Іран може спробувати вбити американського високопосадовця у відповідь на знищення Солеймані - екс-посадовець Пентагону

Іран може вдатись до спроби вбивства високопосадовця США у відповідь на знищення силами США впливового іранського генерала Касема Солеймані. Про це заявив колишній посадовець Міністерства оборони США Майкл Карпентер, старший директор "Центру Пенн Байден".

Як відомо, іранський генерал, командувач силами «Кудс» 62-річний Касем Солеймані загинув внаслідок авіаудару США в столиці Іраку Багдаді. За даними ЗМІ, удару було завдано з безпілотного літального апарату. Пентагон заявив, що президент США Дональд Трамп затвердив авіаудар зранку 2 січня.

Це може бути в Європі, у США. Іран нанесе удар в час та місце, які він сам вибере

"Іран використає те, що він вважає найбільш ефективним для асиметричної відповіді, це включає кібернапади, це включає атаки з боку підтримуваних ними сил, терористичні методи", - заявив Карпентер.

На думку експерта, також можна очікувати "спробу вбивства високопосадовця США".

Карпентер також допускає "атаки на американські інтереси, військові, цивільні, так звані легкі цілі". На його думку подібні загрози не обмежуються лише Близьким Сходом.

"Це може бути в Європі, у США. Іран нанесе удар в час та місце, які він сам вибере", - відзначив Карпентер.

Вони можуть атакувати і легкі цілі, що означає певну вразливість для наших посольств і дипломатів

Між тим Керстен Фонтенроуз, директор Ініціативи Близькосхідної безпеки імені Скоукрофта в аналітичному центрі "Атлантична рада" вважає, що дії Ірану обмежаться Іраком та Близьким Сходом.

"Їхньою відповіддю буде серія ударів протягом певного часу. Деякі будуть негайно, ймовірно, в Іраку і регіоні. Інші – протягом певного часу в інших регіонах світу, де у них є оперативників і які для них становлять інтерес. Я очікую дії у Західній Африці, в районі Аргентини, Парагваю і Бразилії в Латинській Америці. Але варіантів безліч. Вони можуть атакувати і легкі цілі, що означає певну вразливість для наших посольств і дипломатів", - вважає Фонтенроуз.

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