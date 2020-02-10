Успіх на ірландських виборах партії Шинн Фейн, яка хоче об’єднання Ірландії

Ірландська партія Шинн Фейн, яка була політичним крилом Ірландської Республіканської Армії, заявила про своє право участі в урядовій коаліції після успіхів на виборах в Ірландській республіці.
Остаточні результати, яких очікують у найближчі дні, ще можуть змінити розклад сил у майбутньому парламенті в Дубліні, але попередні дані про майже чверть голосів, відданих за Шинн Фейн, називають ознакою зміни політичних настроїв в Ірландії.
Це щось на зразок революції у виборчих скриньках.Лідер Шинн Фейн, Мері Лу Макдональд
Шинн Фейн у своїй політичній програмі проголошує вимогу проведення референдуму про возз'єднання Північної Ірландії з Ірландською республікою - незалежною державою, що охоплює більшу частину острова з 1922 року.
“Я вважаю, що ці вибори були історичними. Це щось на зразок революції у виборчих скриньках”, - заявила лідер Шинн Фейн Мері Лу Макдональд.
Дві інші провідні ірландські партії: Фіне Ґейл та Фіене Фоіл, які були урядовими партіями з часу незалежності Ірландської республіки, заявили, що не підуть на формування урядової коаліції з Шинн Фейн.
Попередні результати дали Шинн Фейн 24% голосів, а правоцентристській Фіене Фоіл 22%, та партії Фіне Ґейл, яку очолює чинний прем’єр міністр Ліо Варадкар, 20%.
Ірландські коментатори припускають, що навіть у разі, якщо Шинн Фейн опиниться в уряді, то лише у якості молодшого партнера.
Шинн Фейн заявила, що її головною умовою в будь-якій урядовій коаліції буде вимога негайно готувати офіційний заклик до Великої Британії, щоб у найближчі 5 років у Північній Ірландії був проведений референдум щодо возз'єднання Ірландії.
Шинн Фейн також висуває своїх кандидатів на виборах у Північній Ірландії, території що входить до Сполученого Королівства з Великою Британією, коли там обирають депутатів до парламенту у Лондоні, і на минулих британських виборах у листопаді 2019 року партія перемогла у 7 округах.
Але, навіть здобувши право на мандати, представники Шинн Фейн демонстративно відмовляються присягати на вірність королеві Єлизаветі Другій і не працюють у британському парламенті.
Шинн Фейн і ІРА
Партію Шин Фейн називали політичним крилом Ірландської Республіканської Армії - організації, що вела збройну боротьбу проти британського правління в Північній Ірландії.
В результаті багаторічного конфлікту, який закінчився мирною угодою 1998 року, загинули близько 3 600 людей.
Ірландська республіка офіційно завжди підтримувала ідею возз'єднання з північчю, але потужні центристські партії на зразок Фіне Ґейл і Фіене Фоіл засуджували насильницькі методи досягнення мети.
Зростання популярності партії Шинн Фейн в Ірландії пояснюють тим, що вона змогла привабити молодих виборців, зокрема тих, які вважають себе обділеними навіть в умовах економічного зростання країни.
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