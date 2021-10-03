У США висунули обвинувачення пропагандисту терористів "Ісламської держави"

Федеральна прокуратура США повідомила в суботу про те, що Мін'юст висунув обвинувачення в пособництві діяльності терористичного угрупування "Ісламська держава" уродженцю Саудівської Аравії, громадянину Канади Мохаммеду Халіфі.

В обвинувальному висновку стверджується, що Халіфа воював на боці терористыв під час конфлікту в Іраку і Сирії, брав активну участь в бойових діях і працював із пропагандистами, які розповідали всьому світу про те, що Ісламська держава обезголовлює своїх заручників, включаючи американського журналіста Джеймса Фоулі.

Міністерство юстиції охарактеризувало Мохаммеда Халіфу як "провідного елемента", який брав участь в роботі англомовного ЗМІ, що представляв інтереси ісламістів в Іраку і Сирії.

У Мін'юсті заявили, що Халіфа озвучував англомовні відеоролики про вербування в ряди ісламістів і сам брав участь в боях до 2019 року, коли потрапив у полон сирійських демократичних сил - воєнізованої групи, в яку входять переважно сирійські курди, підтримувані Сполученими Штатами. Сирійські демократичні сили контролюють частину Сирії.

Пізніше Халіфу арештували агенти Федерального бюро розслідувань. У суботу в суді Східного округу Вірджинії йому офіційно висунули звинувачення.

Терористи "Ісламської держави" отримали широку популярність після того, як в 2014 році були опубліковані відеоролики розправи над американськими журналістами Джеймсом Фоулі і Стівеном Сотлоффом, а також з британськими громадянами Аланом Геннінгом і Девідом Гейенсом, працівниками гуманітарних організацій. У прокуратурі стверджують, що Халіфа в той момент працював в піар-підрозділі угрупування, яке займалося публікацією і поширенням відеороликів зі стратою бранців.

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