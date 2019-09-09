ООН: Іран встановлює нові центрифуги, які заборонені ядерною угодою

Інспектори МАГАТЕ, установи ООН, що опікується питаннями атомної енергетики, підтвердили, що Іран встановлює більш просунуті центрифуги, здатні збагачувати уран, пише "Голос Америки".

В заяві МАГАТЕ йдеться, що до устаткування належить декілька видів центрифуг, заборонених угодою 2015 року стосовно Ірану, яка обмежувала ядерну програму в обмін на полегшення режиму санкцій.

Встановлення центрифуг - ще один крок Ірану від ядерної угоди. Іран скаржиться, що європейські країни недостатньо роблять, щоб допомогти нафтовій галузі Ірану впоратись з американськими санкціями.

Раніше Іран оголосив про порушення обмеження стосовно кількості збагаченого урану, який він може одночасно утримувати, а також порушення ліміту на збагачення.

Сполучені Штати запровадили санкції після виходу з угоди минулого року. Президент США Дональд Трамп заявив про своє бажання напрацювати нову угоди, яка також передбачала б обмеження на програму крилатих ракет США і діяла більш тривалий строк, ніж попередня угода, укладена тодішнім президентом США – Бараком Обамою.

Незважаючи на неприховане порушення обмежень, запроваджених угодою, Іран висловив готовність надати допуск на ядерні об'єкти для інспекторів МАГАТЕ.

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