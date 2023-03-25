Візит Сі до Москви знизив ризик ядерної ескалації – Боррель

У п'ятницю ввечері потужний торнадо пронісся сільськими районами Міссісіпі та Алабами. Через торнадо загинуло щонайменше 13 людей, зруйновано будівлі та електромережі. Суворі погодні умови викликали град розміром з м'ячик для гольфу. Влада попередила деякі місцевості про те, що вони опинилися в «ситуації, що загрожує життю».

Національна погодна служба підтвердила, що торнадо завдав шкоди приблизно за 96 кілометрів на північний схід від Джексона, штат Міссісіпі. Селища Сілвер-Сіті та Роллінг-Форк зазнали руйнувань, коли потужний торнадо перемістився на північний схід зі швидкістю 70 миль/год (113 км/год).

Коронер округу Шаркі Анджелія Істон повідомила ABC News, що 13 людей загинули через торнадо в Міссісіпі. Роллінг-Форк знаходиться в окрузі Шаркі.

ABC вранці в суботу повідомило ще про шість смертельних випадків, у тому числі трьох в окрузі Керролл, двох в окрузі Монро та одного в окрузі Хамфріс, посилаючись на слідчих округу та дорожньо-транспортну службу Міссісіпі. Associated Press не зміг відразу підтвердити кількість жертв.

Національна метеорологічна служба перед наближенням шторму сповістила: «Щоб захистити своє життя, ХОВАЙТЕСЬ НЕГАЙНО!»

"Ви перебуваєте в ситуації, яка загрожує життю, - попередила служба. – Уламки, що летять, можуть бути смертельними. Мобільні будинки будуть знищені. Ймовірно, буде завдано значної шкоди будинкам, підприємствам і транспортним засобам і аж до повного знищення».

Корнел Найт розповів Associated Press, що він, його дружина та їхня 3-річна донька були вдома у родича в Роллінг-Форку, коли обрушився торнадо. Найт сказав, що небо потемніло, але "було видно напрямок від вибухів трансформаторів".

Він сказав, що було "страшно тихо" і він спостерігав з дверей, поки торнадо не наблизилось на відстань приблизно у кілометр. Тоді він сказав усім у будинку сховатися в коридорі. Торнадо, за його словами, вразило будинок ще одного родича. Стіна в цьому будинку обвалилася і заблокувала кількох людей. Під час телефонної розмови з AP Найт сказав, що бачить світло машин екстреної допомоги біля частково зруйнованого будинку.

Мер Роллінг-Форка Елдрідж Уокер сказав WLBT-TV, що не зміг вибратися зі свого пошкодженого будинку після удару торнадо, оскільки лінії електропередач були обірвані. За його словами, рятувальники намагаються доставити постраждалих до лікарень. Він не знав, скільки людей постраждало.

Колишній мер Роллінг-Форка Фред Міллер розповів телевізійній станції, що торнадо винесло вікна з задньої частини його будинку.

Експерт із погоди Рід Тіммер написав у Twitter, що Роллінг-Форк негайно потребує екстреної допомоги та що він разом із пораненими мешканцями міста прямує до лікарні Віксбурга.

За даними WAPT, лікарня Sharkey-Issaquena Community Hospital на західній стороні Роллінг-Форка була пошкоджена.

Як повідомляє Vicksburg News, офіс шерифа округу Шаркі в Роллінг-Форку повідомив про витік газу та людей під завалами. За даними газети, деякі підрозділи правоохоронних органів зникли безвісти в Шаркі.

Губернатор штату Міссісіпі Тейт Рівз написав у Twitter у п’ятницю ввечері, що пошуково-рятувальні групи діють та прибуває більше машин швидкої допомоги та екстрених засобів постраждалим.

«Сьогодні ввечері багато людей у MS Delta потребують вашої молитви та Божого захисту, — йдеться у дописі. – Дивіться прогнози погоди та будьте обережні вночі, Міссісіпі!"

Метеорологи передбачали великий торнадо в регіоні за тиждень до цього, сказав професор метеорології університету Північного Іллінойсу Вокер Ешлі, який обговорював це зі своїми колегами ще 17 березня. За його словами, 19 березня Центр оголосив тривогу в цьому районі.

Експерти з торнадо, такі як Ешлі, попереджали, що ризик підвищується, через більші забудови в регіоні.

"Тут особливо вразливе населення з соціально-економічної точки зору і якщо додати швидке нічне торнадо, станеться катастрофа", - сказав Ешлі в електронному листі.

Раніше в п'ятницю автомобіль знесло, а двоє пасажирів потонули на південному заході Міссурі під час злив. Влада повідомила, що шестеро молодих людей перебували в транспортному засобі, який знесло, коли автомобіль намагався перетнути міст через затоплений струмок у місті Ґровспрінг.

Четверо з шести вилізли з води. Тіло 20-річного Девона Холта з Гроувспрінга було знайдено о 3:30 ранку, а тіло Олександра Романа-Ранеллі, 19 із Спрінгфілда, було знайдено приблизно через шість годин, повідомив сержант дорожньо-транспортної служби штату Міссурі. сказав Томас Янг.

Янг сказав, що водій повідомив владі, що через дощ було важко побачити, що вода зі струмка вкрила міст.

Тим часом в іншому південно-західному окрузі Міссурі тривали пошуки жінки, яка зникла безвісти після того, як невелика річка змила автомобіль з дороги через повінь. Ще двох, які були в автомобілі, вдалося врятувати. Екіпажі планували використовувати човни, а шукачі йшли берегом річки.

Коли в п’ятницю вранці поблизу Гранбі, штат Міссурі, повінь занесла позашляховик жінки, Лейтон Хоєр пробрався крізь крижані води, щоб врятувати її.

У четвер ввечері та вранці в п’ятницю в деяких частинах південного штату Міссурі випало майже 3 дюйми (8 сантиметрів) дощу, оскільки в інших регіонах вразила негода. Метт Елліотт, метеоролог із координації попереджень Центру прогнозування штормів Національного управління океанічних і атмосферних досліджень у Нормані, штат Оклахома, сказав, що сувора погода очікується в кількох штатах.

Центр прогнозування штормів попередив, що найбільша загроза торнадо виникне в Арканзасі, Луїзіані, Міссісіпі та Теннессі. Шторми з руйнівним вітром і градом передбачаються від східного Техасу та південно-східної Оклахоми до частин південно-східного Міссурі та південного Іллінойсу.

За даними poweroutage.us, у Арканзасі, Міссісіпі та Теннессі станом на п’ятницю ввечері понад 49 000 людей залишились без електрики.

У Техасі, ймовірно, торнадо почався близько 5 години ранку, пошкодивши будинки та поваливши дерева та лінії електропередач, сказав Коді Пауелл, координатор управління надзвичайних ситуацій округу. Пауелл сказав, що постраждалих немає.

Служба погоди не підтвердила торнадо, але також повідомляється про пошкодження будинків у сусідньому окрузі Паркер, сказав метеоролог Метт Стеллі.