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США прагнуть запобігти поставкам іранської зброї Росії для війни в Україні й підтримати протести в Ірані
Вашингтон зосередиться на запобіганні постачанню іранської зброї Росії та підтримці протестів іранців замість продовжувати переговори з Іраном, що зайшли в глухий кут, про відновлення ядерної угоди, заявив спеціальний американський посланець із питань Ірану Роберт Меллі, інтерв’ю з яким наводить агентство Bloomberg.
За словами Меллі, Іран не зацікавлений у ядерній угоді, тому США зосередяться на інших речах.
«Просто зараз ми можемо змінити ситуацію, спробувавши стримати та зірвати постачання зброї до Росії, а також спробувавши підтримати сподівання іранського народу», – сказав дипломат.
Як встановило у листопаді Міжнародне агентство з атомної енергії, Іран продовжує роботи зі збагачення урану. Тегеран зажадав припинення розслідування МАГАТЕ, на що США та їхні союзники не готові погодитися. Формально переговори між Іраном та Євросоюзом не зупинені, проте, за словами Меллі, нових контактів не було з кінця серпня.
Меллі пообіцяв, що США докладуть зусиль, щоб «зривати, запобігати, уповільнювати та карати санкціями» постачання Москві іранських озброєнь. Такі поставки, як і допомогу Росії у створенні нових військових виробництв, Вашингтон розцінюватиме як «перетин межі».
Офіційно і Москва, і Тегеран заперечують постачання Іраном Росії зброї для війни проти України. Однак Іран визнав, що постачав Росії дрони-безпілотники ще до початку повномасштабного вторгнення. В Україні застосовувалися апарати-камікадзе «Шахед-131» і «Шахед-136», названі в Росії «Герань-1» і «Герань-2», та багатоцільові дрони «Мохаджер-6». Крім того, як повідомила у листопаді The Washington Post, Москва домовилася з Тегераном про виробництво іранських бойових безпілотних літальних апаратів у Росії.
За даними Washington Post, Іран також погодився таємно передати Росії балістичні ракети малої дальності класу «земля-земля» Fateh-110 і Zolfagha.
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У розвідці США не бачать ознак зниження волі українців протистояти Росії попри атаки на енергетику
Розвідка США очікує, що в наступні кілька місяців в Україні збережеться зниження темпів бойових дій, і не бачить жодних доказів зниження волі України до опору, незважаючи на атаки на її енергомережі та іншу критично важливу зимову інфраструктуру, заявила у суботу директорка з національної розвідки США Авріл Гейнс.
"Ми вже спостерігаємо деяке зниження темпів конфлікту... і ми очікуємо, що це, ймовірно, буде те, що ми побачимо в найближчі місяці", - сказала Гейнс на щорічному Форумі національної оборони Рейгана в Каліфорнії.
Вона сказала, що і українські, і російські військові намагатимуться переформувати війська та поповнити запаси, щоб підготуватися до контрнаступу після зими. "Насправді ми маємо достатньо скепсису щодо того, чи будуть росіяни справді готові це зробити", - сказала вона, додавши, що перспективи на цей період для українців -"більш оптимістичні".
Відповідаючи на запитання про наслідки російських атак на енергомережу та іншу цивільну інфраструктуру України, Гейнс сказала, що метою Москви було частково підірвати волю українців до опору, але додала: "Я думаю, ми не бачимо жодних доказів того, що це [воля - ред.] зараз підривано".
Вона також підкреслила, що атаки Росії на енергетику значно підірвали українську економіку, але додала, що, на її думку, президент Росії Володимир Путін був здивований тим, що його війська не досягли більшого: "Я справді думаю, що він стає все більш обізнаним про виклики, з якими стикаються військові в Росії. Але нам досі не ясно, чи має він на цьому етапі повну картину того, наскільки це серйозні виклики [...] Ми бачимо брак боєприпасів, [занепад] духу, проблеми з постачанням, логістикою та цілу низку інших проблем, з якими вони стикаються".
За оцінками Гейнс, політичні цілі Путіна в Україні не змінилися, але він може захотіти тимчасово зменшити свої короткострокові військові цілі, "щоб потім він міг повернутися до цього питання пізніше".
Вона зауважила, що Кремль, ймовірно, витрачає свої воєнні запаси "досить швидко", а тому звертається до інших країн за боєприпасами. Зокрема, за її словами, окрім на додачу до іранських безпілотників Москва прагне отримати від Тегерана інші типи високоточних боєприпасів, а також Сполучені Штати помітили незначні поставки боєприпасів до Росії із Північної Кореї.
- Голос Америки
Обстріли інфрастуктури України можуть бути тактикою РФ для того, щоб втягнути Захід у переговори – ISW
Росія все ще становить загрозу українській енергосистемі та цивільному населенню, незважаючи на те, що українські сили ППО швидкими темпами збивають російські ракети і безпілотники, вважають аналітики Інститут вивчення війни (ISW).
Експерти додають, що скоординована кампанія ракетних ударів по українській інфраструктурі та пов’язане з цим погіршення гуманітарної ситуації в Україні, можливо, є частиною російської тактики, щоб посилити тиск на західних союзників України, щоб вони запропонували поступки.
У своєму звіті, опублікованому у суботу, дослідники ISW пишуть, що незважаючи на високий процент збитих російських ракет (72%) та безпілотників (80%), про які повідомляють українські військові, ті, що все ж проходять через протиповітряну оборону України, тим не менш, завдають значної шкоди українській критичній інфраструктурі. Зокрема, вони цитують президента України Володимира Зеленського, який заявив, що останні удари залишили шість мільйонів українців без світла напередодні зими.
