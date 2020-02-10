Успіх на ірландських виборах партії Шинн Фейн, яка хоче об’єднання Ірландії

Ірландська партія Шинн Фейн, яка була політичним крилом Ірландської Республіканської Армії, заявила про своє право участі в урядовій коаліції після успіхів на виборах в Ірландській республіці.

Остаточні результати, яких очікують у найближчі дні, ще можуть змінити розклад сил у майбутньому парламенті в Дубліні, але попередні дані про майже чверть голосів, відданих за Шинн Фейн, називають ознакою зміни політичних настроїв в Ірландії.

Це щось на зразок революції у виборчих скриньках.

Шинн Фейн у своїй політичній програмі проголошує вимогу проведення референдуму про возз'єднання Північної Ірландії з Ірландською республікою - незалежною державою, що охоплює більшу частину острова з 1922 року.

“Я вважаю, що ці вибори були історичними. Це щось на зразок революції у виборчих скриньках”, - заявила лідер Шинн Фейн Мері Лу Макдональд.

Дві інші провідні ірландські партії: Фіне Ґейл та Фіене Фоіл, які були урядовими партіями з часу незалежності Ірландської республіки, заявили, що не підуть на формування урядової коаліції з Шинн Фейн.

Попередні результати дали Шинн Фейн 24% голосів, а правоцентристській Фіене Фоіл 22%, та партії Фіне Ґейл, яку очолює чинний прем’єр міністр Ліо Варадкар, 20%.

Ірландські коментатори припускають, що навіть у разі, якщо Шинн Фейн опиниться в уряді, то лише у якості молодшого партнера.

Шинн Фейн заявила, що її головною умовою в будь-якій урядовій коаліції буде вимога негайно готувати офіційний заклик до Великої Британії, щоб у найближчі 5 років у Північній Ірландії був проведений референдум щодо возз'єднання Ірландії.

Шинн Фейн також висуває своїх кандидатів на виборах у Північній Ірландії, території що входить до Сполученого Королівства з Великою Британією, коли там обирають депутатів до парламенту у Лондоні, і на минулих британських виборах у листопаді 2019 року партія перемогла у 7 округах.

Але, навіть здобувши право на мандати, представники Шинн Фейн демонстративно відмовляються присягати на вірність королеві Єлизаветі Другій і не працюють у британському парламенті.

Шинн Фейн і ІРА

Партію Шин Фейн називали політичним крилом Ірландської Республіканської Армії - організації, що вела збройну боротьбу проти британського правління в Північній Ірландії.

В результаті багаторічного конфлікту, який закінчився мирною угодою 1998 року, загинули близько 3 600 людей.

Ірландська республіка офіційно завжди підтримувала ідею возз'єднання з північчю, але потужні центристські партії на зразок Фіне Ґейл і Фіене Фоіл засуджували насильницькі методи досягнення мети.

Зростання популярності партії Шинн Фейн в Ірландії пояснюють тим, що вона змогла привабити молодих виборців, зокрема тих, які вважають себе обділеними навіть в умовах економічного зростання країни.

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