Тегеран обурений Британією, яка захопила іранський танкер з нафтою для Сирії

Британські морські піхотинці у четвер захопили в Гібралтарі велетенський іранський нафтовий танкер через підозри, що нафту транспортували до Сирії всупереч санкціям Євросоюзу.

Подія призвела до нової напруженості у відносинах Ірану із Заходом і особливо зі Сполученими Штатами.

Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон назвав дії британців чудовою новиною.

Чудова новина.

“Америка і наші союзники далі намагаються позбавити режими в Тегерані та Дамаску можливості отримувати зиск від нелегальної торгівлі”, - написав Болтон у Twitter.

Протест Тегерана розвіяв сумніви щодо приналежності судна, яким володіє компанія в Сінгапурі, і яке плавало під прапором Панами.

Танкер Grace 1 затримали у британському порту на півдні Іспанії після того, як він обплив африканський континент, щоб увійти в Середземне море.

Іспанія, яка оспорює право Британії на володіння Гібралтаром, повідомила, що британці діяли на вимогу США, і що затримання ймовірно відбулося в іспанських водах.

Британська телерадіомовна корпорація розповідає, що в операції брав участь військовий підрозділ у складі приблизно 30 морських піхотинців, і що арешт судна відбувся без проблем.

Хоча Європа заборонила постачання нафти до Сирії кілька років тому, досі європейці не затримували танкери.

“Вперше ЄС вдався до такого відкритого й агресивного кроку. Я припускаю, що це було певним чином узгоджено зі США, оскільки задіяні збройні сили країни НАТО”, - цитує агентство Reuters Метью Оресмана, представника правничої компанії Pillsbury Winthrop Shaw Pittman, що спеціалізується на санкціях.

“Це ймовірно є сигналом для Сирії та Ірану, а також для США, що Європа серйозно розглядає виконання санкцій, і що ЄС також може рішуче відповідати на жорстку позицію Ірану, коли йдеться про ситуацію довкола іранських ядерних програм”, - сказав Метью Оресман.

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