Дослідники ISW доходять висновку, що Росія, найімовірніше, продовжуватиме обстрілювати українську критичну інфраструктуру, намагаючись зламати волю українців. Але якщо українці навряд чи піддадуться на цей тиск, Москва сподівається на більший успіх із впливом кампанії обстрілу української інфраструктури на західних політиків.
Аналітики наводять приклад п’ятничної розмови президента Росії Володимира Путіна з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, у якій він заявив, що нібито «західна фінансова та військова допомога Україні створює ситуацію, в якій український уряд категорично відкидає переговори між Москвою та Києвом». Також у Москві відреагували на слова президента США Джо Байдена щодо можливості переговорів і звинуватили США у тому, що «небажання Америки визнати незаконну анексію українських територій Росією значно ускладнює пошук точки дотику в можливих переговорах».
На думку фахівців ISW, насправді Росія не зацікавлена у переговорах, як свідчать її дії, але в Москві продовжують робити заяви щодо переговорів, «щоб створити у західних офіційних осіб враження, що Росію потрібно спонукати до переговорів» та пропонувати їй значні превентивні поступки. Серед них можуть бути зменшення допомоги Заходу Україні, визнання незаконної анексії території України Росією та обмеження військових дій НАТО та Заходу в Європі, вважають в ISW.
Як наголошують аналітики, навіть незначна пауза, яку могла б дати тимчасова угода з Україною та західними країнами, дозволила б Росії посилити свої збройні сили для майбутніх військових операцій у досягненні максимуму своїх цілей в Україні.
Тим часом газета New York Times повідомляє, що українська влада в суботу видала терміновий заклик до цивільних осіб покинути окуповані Росією райони на лівому березі Дніпра у районі Херсона. Оглядачі припускають, що, ймовірно, українські таким чином готуються до наступу, сподіваються закріпитися на другому боці ріки.
Газета наводить слова голови Херсонської обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича, який сказав, що «евакуація необхідна у зв’язку з можливою активізацією бойових дій у цьому районі».
Згідно з попередніми повідомленнями, російські війська використовували позиції на лівому березі Дніпра, щоб обстрілювати райони Херсона на правому березі. Як зауважує газета New York Times, «публічний заклик до евакуації, хоч і мав на меті сигналізувати Росії про можливий напад, також може бути елементом інформаційної війни».
Так газета нагадує, що, перед тим, як Україна почала контрнаступ на півночі, офіційні особи зробили кілька публічних попереджень про майбутній контрнаступ у Херсонській області. Це контрнаступ потім відбувся, але спершу ЗСУ відбили російські війська на півночі, пише NYT.
Нині, як і під час попереднього наступу, українські війська готують його тим, що посилюють удари по російських шляхах постачання, командних центрах і складах боєприпасів з нових передових позицій, пояснює NYT.
- Голос Америки
Новий бомбардувальник США В-21 поєднав новітні технології ефективності та невидимості - Пентагон
Очільник Пентагону США Ллойд Остін назвав основні переваги нового американського ядерного бомбардувальника-невидимки В-21 Raider.
У своєму виступі на церемонії представлення літака в п'ятницю в Каліфорнії Остін вказав на ефективність, невидимість та надійність бомбардувальника.
В-21, який може з надзвичайною точністю доставляти як ядерну, так і звичайну зброю, не муситиме базуватись в регіоні, де здійснюються завдання бо має значний радіус дії. "Жодний інший бомбардувальник не співставний з його ефективністю", - зауважив Остін.
Інновації США тривають і цей бомбардувальник буде здатний захистити нашу країну новою зброєю, яку навіть ще не винайшлиЛлойд Остін
Проект літака базується на 50 роках дослідження в сфері невидимості і, за словами посадовця, навіть "найбільш просунута система ППО матиме складнощі в тому, щоб виявити В-21 в небі".
"Інновації США тривають і цей бомбардувальник буде здатний захистити нашу країну новою зброєю, яку навіть ще не винайшли", - сказав Остін.
Він додав: "Оборона Америки завжди базуватиметься на стримуванні конфлікту. Тому ми знову чітко вказуємо можливому супротивнику: ризик та витрати агресії значно переважають будь-які можливі здобутки".
Як повідомляв АР, B-21 Raider — перший новий американський бомбардувальник за понад 30 років. Майже кожен аспект програми засекречено.
Напередодні його відкриття в п'ятницю на об'єкті ВПС у Палмдейлі, штат Каліфорнія, було опубліковано лише зображення бойового літака, зроблені художниками. Ці кілька зображень показують, що Raider нагадує чорний ядерний бомбардувальник-невидимку B-2 Spirit, який він з часом замінить.
У інформаційному бюлетені компанія Northrop Grumman, що базується у Фоллз-Черчі, штат Вірджинія, заявила, що використовує "новітні технології виробництва та матеріали, щоб гарантувати, що B-21 переможе системи обмеження доступу зони, з якими він зіткнеться", повідомляє АР.
В статті використано інформацію АР.
У Сполучених Штатах представили документальний фільм «Маріуполь. Невтрачена надія». Відео
У США представили документальний фільм «Маріуполь. Невтрачена надія». Це свідчення людей, які пережили окупацію міста та змогли врятуватися. На показі стрічки в передмісті Філадельфії побувала Ірина Соломко.
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