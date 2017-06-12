Українці не хочуть віддавати Донбас і вважають процвітання звільнених територій запорукою стабільності - IRI

Більшість українців переконані, що Донбас має залишитись у складі України, - свідчить опитування, проведене в травні аналітичним центром США International Republic Institute (IRI). Такої ж думки дотримуються і респонденти з частини Донбасу, що перебуває під контролем України.

Покращення якості життя громадян зробить регіон більш стабільним в довгостроковій перспективі

«Дані вказують, що народ України не сприйме розділу території своєї країни», вказав директор IRI з питань Євразії Стівен Нікс. «Три роки після початку конфлікту на сході України, який забрав 10 000 життів і змусив 1,7 мільйонів людей до переселення, українці залишаються рішучими в своєму бажанні поновити територіальну цілісність і в тому, що вони відкидають незаконну окупацію підтримуваними Росією сепаратистами», - додав він.

Згідно з результатами опитування, 80% українців по всій країні і 73% на Донбасі переконані, що підконтрольний сепаратистам регіон Донбасу має залишатись в складі України.

Водночас, 60% опитуваних в Україні не вважають, що уряд робить достатньо для утримання контролю над звільненими районами в регіоні. 72% назвали покращення економічної ситуації та створення робочих місць найкращими заходами для утримання Донбасу в складі України.

«Це чітка вказівка владі в Україні», - говорить Нікс. «Громадяни на Донбасі мають відчувати, що на них очікує більш стабільне та процвітаюче майбутнє в складі України. Покращення якості життя громадян зробить регіон більш стабільним в довгостроковій перспективі».

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