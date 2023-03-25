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Візит Сі до Москви знизив ризик ядерної ескалації – Боррель
Нещодавня поїздка голови Китаю Сі Цзіньпіна до Москви та його зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним знизила ймовірність застосування Москвою ядерної зброї. Про це заявив голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель, повідомляє Financial Times.
Європейський дипломат повідомив журналістам, що Сі дуже ясно дав зрозуміти Путіну, що Росія не повинна розгортати ядерні озброєння у війні з Україною.
За словами Борреля, китайський лідер хоче звести до мінімуму ризик бути повʼязаним із російським вторгненням. Очільник дипломатії ЄС також зазначив, що Китай не повністю підтримує Росію і поки що немає жодних ознак того, що Пекін надавав Москві зброю.
Водночас Боррель розкритикував КНР та Індію за закупівлі російських енергоресурсів, що тривають на тлі санкцій.
Джерело Financial Times у Євросоюзі повідомило, що лідери ЄС намагаються схилити Сі Цзіньпіна до переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. За словами співрозмовника газети, Брюссель наполягає на тому, щоб Китай чув не лише російську позицію, а й українську.
На тлі підготовки візиту Сі до Москви західні ЗМІ писали, що лідер Китаю після зустрічі з Путіним має намір переговорити із президентом України. Про підготовку розмови Сі та Зеленського розповідав і радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.
Володимир Зеленський у недавньому інтервʼю японському виданню The Yomiuri Shimbun скептично сприйняв китайські ініціативи про мирне врегулювання конфлікту Росії з Україною і підкреслив, що Київ не отримував від Пекіна пропозиції виступити посередником або про проведення зустрічі з Сі Цзіньпіном. «Але я дипломатичними каналами дав прямі повідомлення, що хочу поговорити з лідером Китаю», – сказав президент України.
Сі Цзіньпін перебував із державним візитом у Росії 20–22 березня. 21 березня він провів офіційні зустрічі з представниками влади Росії.
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- Голос Америки
Байден: Китай поки не надає зброю Росії
Президент США Джо Байден заперечив повідомлення про те, що Китай, буцімто, надає значні поставки зброї Росії.
"Я чую останні три місяці, що Китай надасть значні поставки зброї Росії, - сказав президент США під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в п'ятницю. - Вони цього поки не зробили. Це не означає, що вони не зроблять цього, але поки вони цього не зробили".
Він також назвав, ймовірно "перебільшеними" деякі повідомлення про зближення Росії та Китаю, однак зауважив, що він не ставиться легковажно, ані до Китаю, ані до Росії.
Байден перебував в Канаді з першим візитом на посаді президента США. У спільній заяві з Трюдо за результатами візиту, лідери держав відзначили спільну підтримку України і засудили російську агресію.
Під час звернення до парламенту Канади в п'ятницю Байден назвав США та Канаду "нерозлучними", Трюдо ж заявив про підтримку України. "Як ви добре знаєте, пане президенте, Канада продовжить рішуче підтримувати Україну, що б для цього не знадобилось", - заявив канадський прем'єр.
Минулого тижня китайський керівник Сі Цзіньпін провів триденний державний візит до Москви, який став виявом солідарності Китаю з Росією в той час, як більшість країн світу засудили загарбницьку російську війну в Україні.
У Білому домі вважають, що Путін конче потребує підтримки Китаю, бо в нього на війні в Україні закінчуються боєприпаси, про це заявив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в ефірі каналу MSNBC.
«Президенту Путіну потрібен президент Сі, тому що в нього закінчуються боєприпаси, [...] у нього закінчується той інвентар, який йому потрібен для ведення цієї війни, і цілком ймовірно, що він буде шукати додаткової допомоги у Китаю», - сказав представник Білого дому.
Як писав Голос Америки, Генсек НАТО Єнс Столтенберг застеріг Китай від постачання Росії летальної зброї, сказавши, що в НАТО бачили «деякі ознаки того, що був такий запит з боку Росії, і що це питання розглядається в Пекіні китайською владою”.
Уряди США та Європи попередили Китай, що він зіткнеться з серйозними наслідками, якщо вирішить надавати зброю та боєприпаси російським силам.
В статті використано матеріали АFP, Reuters.
Уже 60 років у Вашингтоні діє українська школа. Відео
За 60 років існування у Вашингтоні, цьогоріч українська школа має рекордну кількість учнів. Як українській діаспорі стільки років вдавалося зберігати та розвивати українську школу у столиці США – в сюжеті Ірини Шинкаренко та Костянтина Голубчика.
