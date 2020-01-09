Розвідка США переконана, що літак МАУ збили іранці - ЗМІ США з посиланням на джерела

Американський канал CBS повідомляє, з посиланням на власні джерела, що американські посадовці буцімто переконані, що літак МАУ був збитий Іраном.

Як відзначають у CBS, джерела повідомили, що американська розвідка буцімто зафіксувала ввімкнення радару, запуски ракет перед падінням літака.

"Нам також повідомили, що супутники США зафікусували два пуски ракет, які відбулись незадовго до вибуху літака", - розповіли в ефірі каналу.



Журналіст CBS Кріс Ван Клів також відзначив у Twitter, що на поточний момент вважається, що удару по літаку було завдано помилково.

"Пам'ятайте, що він піднявся у повітря лише за кілька годин після того, як Іран завдав ракетного удару (по американських військових в Іраку - прим. ГА), коли цілий світ чекав, чи США дадуть військові відповідь на дії Ірану", - твітує журналіст.

Інформацію поширену CBS підтверджують і повідомлення Newsweek та CNN з власних незалежних від СBS джерел.

Наприклад, Newsweek відзначає, що за інформацією джерел видання, літак МАУ був уражений ракетною системою "Тор М-1" російського виробництва.



Як відомо, у четвер відбулась телефонна розмова президента України Володимира Зеленського та президента Ірану Хасана Рухані.

"Вдячний Ірану за готовність співпрацювати та надати швидкий доступ українським фахівцям до всіх необхідних даних. Глибокі співчуття сім'ям і родичам усіх іранців, які загинули в авіакатастрофі в Тегерані" , - відзначив президент України у Twitter.



У четвер обставини авіакатастрофи прокоментував і президент США Дональд Трамп.

Як повідомляє канал CNN, Трамп заявив, що підозрює, що причиною аварії були не несправності. "Хтось міг припуститись помилки з іншого боку", - наводить слова Трампа CNN.

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