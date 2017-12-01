Обмежена пропаганда ІДІЛ віддзеркалює втрати екстремістів на полі бою

Терористична організація «Ісламська держава» опинилася на грані поразки у країнах свого раніше найбільшого поширення, в Сирії та Іраку. Проте експерти кажуть, що її зусилля в інформаційній війні також не приносять більших здобутків.

У час, коли її пропагандисти не можуть похвалитися своїми військовими перемогами, вони більшою мірою намагаються заохочувати до атак в інших країнах.

На найновішому відоеозаписі, виготовленому інформаційним відділенням ІДІЛ, показано величезні зміни у пропагандистській війні цього угруповання.

У них уже немає фотографій із сотнями бойовиків ІДІЛ, величезними арсеналами зброї і вихвалянням про те, як велику територію вони контролюють.

Замість того, на відео представлено лише невелику групу бойовиків на на броньованій машині.

«Здається, що це в Рацці. Вони намагаються представити армію «Ісламської держави» як професійну, вправну, добре підготовлену машину. Але, як думаю, ці три бойовики на машині у покинутому місті. Це дуже далеко від того, чим воно було раніше, каже Чарлі Вінтер, експерти з питань терористичної пропаганди в Міжнародному центрі вивчення радикалізації з Королівського коледжу в Лондоні.

Вінтер каже, що ще більша зміна сталася протягом останніх кількох тижнів.

«Ісламська держава менш продуктивна, ніж будь-коли раніще. Це майже так, як хтось вимкнув голос їх пропангандистів. Але у жовтні, сталося те, якби хтось дійсно вимкнув їх голос, і я думаю, що це сталося тому, що медійний центр або кілька центрів були були знищені, зокрема в районі Ракки або Меядіна в Сирії».

Територія, яка була під контролем «Ісламської держави», дуже зменшилася в порівнянні з тим, якою вона була ще рік тому.

У найновіших пропагандистських матеріалах ісламістів говориться, що частиною їх території тепер стане Синайський півострів, який належить Єгиптові, і де під час недавньої атаки на мечеть вони вбили понад 300 мусульманських молільників.

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