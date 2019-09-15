Трампа закликали розглянути можливість удару по Ірану через атаку на Саудівську Аравію

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем у суботу закликав США розглянути можливість удару по іранським нафтопереробним підприємствам. Про це американський законодавець заявив, коментуючи удари по нафтових об'єктах у Саудівській Аравії, відповідальність за які взяли на себе у єменському повстанському русі Хуті, який отримує підтримку Ірану.

Настав час США розглянути варіант удару по іранських нафтопереробних підприємствах, якщо вони будуть продовжувати провокації, або продовжать збагачення урану

"Підтримувані Іраном повстанці Хуті, якій здійснили напад на нафтопереробні підприємства Саудівської Аравії - це черговий приклад того, як Іран сіє хаос на Близькому Сході. Іранський режим не зацікавлений у мирі - вони прагнуть отримати ядерну зброю та домінувати у регіоні. Настав час США розглянути варіант удару по іранських нафтопереробних підприємствах, якщо вони будуть продовжувати провокації, або продовжать збагачення урану. Іран не припинить свою неналежну поведінку доки не зіткнеться із більш відчутними наслідками, як наприклад - нападом на їх нафтопереробні заводи, які з зламали хребет режиму", - заявив Грем у Twitter.

У неділю у Білому домі заявили, що розглядають багато варіантів відповіді.

Напередодні у суботу державний секретар США Майк Помпео звинуватив Іран у нападі на нафтопереробні підприємства у Саудівській Аравії. У відповідь на заяву Помпео, сенатор-демократ Кріс Мерфі закликав державного секретаря США надати докази.

В Ірані заперечили заяву Помпео і припустили, що США шукають привід завдати удару по Ірану.

Єменські повстанці Хуті заявили про свою відповідальність за напад та попередили про можливість повторної атаки

Удари з використанням безпілотників були завдані у ніч на 14-те вересня. Було атаковано родовище у Хураісі, де видобувається близько 1 відсотка світової нафти, та Абкаік, де знаходиться великий нафтопереробний завод.

Єменські повстанці Хуті заявили про свою відповідальність за напад та попередили про можливість повторної атаки. За оцінками Bloomberg, удари стали найбільш руйнівними в історії і матимуть наслідки для світових нафтових ринків. Повідомляється, що саудівська нафтопереробна компанія Aramco, підприємства якої стали об'єктом нападу з використанням безпілотників скоротила видобуток нафти на 5 мільйонів барелів на добу.

Щонайменше Іран надав зброю, якщо не брав участі прямо

Іран справді міг бути прямо залучений до ударів по об'єктах у Саудівській Аравії. Таку думку висловив експерт дослідницького центру Center for New American Security Ілан Гольденберг, як один із можливих варіантів.

"Хуті взяли на себе відповідальність і заявили, що удару було завдано з використанням цілого флоту безпілотників, але масштаб значно перевищує все, що вони спромогались зробити раніше. Бачу наступні варіанти: Їм могло дуже пощастити; Іран значно посилив підтримку та підготовку Хуті; Нарешті - Іран міг брати пряму участь. Щонайменше Іран надав зброю, якщо не брав участі прямо", - заявив експерт, - "Це шокуючий напад. Скептично ставлюсь до того, що це могли бути Хуті. І не здивуюсь, якщо мала місце безпосередня участь Ірану (не лише іранськая зброя). Але я абсолютно не вірю адміністрації США. Тому хотілося б побачити докази", - відзначив експерт у Twitter.

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