США хочуть повернення до переговорів щодо ядерної угоди з Іраном - пояснюємо про що йдеться

США заявили, що зацікавлені у переговорах щодо угоди укладеної з Іраном у 2015 році, з якої Вашингтон вийшов за часів адміністрації Трампа.

Прагнення Вашингтона привітав генсек НАТО, який звернув увагу на те, що Іран прагне отримати і ядерні боєголовки і засоби доставки їх до цілі.

Що таке "Ядерна угода з Іраном"?

Спільний комплексний план дій, або JCPOA, був сформований у липні 2015-го року. П'ять постійних членів Ради Безпеки ООН (Великобританія, Китай, Франція, Росія та США), а також Німеччина домовились з Іраном про знакову угоду з метою недопустити створення Тегераном ядерної зброї. В обмін на це скасосувались певні міжнародні санкції, які роками діяли проти Ірану.

Послаблення санкцій призвело до отримання Іраном мільярдів доларів, які раніше були заморожені, і дозволило країні відкрити свої ринки для іноземних інвесторів.

Укладенню угоди передували роки перемови, і вона була схвалена резолюцією Ради Безпеки ООН, яка закріпила її як міжнародний закон. Вона набула чинності у січні 2016 року.

Інспектори з організації ООН зі спостереження за ядерними розробками, Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) відповідають за контроль за дотриманням Іраном вимог.

Яким є підхід Байдена?

У четвер державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація Байдена відновить переговори щодо JCPOA з Іраном та іншими країнами, які вели переговори про первісну угоду.

"Сполучені Штати приймуть запрошення від Верховного представника Європейського Союзу взяти участь у засіданні P5 + 1 та Ірану для обговорення дипломатичного шляху вперед щодо ядерної програми Ірану", - заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс.

Зустріч ще не організована, але, як очікується, про неї буде оголошено після зустрічі Блінкена та його французьких, німецьких та британських колег.

Байден, який був віце-президентом, коли адміністрація Барака Обами вела переговори щодо угоди в 2015 році, під час своєї кампанії вказав, що він буде прагнути повернутися до угоди.

Яким був підхід Трампа?

Під час президентської кампанії Дональда Трампа він неодноразово гостро критикував ядерну угоду з Іраном. У 2018 році він виконав зроблену ним раніше обіцянку вивести США з угоди та відновити санкції проти Ірану.

Коли Іран збільшив збагачення урану, адміністрація Трампа посилила санкції. У вересні 2020 року адміністрація наклала санкції на 27 фізичних та юридичних осіб, які, за її словами, були пов'язані з іранською програмою ядерної зброї.

Яким є міжнародний підхід?

Франція, Німеччина та Великобританія вітали перспективу повторного вступу Сполучених Штатів до угоди під час зустрічі міністрів закордонних справ у четвер.

Але всі країни усвідомлюють, що попереду чимало викликів, бо Іран наразі порушує умови угоди.

Оскільки Трамп покинув угоду і Іран почав збагачувати більше урану, ніж дозволено угодою JCPOA, країни стикаються з посиленням тиску з боку Ірану, щоб забезпечити більше стимулів для стримування його ядерного збагачення.

Що на кону?

Американські чиновники заявили, що, хоча вони відкриті для обговорення JCPOA з іноземними партнерами, вони усвідомлюють, що Іран порушує угоду.

Іран холодно відреагував на оголошення зроблене у четвер. Міністр закордонних справ країни Джавад Заріф заявив у своєму твіті, що Вашингтону доведеться скасувати санкції, перш ніж Тегеран розгляне можливість зміни поточних процесів збагачення.

На якій стадії у ядерній розробці сьогодні знаходиться Іран?

З моменту запровадження Трампом економічних санкцій Іран порушує JCPOA. За останні місяці Іран збагатив уран до 20%, що значно перевищило межу в 3,67%, встановлену в угоді 2015 року, хоча все ще значно менше рівня у 90% для використання у збройній програмі.

Іран заявив, що збагачений уран призначений для цивільного використання, але західні держави заявляють про відсутність шляхів використання для цивільних потреб урану збагаченого на 20% .

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