Щонайменше 13 людей загинуло через торнадо на півдні США
У п'ятницю ввечері потужний торнадо пронісся сільськими районами Міссісіпі та Алабами. Через торнадо загинуло щонайменше 13 людей, зруйновано будівлі та електромережі. Суворі погодні умови викликали град розміром з м'ячик для гольфу. Влада попередила деякі місцевості про те, що вони опинилися в «ситуації, що загрожує життю».
Національна погодна служба підтвердила, що торнадо завдав шкоди приблизно за 96 кілометрів на північний схід від Джексона, штат Міссісіпі. Селища Сілвер-Сіті та Роллінг-Форк зазнали руйнувань, коли потужний торнадо перемістився на північний схід зі швидкістю 70 миль/год (113 км/год).
Коронер округу Шаркі Анджелія Істон повідомила ABC News, що 13 людей загинули через торнадо в Міссісіпі. Роллінг-Форк знаходиться в окрузі Шаркі.
ABC вранці в суботу повідомило ще про шість смертельних випадків, у тому числі трьох в окрузі Керролл, двох в окрузі Монро та одного в окрузі Хамфріс, посилаючись на слідчих округу та дорожньо-транспортну службу Міссісіпі. Associated Press не зміг відразу підтвердити кількість жертв.
Національна метеорологічна служба перед наближенням шторму сповістила: «Щоб захистити своє життя, ХОВАЙТЕСЬ НЕГАЙНО!»
"Ви перебуваєте в ситуації, яка загрожує життю, - попередила служба. – Уламки, що летять, можуть бути смертельними. Мобільні будинки будуть знищені. Ймовірно, буде завдано значної шкоди будинкам, підприємствам і транспортним засобам і аж до повного знищення».
Корнел Найт розповів Associated Press, що він, його дружина та їхня 3-річна донька були вдома у родича в Роллінг-Форку, коли обрушився торнадо. Найт сказав, що небо потемніло, але "було видно напрямок від вибухів трансформаторів".
Він сказав, що було "страшно тихо" і він спостерігав з дверей, поки торнадо не наблизилось на відстань приблизно у кілометр. Тоді він сказав усім у будинку сховатися в коридорі. Торнадо, за його словами, вразило будинок ще одного родича. Стіна в цьому будинку обвалилася і заблокувала кількох людей. Під час телефонної розмови з AP Найт сказав, що бачить світло машин екстреної допомоги біля частково зруйнованого будинку.
Мер Роллінг-Форка Елдрідж Уокер сказав WLBT-TV, що не зміг вибратися зі свого пошкодженого будинку після удару торнадо, оскільки лінії електропередач були обірвані. За його словами, рятувальники намагаються доставити постраждалих до лікарень. Він не знав, скільки людей постраждало.
Колишній мер Роллінг-Форка Фред Міллер розповів телевізійній станції, що торнадо винесло вікна з задньої частини його будинку.
Експерт із погоди Рід Тіммер написав у Twitter, що Роллінг-Форк негайно потребує екстреної допомоги та що він разом із пораненими мешканцями міста прямує до лікарні Віксбурга.
За даними WAPT, лікарня Sharkey-Issaquena Community Hospital на західній стороні Роллінг-Форка була пошкоджена.
Як повідомляє Vicksburg News, офіс шерифа округу Шаркі в Роллінг-Форку повідомив про витік газу та людей під завалами. За даними газети, деякі підрозділи правоохоронних органів зникли безвісти в Шаркі.
Губернатор штату Міссісіпі Тейт Рівз написав у Twitter у п’ятницю ввечері, що пошуково-рятувальні групи діють та прибуває більше машин швидкої допомоги та екстрених засобів постраждалим.
«Сьогодні ввечері багато людей у MS Delta потребують вашої молитви та Божого захисту, — йдеться у дописі. – Дивіться прогнози погоди та будьте обережні вночі, Міссісіпі!"
Метеорологи передбачали великий торнадо в регіоні за тиждень до цього, сказав професор метеорології університету Північного Іллінойсу Вокер Ешлі, який обговорював це зі своїми колегами ще 17 березня. За його словами, 19 березня Центр оголосив тривогу в цьому районі.
Експерти з торнадо, такі як Ешлі, попереджали, що ризик підвищується, через більші забудови в регіоні.
