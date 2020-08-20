Помпео: Росія та Китай зіткнуться з наслідками, якщо порушуватимуть санкції США щодо Ірану, після їх поновлення

Держсекретар США Майк Помпео у четвер поінформує президента Ради Безпеки ООН та генерального секретаря ООН про поновлення санкцій проти Ірану. Санкції вступлять в дію через 30 днів після цього. Такі плани Помпео озвучив в інтерв’ю Брету Беєру з програми Special Report в середу.

Іранці не матимуть можливості придбати російські системи протиповітряної оборони, китайські танки та все, що становить ризик і створює нестабільність на Близькому Сході

Перед цим президент США Дональд Трамп заявив, що дав вказівку Помпео «поінформувати Раду Безпеки ООН, що Сполучені Штати мають намір поновити практично всі призупинені сакнції ООН проти Ірану». Санкції проти Ірану було призупинено в рамках міжниродної ядерної домовленості стосовно Ірану від 2015 року.

Помпео зазначив: «Іранці не матимуть можливості придбати російські системи протиповітряної оборони, китайські танки та все, що становить ризик і створює нестабільність на Близькому Сході».

Головний дипломат США відповів ствердно на питання про те, чи вживатиме адміністрація США дій, включно із запровадженням санкцій, якщо Росія, або Китай не дотримуватимуться режиму санкцій.

«Ми вже це робили, - зауважив Помпео. - Коли ми бачимо, що будь-яка країна порушує наш діючий санкцій них режим, теперішні американські санкції, ми притягуємо кожну країну до відповідальності за це. Ми діятимемо так само і у випадку ширших санкцій Ради Безпеки ООН».

Помпео висловив сподівання, що європейці долучаться до цієї ініціативи а також підтримають продовження емарго на торгівлю зброєю з Іраном.

Коли попередня адміністрація США проводила переговори щодо Ірану, вона не залишила сумнівів у тому, що у разі невиконання Іраном домовленостей, санкції буде поновлено, наголосив Помпео у Twitter.

«Попередня адміністрація не залишила сумнівів у тому, що США мають повернути санкції проти Ірану. Це наш намір. Як сказав президент Трамп, ми не будемо йти шляхом, який передбачувано веде до збільшення насильства, терору та ядерної зброї у Ірану», - написав держсекретар у Twitter.

Він навів слова колишнього держсекретаря США Джима Керрі, який в 2015 році заявляв, що США мають можливість поновити санкції проти Ірану

Помпео також навів слова колишнього віце-президента США Джо Байдена про те, що процедура дозволяє поновити як санкції ООН, так і двосторонні санкції проти Ірану. «Буде чітка процедура кінцевої угоди, що дозволять поновити як санкції ООН, так і односторонні санкції, не умовляючи інші країни, включаючи Росію та Китай - щоб їх підтримати. Це буде закріплено в кінцевій угоді», - говорив Байден в 2015 році.

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