, і будуть вислані”, - сказав Хаменеї, не надавши жодних інших деталей.

Ірансько-американські відносини значно погіршилось після того, як 3 січня американський дрон атакував в Іраку колону автівок, внаслідок чого загинув високопоставлений іранський генерал Кассем Солеймані.

Напередодні Державний секретар США Майк Помпео відвідав Ізраїль, з яким Іран перебуває у затяжному конфлікті.

Наступного тижня, в останню п'ятницю Рамадану, у Тегерані відзначатимуть Quds Day - щорічна хода на підтримку палестинців і проти Ізраїлю.

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