"Тут особливо вразливе населення з соціально-економічної точки зору і якщо додати швидке нічне торнадо, станеться катастрофа", - сказав Ешлі в електронному листі.
Раніше в п'ятницю автомобіль знесло, а двоє пасажирів потонули на південному заході Міссурі під час злив. Влада повідомила, що шестеро молодих людей перебували в транспортному засобі, який знесло, коли автомобіль намагався перетнути міст через затоплений струмок у місті Ґровспрінг.
Четверо з шести вилізли з води. Тіло 20-річного Девона Холта з Гроувспрінга було знайдено о 3:30 ранку, а тіло Олександра Романа-Ранеллі, 19 із Спрінгфілда, було знайдено приблизно через шість годин, повідомив сержант дорожньо-транспортної служби штату Міссурі. сказав Томас Янг.
Янг сказав, що водій повідомив владі, що через дощ було важко побачити, що вода зі струмка вкрила міст.
Тим часом в іншому південно-західному окрузі Міссурі тривали пошуки жінки, яка зникла безвісти після того, як невелика річка змила автомобіль з дороги через повінь. Ще двох, які були в автомобілі, вдалося врятувати. Екіпажі планували використовувати човни, а шукачі йшли берегом річки.
Коли в п’ятницю вранці поблизу Гранбі, штат Міссурі, повінь занесла позашляховик жінки, Лейтон Хоєр пробрався крізь крижані води, щоб врятувати її.
У четвер ввечері та вранці в п’ятницю в деяких частинах південного штату Міссурі випало майже 3 дюйми (8 сантиметрів) дощу, оскільки в інших регіонах вразила негода. Метт Елліотт, метеоролог із координації попереджень Центру прогнозування штормів Національного управління океанічних і атмосферних досліджень у Нормані, штат Оклахома, сказав, що сувора погода очікується в кількох штатах.
Центр прогнозування штормів попередив, що найбільша загроза торнадо виникне в Арканзасі, Луїзіані, Міссісіпі та Теннессі. Шторми з руйнівним вітром і градом передбачаються від східного Техасу та південно-східної Оклахоми до частин південно-східного Міссурі та південного Іллінойсу.
За даними poweroutage.us, у Арканзасі, Міссісіпі та Теннессі станом на п’ятницю ввечері понад 49 000 людей залишились без електрики.
У Техасі, ймовірно, торнадо почався близько 5 години ранку, пошкодивши будинки та поваливши дерева та лінії електропередач, сказав Коді Пауелл, координатор управління надзвичайних ситуацій округу. Пауелл сказав, що постраждалих немає.
Служба погоди не підтвердила торнадо, але також повідомляється про пошкодження будинків у сусідньому окрузі Паркер, сказав метеоролог Метт Стеллі.
- Голос Америки
США звинуватили росіянина у шпигунстві, зборі інформації про війну РФ в Україні, спробах інфільтрувати МКС
Міністерство юстиції США в п'ятницю висунуло звинувачення у шпигунстві та шахрайстві проти 37-річного росіянина Сергія Черкасова, який видавав себе за бразильця.
В звинуваченні йдеться, що Черкасов, видаючи себе за іншу особу, навчався в університеті у Вашингтоні, отримав візу для перебування у США і намагався отримати інформацію про формування політики США щодо російського повномасштабного вторгнення, перед тим, як воно відбулось. Потім, Черкасов полишив США і намагався отримати стажування в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.
"Коли іноземні супротивники, такі як Росія, надсилають агентів під прикриттям до Сполучених Штатів, ми їх знайдемо, висунемо їм звинувачення та переслідуватимемо з повною силою закону, - заявив прокурор США Меттью Грейвс. - Такі супротивники намагаються діяти таємно на шкоду нашій національній безпеці та безпеці наших громадян. З нашими партнерами в ФБР, ми викорінимо і притягнемо до відповідальності кожного, хто прагне завдати шкоди Сполученим Штатам".
З квітня минулого року Черкасов перебуває під арештом в Бразилії за звинуваченнями у шахрайстві з ідентифікаційними документами. Міністерство юстиції США протидіятиме спробам видачі Черкасова з Бразилії до Росії. Росія заявляє, що Черкасов перебуває в розшуку в країні за звинуваченнями у наркоторгівлі, однак, американське відомство вважає такі заяви надуманим приводом для Росії домогтись екстрадиції Черкасова.
В статті використано інформацію АFP, Reuters.
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