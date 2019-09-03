США запроваджують санкції проти космічних агентств Ірану

США запровадили санкції проти Іранського цивільного космічного агентства та двох дослідницьких організацій у вівторок, заявивши, що вони працюють для просування програми балістичних ракет Тегерану.

Санкції США спрямовані проти Іранського космічного агентства, Іранського центру космічних досліджень та Науково-дослідного інституту космонавтики, йдеться у повідомленні Мінфіну.

"США не дозволять Ірану використовувати свою програму космічних польотів у якості прикриття для просування програм балістичних ракет", - заявив у заяві Держсекретар США Майк Помпео.

За його словами, 29 серпня Іран намагався випробувати космічний ракетно-транспортний засіб, підкресливши "невідкладність загрози".

США вимагають від Ірану відмовитись від запуску ракет, побоюючись, що технологія, яка використовується для виведення супутників на орбіту, може допомогти Тегерану розвинути програму балістичних ракет, необхідних для запуску ядерних боєголовок. Тегеран заперечує, що його діяльність є прикриттям для розвитку програми балістичних ракет.

Дивіться також: Пожежа на судні біля узбережжя острова Санта-Крус: кілька людей загинули