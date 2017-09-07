Ураган «Ірма» просувається у напрямку американського штату Флорида

Центр потужного урагану «Ірма» просувається з району Домініканської Республіки у напрямку Флориди. Синоптики кажуть, що це ураган п’ятої категорії. Американський Національний центр спостереження за ураганами заявив, що хоча «око» урагану віддалене від узбережжя країни, сильні вітри «Ірми» і дощові опади загрожують населенню.

Згідно з повідомленнями, на Барбуді від урагану «Ірма» загинула щонайменше одна особа і восьмеро на острові Сент-Мартін, коли «Ірма» пройшла над ними як ураган п’ятої категорії з вітрами в поривах до 285 кілометрів за годину.

Національний центр спостереження за ураганами вважає, що «Ірма» залишиться ураганом четвертої або п’ятої категорії протям наступних кількох днів.

Міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коллом заявив, що кількість загиблих на Сент-Мартін, за всіма ознаками, збільшуватиметься. Одна частина острова належить Франції, друга – Нідерландам. Нідерландські офіційні особи кажуть, що вони поки що не мають інформації про кількість жертв, але що ураган спричинив «величезні збитки» як в аеропорту, так у гавані.

«Ірма» великою мірою обійшла Пуерто-Рико, позбавляючи приблизно один мільйон людей електропостачання. Голова електрокомпанії на цій американській територіії заявив, що для повного відновлення електропостачання буде потрібно від чотирьох до шести місяців.

Президент Дональд Трамп проголосив надзвичайний стан на Пуерто-Рико, яке переживає серйозну фінансову кризу. Президентська декларація дозволяє Федеральному агентству з надзвичайних ситуацій координувати рятувальні операції і надання допомоги населенню.

Як перердбачається, вже в суботу «Ірма» матиме вплив на погоду у Флориді. Губернатор штату Рик Скотт закликав населення готуватися на прихід урагану та не ігнорувати наказу про евакуацію.

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